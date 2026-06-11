Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD vào năm 2030
Nguyễn Thuấn
11/06/2026, 11:16
Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD vào năm 2030, Hà Tĩnh đang triển khai chiến lược xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa phương...
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động xúc tiến
thương mại giai đoạn 2026 – 2030.
Theo đó, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đến năm 2030 đạt 4 tỷ USD. Đồng thời, từ 80 -
90% sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ được quảng bá
trên các sàn thương mại điện tử và từng bước tham gia hệ thống phân phối hiện đại
trong nước và quốc tế.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, trong giai đoạn 2026 -
2030, tỉnh sẽ tổ chức hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia từ 50 - 60 hội chợ, triển
lãm và sự kiện xúc tiến thương mại trong nước; tham gia từ 10 - 15 hội nghị kết
nối giao thương tại các thị trường trọng điểm. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh sẽ tham gia
từ 4 - 5 hội chợ, triển lãm quốc tế kết hợp khảo sát thị trường, kết nối giao
thương tại các quốc gia như Lào, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản và một
số thị trường tiềm năng khác.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại. Theo đó, 100% cán bộ làm
công tác xúc tiến thương mại và trên 70% doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất
trên địa bàn sẽ được đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử, kỹ năng kinh
doanh số và chuyển đổi số.
Kế hoạch xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ như
tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm; tổ chức các hoạt
động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển
đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.
Hằng năm, Hà Tĩnh sẽ tổ chức từ 1 - 2 hội chợ, triển lãm
thương mại cùng Lễ hội Cam và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Đồng thời, tổ chức
từ 1 - 2 hội nghị kết nối cung - cầu nhằm đưa sản phẩm địa phương vào hệ thống
siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại
điện tử.
Các chương trình đưa hàng Việt, hàng Hà Tĩnh về khu công
nghiệp, khu du lịch và khu dân cư cũng sẽ được triển khai thường xuyên nhằm
kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều hơn với
các sản phẩm sản xuất trong nước.
Đối với hoạt động xúc tiến thương mại ngoài tỉnh, mỗi năm Hà
Tĩnh sẽ tổ chức khoảng 10 - 12 khu gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản
phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng chủ lực tại
các hội chợ, triển lãm cấp quốc gia và khu vực.
Tỉnh cũng sẽ triển khai chương trình “Tuần hàng sản phẩm Hà
Tĩnh” tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương có thị trường tiêu
thụ lớn nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm địa phương, đồng thời mở rộng
mạng lưới phân phối.
Bên cạnh đó, mỗi năm Hà Tĩnh dự kiến tổ chức từ 3 - 5 đoàn
giao thương khảo sát thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm và tham gia từ 2 - 3
hội nghị kết nối giao thương, hội thảo, sự kiện xúc tiến thương mại tại các
vùng, miền trên cả nước.
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