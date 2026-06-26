Hải Phòng đẩy mạnh tiết kiệm điện và điện mặt trời mái nhà

Để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư, Công ty Điện lực Hải Phòng triển khai giải pháp tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch xanh.

Điện mặt trời mái nhà được lắp tại KCN VSIP. Ảnh: Điện lực Hải Phòng.

Là một trong những trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics lớn nhất miền Bắc, Hải Phòng đang chứng kiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh cùng với sự mở rộng của các khu công nghiệp, khu kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh đó, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là giải pháp giảm chi phí năng lượng mà còn là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TIẾT KIỆM ĐIỆN, BẢO ĐẢM NGUỒN NĂNG LƯỢNG CHO TĂNG TRƯỞNG

Năm 2026, Công ty Điện lực Hải Phòng đặt mục tiêu trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7 tiết kiệm tối thiểu 10% lượng điện tiêu thụ, các tháng còn lại tiết kiệm tối thiểu 5%.

Để đạt mục tiêu này, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, trọng tâm là phối hợp với các khách hàng thuộc khối hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, kinh doanh dịch vụ và sản xuất công nghiệp để ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm điện. Tính đến hết tháng 5/2026, đã có 30.737 khách hàng ký cam kết tiết kiệm điện với tổng sản lượng điện cam kết tiết kiệm đạt 186,3 triệu kWh.

Cùng với đó, phong trào thực hành tiết kiệm điện được triển khai sâu rộng trong toàn doanh nghiệp, từ trụ sở làm việc đến từng hộ gia đình cán bộ, công nhân viên. Hàng tháng, Công ty tổ chức đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện tiết kiệm điện của các đơn vị và hộ gia đình cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện hiệu quả.

Một trong những nhóm giải pháp đáng chú ý là phối hợp với Sở Xây dựng và Công ty Điện chiếu sáng triển khai các giải pháp tiết kiệm tối thiểu 30% điện năng sử dụng cho hệ thống chiếu sáng công cộng. Đồng thời, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua xe lưu động, website, ứng dụng chăm sóc khách hàng, mạng xã hội, tin nhắn và nhiều kênh truyền thông khác.

Đối với các khách hàng có mức tiêu thụ điện từ 500.000 kWh/năm trở lên, Công ty Điện lực Hải Phòng tăng cường hướng dẫn áp dụng các giải pháp sử dụng điện hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trong các trường học và cơ sở giáo dục nhằm lan tỏa ý thức tiết kiệm điện trong cộng đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố đã ghi nhận những kết quả tích cực. Đến hết tháng 5/2026, sản lượng điện tiết kiệm nội bộ của Công ty Điện lực Hải Phòng đạt 84.306 kWh, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 7,9%.

Trên phạm vi toàn thành phố, khối hành chính sự nghiệp tiết kiệm được 7,26 triệu kWh, tương đương 7,43%; khối chiếu sáng công cộng tiết kiệm 11,22 triệu kWh, đạt tỷ lệ 30,98%; khối hộ gia đình tiết kiệm 104,86 triệu kWh, tương ứng 5,57%; khối kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 15,08 triệu kWh, đạt 6,08%; trong khi khối sản xuất công nghiệp tiết kiệm 283 triệu kWh, tương ứng 5,74%.

Tổng sản lượng điện tiết kiệm toàn thành phố đến hết tháng 5 đạt 421,35 triệu kWh, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 5,82%. Kết quả này không chỉ góp phần giảm áp lực cung ứng điện trong mùa nắng nóng mà còn tạo dư địa nguồn điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.

MỞ RỘNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ, THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH XANH

Bên cạnh các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, Công ty Điện lực Hải Phòng đang thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ như một hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và giảm áp lực cho hệ thống điện.

Điện mặt trời mái nhà được lắp tại KCN VSIP. Ảnh: Điện lực Hải Phòng.

Lợi thế của Hải Phòng nằm ở hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, kho bãi, nhà máy sản xuất, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ có diện tích mái lớn. Đây được xem là nguồn tài nguyên hạ tầng thuận lợi để phát triển điện mặt trời mái nhà với quy mô lớn.

Theo đánh giá của Công ty Điện lực Hải Phòng, tiềm năng phát triển nguồn điện này vẫn còn rất lớn tại các khu công nghiệp VSIP, Tràng Duệ, Nam Đình Vũ, Deep C, Đồ Sơn cùng nhiều khu công nghiệp đang tiếp tục mở rộng. Ngoài ra, các cụm công nghiệp, trung tâm logistics, kho hàng, siêu thị, tòa nhà văn phòng và khu dân cư cũng được đánh giá có dư địa đáng kể để phát triển nguồn điện sạch tại chỗ.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, Công ty Điện lực Hải Phòng tập trung hướng dẫn khách hàng trong các thủ tục kỹ thuật, đấu nối và vận hành hệ thống theo quy định. Đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp thiết bị, đơn vị lắp đặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận các giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thực tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác truyền thông về điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hội thảo chuyên đề, các chương trình làm việc với doanh nghiệp và khách hàng lớn. Đơn vị cũng đăng tải tin, bài trên các phương tiện truyền thông trung ương, địa phương và website của công ty.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ và truyền thông, đến hết tháng 5/2026, Công ty Điện lực Hải Phòng đã thực hiện đấu nối 637 công trình với tổng công suất lắp đặt đưa vào vận hành khoảng 40 MW.

Dự kiến đến hết tháng 6/2026, Hải Phòng sẽ phát triển thêm 300 khách hàng, nâng tổng số khách hàng lũy kế lên 967 khách hàng, tương đương 89,5% chỉ tiêu 1.080 khách hàng được giao trong năm 2026. Công suất dự kiến đưa thêm vào vận hành đạt 40 MW, nâng tổng công suất lũy kế lên 80 MW, tương đương 88,88% chỉ tiêu 90 MW được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Đến cuối năm 2026, Công ty Điện lực Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành 1.200 khách hàng sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, đạt 111,11% kế hoạch; tổng công suất phát triển đạt 110 MW, tương đương 122,22% chỉ tiêu được giao.

Trong bối cảnh Hải Phòng tiếp tục mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics và cảng biển, việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trước mắt mà còn tạo nền tảng cho quá trình chuyển dịch năng lượng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của thành phố trong những năm tới.