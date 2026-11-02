Hàn Quốc có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên trong năm nay

Nếu đạt được con số trên, Hàn Quốc sẽ trở thành nền kinh tế thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức, chạm tới cột mốc đó…

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 10 vừa qua, phản ánh sức mạnh của làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu - động lực chính thúc đẩy nền kinh tế nước này. Kết quả này được công bố khi đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây làm dấy lên những nghi ngại về tính bền vững của xu hướng đầu tư AI.

Theo dữ liệu được Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố vào ngày Chủ nhật (1/11), kim ngạch xuất khẩu đã điều chỉnh theo số ngày làm việc của nước này trong tháng 10 tăng 76,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 115,3 tỷ USD, sau khi lập kỷ lục 121,1 tỷ USD trong tháng 9.

Nếu không điều chỉnh theo số ngày làm việc, xuất khẩu tháng 10 của Hàn Quốc tăng 93,7% trong khi nhập khẩu tăng 36%, mang lại thặng dư thương mại 42,5 tỷ USD. Tính theo phương pháp này, số liệu công bố lần thứ hai cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 83,7% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc trong tháng 10 tăng khoảng 134%, sang Mỹ tăng 186%, sang Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ lần lượt tăng 56,4% và 84%.

Những số liệu khả quan trên được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là cổ phiếu AI, đã bị bán tháo mạnh trên toàn cầu trong tuần vừa rồi. Đợt bán tháo này là hệ quả trực tiếp từ kết quả kinh doanh quý 3/2026 và triển vọng quý 4 gây thất vọng của các tập đoàn lớn công nghệ lớn của Mỹ như Amazon.com Inc. và Intel Corp. - những thông tin đẩy cao mối lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư AI.

Các nhà đầu tư đang ngày càng tỏ ra thận trọng, đặt câu hỏi liệu khoản đầu tư khổng lồ vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI khác có mang lại lợi nhuận tương xứng hay không.

Đợt biến động thị trường tuần vừa rồi diễn ra ngay sau khi các nhà sản xuất chip hàng đầu Hàn Quốc công bố kết quả kinh doanh khả quan của quý 3/2026 và kế hoạch đầu tư lớn. SK Hynix báo cáo lợi nhuận hàng quý tăng gấp 7 lần, trong khi Samsung cho biết sẽ tăng lượng vốn đầu tư cơ bản thêm hơn 60% trong năm nay do nhu cầu về các loại chip tiên tiến vẫn tiếp tục vượt xa nguồn cung.

Dù giảm khoảng 18% trong tháng 10, giá cổ phiếu Samsung vẫn tăng gần 80% từ đầu năm tới nay. Cổ phiếu SK Hynix niêm yết tại Mỹ đã giảm khoảng 23% trong 1 tháng qua.

Ngành bán dẫn tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc, với kim ngạch xuất khẩu chip trong tháng 10 tăng 259% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 56,4 tỷ USD. = Kim ngạch xuất khẩu máy tính ghi nhận mức tăng 497%, trong khi các sản phẩm dầu mỏ và ô tô lần lượt tăng 80% và 18%.

Sức mạnh bền bỉ của nền kinh tế Hàn Quốc dựa trên xuất khẩu đang củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) tiến hành tăng lãi suất trong tháng 11 này, sau khi các nhà hoạch định chính sách giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10 để đánh giá tác động từ các đợt tăng liên tiếp trong tháng 7 và tháng 8. Dữ liệu lạm phát công bố vào ngày 3/11 sẽ là một yếu tố quan trọng khác trước khi BOK đưa ra quyết định lãi suất vào ngày 26/11.

Theo Thống đốc BOK Shin Hyun-song, sự bùng nổ xuất khẩu đang đưa Hàn Quốc tiến tới cột mốc kim ngạch xuất khẩu hàng năm vượt 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên trong năm nay. Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết nếu đạt được con số này, Hàn Quốc sẽ trở thành nền kinh tế thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức, chạm tới cột mốc quan trọng đó.

Các số liệu mới cho thấy động lực xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn duy trì mạnh mẽ vào đầu quý 4, dù những lợi ích từ sự bùng nổ ngành chip vẫn chưa lan tỏa đồng đều khắp nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào thương mại này. Sự phân hóa đó gây khó khăn cho BOK khi phải cân nhắc giữa tăng trưởng mạnh, lạm phát vượt mục tiêu và nhu cầu tiêu dùng hộ gia đình còn yếu.

Nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1% trong quý 3/2026 so với quý trước đó, vượt mức dự báo tăng 0,8% của các chuyên gia kinh tế. Đầu tư vào cơ sở vật chất tăng 4,1%, trong khi tiêu dùng tư nhân giảm 0,2%, làm nổi bật sự phân hóa trong việc thụ hưởng lợi ích từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bán dẫn.

BOK dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay và năm tới sẽ vượt xa các dự báo đưa ra hồi tháng 8 lần lượt là 3,3% và 2,9%. Cơ quan này chỉ ra sức bền của xuất khẩu và đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, đồng thời dự báo rằng thu nhập được cải thiện sẽ dần hỗ trợ sự phục hồi tiêu dùng trên diện rộng hơn.

Thống đốc Shin cho biết chính sách tiền tệ của Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái thắt chặt cho đến khi các nhà hoạch định chính sách tin tưởng rằng lạm phát sẽ giảm về mục tiêu của ngân hàng trung ương. BOK cũng sẽ công bố các dự báo cập nhật về tăng trưởng và lạm phát cùng với quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng 11.

Lạm phát vẫn là một yếu tố gây áp lực lên các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Hàn Quốc dù nhu cầu tiêu dùng hộ gia đình còn yếu. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 9 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, còn lạm phát lõi - thước đo loại trừ thực phẩm và năng lượng - là 2,8%. Dù đều giảm so với tháng 8, cả hai chỉ số này vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu lạm phát của BOK.

Việc đồng won tăng giá đã góp phần kiềm chế lạm phát nhập khẩu của Hàn Quốc. Sức mạnh xuất khẩu cùng thặng dư thương mại lớn có thể tiếp tục hỗ trợ đà tăng của đồng nội tệ Hàn Quốc, nhưng tốc độ tăng giá của đồng tiền này còn phụ thuộc vào các dòng vốn và điều kiện thị trường toàn cầu.