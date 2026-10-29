Hải Phòng: Chất lượng không khí nhiều làng nghề và nút giao thông không đạt quy chuẩn

Một số làng nghề, nút giao thông có mật độ lưu thông đông đúc trên địa bàn Hải Phòng có chất lượng không khí không đạt quy chuẩn…

Khu vực nút giao Đình Vũ với lưu lượng xe container đông đúc được xác định có nguy cơ ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn. Ảnh: NK

Kết quả quan trắc môi trường năm 2025 cho thấy tỷ lệ mẫu không khí ở mức tốt tại Hải Phòng giảm so với năm trước, đồng thời xuất hiện kết quả ở mức kém. Trong khi đó, các mẫu đất được quan trắc chưa ghi nhận hàm lượng kim loại nặng vượt quy chuẩn cho phép.

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Ở MỨC TỐT SUY GIẢM

Chương trình quan trắc chất lượng không khí tại Hải Phòng năm 2025 được thực hiện qua 6 đợt, với 52 vị trí thuộc nhiều nhóm khu vực khác nhau. Kết quả cho thấy tỷ lệ không đạt quy chuẩn tại các điểm quan trắc là 9,67%. Các vị trí có vấn đề tập trung ở khu dân cư, khu xây dựng, làng nghề, khu xử lý chất thải, giao thông và công nghiệp.

Xét theo nhóm khu vực, tỷ lệ không đạt tại khu dân cư và khu xây dựng cùng ở mức 20%, làng nghề 19,35%, khu xử lý chất thải 10,15%, khu vực giao thông 9,91% và khu công nghiệp 9,22%. Khu vực nông thôn có tỷ lệ không đạt 3,56%, trong khi các điểm nền không ghi nhận mẫu không đạt.

Một số vị trí được báo cáo lưu ý gồm khu vực khai thác đá vôi Lại Xuân, làng đúc Mỹ Đồng, nút giao Đình Vũ, nút giao Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Linh, nút giao Lê Duẩn – Trần Nhân Tông, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và khu vực phường An Dương. Đây là những địa điểm cần được chú ý trong công tác theo dõi, kiểm soát chất lượng không khí.

Theo chỉ số chất lượng không khí AQI, năm 2025 có 65,5% kết quả ở mức tốt, 33,33% ở mức trung bình và 1,16% ở mức kém. So với năm 2024, tỷ lệ kết quả ở mức tốt giảm đáng kể, từ 81,52% xuống 65,50%, tỷ lệ ở mức trung bình tăng từ 18,48% lên 33,33%. Năm 2024, báo cáo không ghi nhận kết quả ở mức kém.

Diễn biến này cho thấy chất lượng không khí tại các điểm quan trắc có sự thay đổi theo hướng giảm tỷ lệ ở mức tốt. Tuy nhiên, kết quả phản ánh các vị trí và đợt quan trắc trong chương trình, không đồng nghĩa toàn bộ không khí trên địa bàn thành phố đều có cùng mức chất lượng.

Đối với các khu vực giao thông, xây dựng, công nghiệp và làng nghề, việc kiểm soát bụi phát sinh trong quá trình sản xuất, vận chuyển và thi công là yêu cầu quan trọng. Hải Phòng kiến nghị tăng cường các biện pháp giảm bụi, chú trọng kiểm soát bụi mịn PM2.5, tiếng ồn, vệ sinh đường giao thông và nâng cao tần suất quan trắc tại những khu vực có nguy cơ ô nhiễm.

Cùng với giải pháp kỹ thuật, cơ quan chuyên môn đề xuất tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chương trình quan trắc theo đề án quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường của thành phố để có dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT CHƯA VƯỢT QUY CHUẨN

Khác với những vấn đề ghi nhận trong quan trắc không khí, kết quả phân tích môi trường đất năm 2025 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng tại các mẫu được lấy đều nằm trong ngưỡng cho phép.

Chương trình thực hiện quan trắc 23 mẫu đất qua 2 đợt, vào tháng 4 và tháng 10/2025 tại các khu vực sản xuất nông nghiệp và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo, hàm lượng kim loại nặng trong các mẫu có biến động không nhiều và đều nằm trong giới hạn của QCVN 03:2023/BTNMT.

Kết quả đánh giá diễn biến hàm lượng kim loại trong giai đoạn thực hiện đề án cũng cho thấy các mẫu đất nằm trong diện kiểm soát. Đây là tín hiệu tích cực đối với các khu vực được lấy mẫu, song phạm vi kết luận cần gắn với số lượng mẫu và vị trí quan trắc đã thực hiện, không nên suy rộng thành đánh giá tuyệt đối cho toàn bộ môi trường đất Hải Phòng.

Theo đề nghị từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, để tiếp tục theo dõi chất lượng đất, Hải Phòng cần duy trì chương trình quan trắc theo quy hoạch mạng lưới trạm quan trắc môi trường của thành phố, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm đất trong sản xuất nông nghiệp.