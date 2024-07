HAH muốn thoái vốn khỏi Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép sau nửa năm chi phối

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTCP dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép.

Theo đó, HĐQT HAH đã thông qua việc thoái vốn tại CTCP Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép. Đồng thời, uỷ quyền cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty nghiên cứu, tìm kiếm đối tác và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các văn bản có liên quan để hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trước đó, vào tháng 12/2023, HAH đã nhận chuyển nhượng hơn 4,6 triệu cổ phần, tương đương 51,54% vốn của tại Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép với giá chuyển nhượng là hơn 124 tỷ đồng.





CTCP Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép được thành lập tháng 12/2020, với vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cảng biển, kho bãi và giữ hàng hoá, trụ sở chính tại tổ 13, khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, sau nửa năm nằm quyền chi phối, HAH đã đưa ra quyết định thoái vốn khỏi Lưu Nguyên Cái Mép. Tính đến cuối quý 1/2024, HAH có 7 công ty con và 2 công ty liên kết. Nếu công ty thoái vốn tại Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép thành công, số lượng công ty con của HAH sẽ giảm từ 7 xuống 6 công ty.

Vừa qua, Chứng khoán MBS đã dự đoán lợi nhuận quý 2/2024 của HAH giảm 12% nhưng cả năm lại tăng 10%. Theo MBS lợi nhuận giảm nhẹ do nhận tàu mới khiến chi phí khấu hao tăng nhưng tàu chưa đạt điểm hoạt động hiệu quả, giá cước vận tải biển tăng cao gần đây chưa phản ánh lên lợi nhuận quý 2 này.

Kết thúc quý 1/2024, HAH ghi nhận doanh thu thuần đạt 704 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm phân nửa về còn hơn 59 tỷ đồng.



Theo giải trình của công ty, lợi nhuận giảm là do hoạt động vận tải giảm. Cụ thể, sản lượng vận tải có tăng thêm do mở thêm tuyến vận tải nhưng giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu cũng giảm dẫn tới lợi nhuận khai thác tàu giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng làm giảm lãi.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 01/07, cổ phiếu HAH tăng 0,33%, đạt 45.400 đồng/cổ phiếu.