Hàng không, khách sạn, du thuyền ngày càng thân thiện với thú cưng

Du khách giờ đây đã thay đổi thói quen đi du lịch, ưu tiên tìm kiếm các điểm lưu trú thân thiện với thú cưng. Đa số các hãng hàng không hiện cung cấp khoang riêng cho thú cưng hoặc cho phép mang lên cabin, dịch vụ xe riêng, taxi thú cưng giúp di chuyển dễ dàng hơn. Một số sân bay lớn có khách sạn riêng cho những hành khách phải gửi thú cưng qua đêm. Một số công ty du lịch tổ chức tour đặc biệt cho chủ và thú cưng, như đi bộ đường dài, du thuyền, hoặc cắm trại...

Hiện nay, có rất nhiều khách sạn thân thiện với thú cưng (pet-friendly hotels) trên toàn thế giới. Thú cưng thành khách VIP trong khách sạn hạng sang, không giới hạn kích thước hoặc số lượng. Một số chuỗi khách sạn lớn như Marriott, Hilton, hay Kimpton đã mở rộng chính sách thân thiện với thú cưng.

Khách sạn The Plaza ở New York cung cấp áo choàng tắm dành riêng cho chó, nằm trong gói dịch vụ "Pampered Pup Package". Áo có năm kích cỡ tiêu chuẩn và loại đặt may theo số đo riêng. Khách có thể yêu cầu trước 30 ngày với chi phí từ 100 đến 175 USD. Gói này còn bao gồm giường ngủ cho chó, bánh ăn vặt và nước tinh khiết. Giá trọn gói tùy thuộc vào loại phòng và ngày lưu trú.

Khách sạn Kimpton Hotel Eventi ở New York, cung cấp miễn phí túi đựng chất thải và đồ ăn vặt cho thú cưng, giường nằm theo yêu cầu và bát ăn tận phòng. Khách sạn còn cung cấp danh sách các nhà hàng thân thiện vật nuôi, dịch vụ dắt chó đi dạo, liên kết các tiệm chăm sóc thú cưng và cửa hàng phụ kiện để đảm bảo kỳ nghỉ của du khách thoải mái.

Một số điểm lưu trú có dịch vụ sắp xếp cho thú cưng tham gia tiệc cưới của chủ. Với 750 USD, các đôi tổ chức hôn lễ tại khách sạn Fairmont Copley Plaza ở Boston có thể nhờ nhân viên khách sạn đưa thú cưng đi spa trước ngày cưới, chuẩn bị hoa trang trí quanh cổ hợp tông màu sự kiện và chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu, chú rể. Nếu thú cưng không được tham dự tiệc cưới, khách sạn cũng cung cấp dịch vụ trông giữ với một khoản phí bổ sung.

Không chỉ ở Mỹ, nhiều khách sạn, resort tại các điểm du lịch nổi tiếng thế giới cũng cho phép khách mang theo vật nuôi và cung cấp dịch vụ riêng cho nhóm khách này. Khách tại khách sạn Pan Pacific ở London, Anh, du khách có thể đặt trước các dịch vụ thuê nhân viên massage hoặc dắt chó đi dạo.

Ngoài khách sạn thân thiện với thú cưng, một số nơi còn có khách sạn chỉ dành riêng cho thú cưng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cao cấp như resort thú cưng 5 sao ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc với phòng VIP, bể bơi, khu vui chơi riêng. Khách sạn Numu ở San Miguel de Allende, Mexico, có đội nhân viên chuyên phục vụ thú cưng của khách, nhiệm vụ chủ yếu là dắt các vị khách bốn chân đi dạo. Cuối buổi, các nhân viên gửi báo cáo và ảnh cho chủ. Dịch vụ dắt chó đi dạo có giá khoảng 30 USD một giờ, hơn một giờ có giá 20 USD mỗi giờ.

Thậm chí, một số hãng du thuyền hiện cũng cho phép mang theo thú cưng, như Cunard’s Queen Mary 2 (chuyến xuyên Đại Tây Dương) với khu vực đặc biệt cho chó và mèo. Đầu năm 2026, du thuyền Cruise Tails ra mắt hành trình du ngoạn biển dài một tuần dành cho chó và chủ, khởi hành từ Tampa, Florida, Mỹ. Trang web của du thuyền thông báo phòng ban công dành cho hai người và một chú chó giá từ 7.000 USD.

Mỗi cabin chỉ cho phép một chú chó nặng dưới 9 kg và chiều cao dưới 45 cm. Khu vệ sinh cho thú cưng được bố trí tại các khu vực công cộng và tại ban công phòng. Du thuyền có bác sĩ thú y đi cùng để đảm bảo sức khỏe cho các hành khách bốn chân. Hầu hết dịch vụ dù kéo (parasailing) chưa hỗ trợ thú cưng vì lý do an toàn. Tuy nhiên, ở một số khu vực, chủ có thể mang thú cưng trên thuyền kéo dù và để chúng ngồi đợi trong khi chủ trải nghiệm.

Nếu muốn cho thú cưng tham gia hoạt động trên nước, cần trang bị áo phao dành riêng cho chúng. Một số giống chó như Labrador thích nghi tốt với nước, nhưng vẫn cần có phương án bảo vệ khi đi du thuyền hoặc các hoạt động trên biển. Theo khảo sát của Hiệp hội sản phẩm dành cho thú cưng Mỹ (American Pet Products Association), năm 2024 có 9/10 người đã đi du lịch cùng vật nuôi trong năm, tăng lên so với giai đoạn 2021 - 2022 (8/10 người).

Mới đây, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda đã công bố danh sách 10 điểm đến thân thiện với thú cưng nhất châu Á năm 2025, và Việt Nam đã xuất sắc chiếm 4 vị trí trong bảng xếp hạng. Theo đó, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang và TP.HCM đã xuất sắc lọt vào danh sách những điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu thích du lịch cùng thú cưng.

Đáng mừng hơn, Đà Nẵng thậm chí còn giành vị trí số 1, vượt qua hàng loạt thành phố nổi tiếng như Cebu (Philippines) hay Đài Nam (Đài Loan). Bảng xếp hạng của Agoda dựa trên số lượng chỗ ở trung bình có chính sách cho phép mang theo vật nuôi. Đà Nẵng có hàng loạt bãi biển thân thiện với thú cưng, những quán cà phê thân thiện và rất nhiều khách sạn, homestay cho phép mang theo thú cưng.

Ngay gần Đà Nẵng, với chiến lược xây dựng thành phố du lịch thân thiện, không thịt chó, mèo, Hội An cũng có tiềm năng lớn gia nhập ngành công nghiệp hàng tỷ USD. Chia sẻ tại sự kiện “Hành trình yêu thương - Vì phúc lợi hàng triệu chó và mèo ở Việt Nam”, bà Trần Thị Hồng Trang, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thành phố Hội An, nhấn mạnh: “Việc Hội An trở thành một thành phố không thịt chó và mèo đã cải thiện hình ảnh du lịch của thành phố, đồng thời phù hợp với các mục tiêu phát triển du lịch bền vững của quốc gia".

Một bác sĩ thú y, cũng là khách mời của sự kiện, đưa ra góc nhìn mới mẻ về tiềm năng phát triển ngành công nghiệp thú cưng tại Hội An. Bác sĩ thú y này nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp thú cưng trên toàn cầu hiện có giá trị khoảng 200 tỷ USD, trong đó, phân khúc du lịch thú cưng tuy nhỏ nhưng đang trên đà tăng trưởng mạnh, từ 2 tỷ USD lên dự kiến 6 tỷ USD trong năm 2035.

Catffe, một quán cà phê thú cưng tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Để nắm bắt cơ hội này, vị bác sĩ gợi ý cần cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ, như: các bác sĩ thú y tại Hội An có đủ kỹ năng chăm sóc thú cưng, khách sạn và nhà hàng cung cấp các tiện ích thân thiện với thú nuôi. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tiềm năng phát triển phòng khám thú y tại Hội An và cho rằng với sự kết hợp giữa năng lực nội tại của người dân và những bước đi chiến lược, Hội An hoàn toàn có thể định vị là điểm đến hàng đầu cho những du khách yêu thú cưng trên toàn cầu.

Theo Allied Market Research, du lịch thú cưng đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là với Millennials và Gen Z – những người xem thú cưng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Agoda cũng ghi nhận sự gia tăng 64% số lượng chỗ ở thân thiện với thú cưng chỉ trong vòng một năm qua.