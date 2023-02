Hải Phòng tìm nhà đầu tư cho dự án khu đô thị hơn 240 ha

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy có diện tích 240,6 ha. Trong đó, diện tích trên địa bàn quận Dương Kinh 107,3 ha, diện tích trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ 133,3 ha. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ khi được UBND TP. Hải Phòng cho nhà đầu tư được giao, hoặc cho thuê đất. Dự án có mức chi phí hơn 21.600 tỷ đồng, sau khi hoàn thành xây dựng sẽ có quy mô dân số khoảng 48.000 người.

Theo thông tin từ đơn vị, diện tích đất dự kiến xây dựng các loại hình nhà ở là 69,4 ha, gồm: nhà ở chung cư cao tầng (nhà ở xã hội) 13,9ha, mật độ xây dựng tối đa 25%, cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 232.000 m2; nhà ở liền kề 36,6 ha, mật độ xây dựng tối đa 90-100%, tổng diện tích sàn 1.808.000 m2 (khoảng 5.000 căn); biệt thự 18,8ha, mật độ xây dựng tối đa 85%, tổng diện tích sàn 614.000 m2 (khoảng 1.300 căn). Ngoài ra, dự án còn có các công trình thương mại, dịch vụ, công cộng trên diện tích 28,9 ha; cùng 5 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường THCS và 1 trường THPT, 1 trường liên cấp hơn 12ha...

Thời hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là ngày 19/3/2023.

Trước đó, vào hồi tháng 8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cũng ra thông báo tìm nhà đầu tư cho Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai), phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 4.379 tỷ đồng (không bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng). Theo đại diện UBND TP Hải Phòng, hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án là đất ở và đất thương mại dịch vụ của 98 hộ dân và 7 doanh nghiệp. Khu đất thuộc các ô phố A-17, A-18 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của quận Ngô Quyền đến năm 2025. Dự kiến kinh phí phục vụ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư là hơn 485 tỷ đồng.

Được biết, trong Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn TP.Hải Phòng năm 2022, huyện An Dương là địa phương dự kiến phát triển nhiều các dự án khu đô thị như: Dự án mở rộng khu đô thị Tràng Duệ (giai đoạn 1) 150 ha; dự án khu đô thị tại xã Đồng Thái 74 ha; dự án khu đô thị phức hợp sinh thái, giải trí, thể thao, du lịch và nghỉ dưỡng tại xã Bắc Sơn và Nam Sơn 38 ha;...

Tương tự, tại huyện Thủy Nguyên thì có Dự án khu đô thị 300 ha tại xã Hòa Bình; khu đô thị 210 ha tại xã Lưu Kiếm; khu đô thị mới tại xã Thủy Đường, Thủy Sơn và An Lư 160 ha; khu đô thị mới tại xã Hoa Động 96,5 ha; khu đô thị tại xã Lâm Động và Hoa Động 93 ha…

Còn với nhà ở xã hội, huyện An Lão lại là một trong những địa phương dự kiến phát triển nhiều với các dự án như: Dự án xây dựng nhà ở xã hội xã An Tiến 12,24 ha; khu nhà ở công nhân thôn Khúc Giản, xã An Tiến 18ha; Dự án xây dựng nhà ở xã hội gần 8ha…