Thứ Sáu, 10/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Hà Tĩnh: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP qua các phiên chợ thương mại điện tử

N Nguyễn Thuấn

Ba phiên chợ thương mại điện tử kết hợp livestream bán hàng cùng nhiều gian hàng trực tuyến sẽ được Hà Tĩnh triển khai từ quý 3 đến quý 4/2026 nhằm quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Chương trình được kỳ vọng tạo thêm kênh tiêu thụ hiệu quả trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ...

Các sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh ngày càng được chú trọng quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: Trọng Tùng.
Các sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh ngày càng được chú trọng quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: Trọng Tùng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh qua thương mại điện tử với người tiêu dùng toàn quốc, nhằm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm chủ lực, đặc sản và sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Chương trình hướng tới thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người dân ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là giải pháp quan trọng để gia tăng doanh số bán hàng, mở rộng thị trường trong nước, đồng thời tạo tiền đề đưa sản phẩm Hà Tĩnh tiếp cận các thị trường xuất khẩu thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh việc mở rộng kênh tiêu thụ, chương trình còn tập trung hỗ trợ các đơn vị sản xuất nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử trong quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh sẽ tổ chức các phiên chợ thương mại điện tử giới thiệu trực tuyến sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương; các phiên livestream quảng bá sản phẩm tiêu biểu kết hợp với các gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng hóa.

Đối tượng tham gia gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực, đặc sản của Hà Tĩnh cùng đông đảo người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Trong quý 3/2026, các cơ quan chuyên môn sẽ lựa chọn nền tảng thương mại điện tử, đơn vị cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tham gia chương trình. Đồng thời, tỉnh sẽ xây dựng và hướng dẫn vận hành tối thiểu 10 gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử trung gian, tạo nền tảng để các chủ thể kinh doanh tiếp cận thị trường trực tuyến một cách bài bản.

Từ quý 3 đến quý 4/2026, chương trình dự kiến tổ chức 3 phiên chợ thương mại điện tử dưới hình thức livestream bán hàng và 1 phiên livestream chuyên quảng bá, giới thiệu sản phẩm Hà Tĩnh. Tại các sự kiện sẽ bố trí không gian trưng bày, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng trên môi trường số.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 350 triệu đồng, trong đó 245 triệu đồng từ Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2026 và 105 triệu đồng từ nguồn kinh phí đối ứng của địa phương.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai chương trình bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm Hà Tĩnh trên thị trường.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chương trình thương mại điện tử Hà Tĩnh VnEconomy Doanh nghiệp nhỏ và vừa VnEconomy livestream bán hàng VnEconomy nâng cao giá trị sản phẩm VnEconomy phiên chợ thương mại điện tử VnEconomy sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh VnEconomy ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Phân Bón Cà Mau: Điểm tựa cho một mùa vụ vững tin hơn

Phân Bón Cà Mau: Điểm tựa cho một mùa vụ vững tin hơn

Không chỉ là những phần quà được trao tận tay bà con nông dân trên khắp cả nước, chương trình "Hỗ trợ nhà nông vượt khó" của Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, đơn vị thành viên của Petrovietnam) còn mang theo một giá trị lớn hơn: Sự đồng hành đúng lúc, đúng nhu cầu và đúng với tinh thần sẻ chia mà doanh nghiệp luôn theo đuổi trong suốt hành trình phát triển cùng nền nông nghiệp Việt Nam.

Tà Xùa: Khắc phục hạn chế để nâng tầm thương hiệu du lịch quốc tế

Tà Xùa: Khắc phục hạn chế để nâng tầm thương hiệu du lịch quốc tế

Tà Xùa sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch như biển mây, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Tuy nhiên, để trở thành điểm đến hấp dẫn và phát triển bền vững, địa phương vẫn cần khắc phục những hạn chế về hạ tầng giao thông, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và tổ chức các hoạt động du lịch...

Ký kết hợp đồng EPC và hợp đồng PMC Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Ký kết hợp đồng EPC và hợp đồng PMC Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Việc ký kết hợp đồng tổng thầu EPC (Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng) và Hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án (PMC) thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dấu mốc quan trọng, đánh dấu Dự án chính thức bước vào giai đoạn triển khai thực hiện sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu về pháp lý, kỹ thuật, công nghệ và thu xếp nguồn lực đầu tư.

Sửa đổi Luật Dầu khí 2022: Hoàn thiện thể chế để tạo dư địa phát triển ngành năng lượng

Sửa đổi Luật Dầu khí 2022: Hoàn thiện thể chế để tạo dư địa phát triển ngành năng lượng

Trong bối cảnh các mỏ dầu khí chủ lực bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên, trong khi các phát hiện mới ngày càng nhỏ hơn, sâu hơn và tốn kém hơn để khai thác, việc tiếp tục hoàn thiện Luật Dầu khí được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý linh hoạt hơn cho hoạt động thượng nguồn, đồng thời mở rộng dư địa phát triển các ngành năng lượng mới từ biển, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.

Giá xăng trong nước giảm đồng loạt sau khi OPEC+ tăng sản lượng

Giá xăng trong nước giảm đồng loạt sau khi OPEC+ tăng sản lượng

Nhờ giá thế giới hạ nhiệt sau khi OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác, giá các mặt hàng xăng trong nước từ chiều 9/7 giảm đồng loạt 412 - 539 đồng/lít. Mức điều chỉnh này giúp ổn định thị trường bất chấp những căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự vẫn đang tiếp diễn…

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

VnEconomy Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

AI Điểm tin

VnE TV
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

VnEconomy Bộ Công an cảnh báo hình thức lừa đảo núp bóng góp vốn, đầu tư kinh doanh

Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy