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Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD vào năm 2030

Nguyễn Thuấn

11/06/2026, 11:16

Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD vào năm 2030, Hà Tĩnh đang triển khai chiến lược xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa phương...

Các hội chợ, triển lãm thương mại sẽ góp phần quảng bá thương hiệu và mở rộng đầu ra cho sản phẩm Hà Tĩnh. Ảnh: Phan Trâm
Các hội chợ, triển lãm thương mại sẽ góp phần quảng bá thương hiệu và mở rộng đầu ra cho sản phẩm Hà Tĩnh. Ảnh: Phan Trâm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 – 2030.

Theo đó, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đến năm 2030 đạt 4 tỷ USD. Đồng thời, từ 80 - 90% sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử và từng bước tham gia hệ thống phân phối hiện đại trong nước và quốc tế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ tổ chức hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia từ 50 - 60 hội chợ, triển lãm và sự kiện xúc tiến thương mại trong nước; tham gia từ 10 - 15 hội nghị kết nối giao thương tại các thị trường trọng điểm. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh sẽ tham gia từ 4 - 5 hội chợ, triển lãm quốc tế kết hợp khảo sát thị trường, kết nối giao thương tại các quốc gia như Lào, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản và một số thị trường tiềm năng khác.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại. Theo đó, 100% cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại và trên 70% doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn sẽ được đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử, kỹ năng kinh doanh số và chuyển đổi số.

Ảnh minh họa. 
Ảnh minh họa. 

Kế hoạch xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ như tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Hằng năm, Hà Tĩnh sẽ tổ chức từ 1 - 2 hội chợ, triển lãm thương mại cùng Lễ hội Cam và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Đồng thời, tổ chức từ 1 - 2 hội nghị kết nối cung - cầu nhằm đưa sản phẩm địa phương vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử.

Các chương trình đưa hàng Việt, hàng Hà Tĩnh về khu công nghiệp, khu du lịch và khu dân cư cũng sẽ được triển khai thường xuyên nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm sản xuất trong nước.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại ngoài tỉnh, mỗi năm Hà Tĩnh sẽ tổ chức khoảng 10 - 12 khu gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng chủ lực tại các hội chợ, triển lãm cấp quốc gia và khu vực.

Tỉnh cũng sẽ triển khai chương trình “Tuần hàng sản phẩm Hà Tĩnh” tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương có thị trường tiêu thụ lớn nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm địa phương, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối.

Bên cạnh đó, mỗi năm Hà Tĩnh dự kiến tổ chức từ 3 - 5 đoàn giao thương khảo sát thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm và tham gia từ 2 - 3 hội nghị kết nối giao thương, hội thảo, sự kiện xúc tiến thương mại tại các vùng, miền trên cả nước.

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Từ khóa:

chuyển đổi số Hàng Việt Nam hội chợ triển lãm Hà Tĩnh Kế hoạch xúc tiến thương mại Hà Tĩnh Kết nối giao thương quốc tế sản phẩm OCOP thương mại điện tử xuất khẩu Hà Tĩnh 2030

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