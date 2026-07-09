Hà Tĩnh: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP qua các phiên chợ thương mại điện tử

Ba phiên chợ thương mại điện tử kết hợp livestream bán hàng cùng nhiều gian hàng trực tuyến sẽ được Hà Tĩnh triển khai từ quý 3 đến quý 4/2026 nhằm quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Chương trình được kỳ vọng tạo thêm kênh tiêu thụ hiệu quả trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ...

Các sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh ngày càng được chú trọng quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: Trọng Tùng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh qua thương mại điện tử với người tiêu dùng toàn quốc, nhằm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm chủ lực, đặc sản và sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Chương trình hướng tới thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người dân ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là giải pháp quan trọng để gia tăng doanh số bán hàng, mở rộng thị trường trong nước, đồng thời tạo tiền đề đưa sản phẩm Hà Tĩnh tiếp cận các thị trường xuất khẩu thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh việc mở rộng kênh tiêu thụ, chương trình còn tập trung hỗ trợ các đơn vị sản xuất nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử trong quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh sẽ tổ chức các phiên chợ thương mại điện tử giới thiệu trực tuyến sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương; các phiên livestream quảng bá sản phẩm tiêu biểu kết hợp với các gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng hóa.

Đối tượng tham gia gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực, đặc sản của Hà Tĩnh cùng đông đảo người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Trong quý 3/2026, các cơ quan chuyên môn sẽ lựa chọn nền tảng thương mại điện tử, đơn vị cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tham gia chương trình. Đồng thời, tỉnh sẽ xây dựng và hướng dẫn vận hành tối thiểu 10 gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử trung gian, tạo nền tảng để các chủ thể kinh doanh tiếp cận thị trường trực tuyến một cách bài bản.

Từ quý 3 đến quý 4/2026, chương trình dự kiến tổ chức 3 phiên chợ thương mại điện tử dưới hình thức livestream bán hàng và 1 phiên livestream chuyên quảng bá, giới thiệu sản phẩm Hà Tĩnh. Tại các sự kiện sẽ bố trí không gian trưng bày, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng trên môi trường số.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 350 triệu đồng, trong đó 245 triệu đồng từ Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2026 và 105 triệu đồng từ nguồn kinh phí đối ứng của địa phương.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai chương trình bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm Hà Tĩnh trên thị trường.