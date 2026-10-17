Hà Tĩnh khai thác lợi thế FTA, nâng sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu

Hà Tĩnh triển khai hệ sinh thái tận dụng các FTA, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế...

Tỉnh Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ nhằm thúc đẩy xuất khẩu. Ảnh: Thu Phương.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 736/KH-UBND triển khai Đề án Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2035, thực hiện Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch hướng đến xây dựng mạng lưới liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức hỗ trợ. Qua đó, giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh khai thác tốt hơn ưu đãi từ các FTA, mở rộng đầu ra và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa địa phương.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu của các thành viên hệ sinh thái sang thị trường FTA có sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi (C/O) chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của các thành viên sang những thị trường này.

Cùng với đó, tỉnh phấn đấu trên 50% thành viên hệ sinh thái đáp ứng các yêu cầu phù hợp về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, tiêu chuẩn môi trường, kỹ thuật và ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Để đạt mục tiêu, Hà Tĩnh sẽ tăng cường cung cấp thông tin, đào tạo và tư vấn cho doanh nghiệp về cam kết FTA, quy tắc xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Các nội dung về thương mại điện tử, chuyển đổi số cũng được chú trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.

Đặc biệt, tỉnh định hướng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và hoàn thiện các tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu.

Việc kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đơn vị logistics, nhà nhập khẩu và đối tác quốc tế cũng được đẩy mạnh, hướng tới hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến phân phối, xuất khẩu.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Hà Tĩnh tập trung thiết lập cơ quan đầu mối, xây dựng cơ chế phối hợp và rà soát các ngành hàng, sản phẩm, doanh nghiệp có tiềm năng tham gia hệ sinh thái.

Giai đoạn 2026–2027, tỉnh ưu tiên hoàn thiện cơ chế phối hợp, lựa chọn thành viên và triển khai các hoạt động hỗ trợ ban đầu. Giai đoạn 2028–2030, tiếp tục hoàn thiện, mở rộng hệ sinh thái, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá kết quả. Các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, rà soát và giới thiệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có tiềm năng xuất khẩu tham gia.