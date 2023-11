Ngành công nghiệp thú cưng “ăn nên làm ra” bất chấp lạm phát

Bất chấp những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, ngành công nghiệp thú cưng vẫn tăng trưởng kép ngoạn mục từ 18 - 20%. Năm 2022, thị trường sản phẩm tiêu dùng cho vật nuôi trong gia đình có tổng giá trị toàn cầu 261 tỷ USD. Con số này được ước tính có thể vượt mức 350 tỷ USD trước năm 2027, với tốc độ tăng trưởng hàng đầu hiện thuộc về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dựa trên thông tin từ công ty nghiên cứu thị trường Global Market Insights.

Tại Mỹ, tăng trưởng thị trường thú cưng trị giá 137 tỷ USD đang bùng nổ, khi ngày càng nhiều gia đình sẵn sàng chi các khoản tiền lớn để các thành viên trong gia đình họ khỏe mạnh và hạnh phúc. Ngày càng có nhiều nhà bán lẻ cung cấp đa dạng các loại mặt hàng cho thú cưng bao gồm sản phẩm dinh dưỡng, quần áo… Các công ty như Chewy, Walmart và Petco cũng đang mở rộng sang dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho thú cưng để duy trì tính cạnh tranh và phát triển thị phần.

Theo nghiên cứu từ Bloomberg Intelligence được công bố vào đầu năm nay, thị trường thú cưng tại Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 200 tỷ USD vào cuối thập kỷ này, một trong những lý do thúc đẩy sự bùng nổ đó đến từ việc chăm sóc sức khoẻ thú cưng. Chewy hiện đã tập trung vào việc xây dựng các đơn thuốc, bảo hiểm cho vật nuôi kèm theo các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của chúng từ xa. Petco vẫn kinh doanh theo truyền thống phát triển các phòng khám và trung tâm spa cho thú cưng, khiến hãng trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ thú y hàng đầu.

Khi Amazon nỗ lực để mở rộng hoạt động kinh doanh, ông lớn bán lẻ này đã khảo sát thị trường và cho biết, thị trường thú cưng hiện nay là ưu tiên lớn nhất. Đầu năm nay, Walmart đã ký một thỏa thuận với nhà cung cấp tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa cho vật nuôi của Pawp, để cung cấp cho người đăng ký Walmart+ quyền truy cập miễn phí. Ưu đãi sẽ hết hạn vào ngày 19/11, khoảng thời gian ngay trước “BlackFriday” và người tiêu dùng chuẩn bị sắm sửa cho “con cưng” của họ.

Gần đây, Amazon cũng đã công bố kế hoạch mở một trung tâm dịch vụ thú cưng chuyên dụng ở Dallas, Georgia. Trung tâm sẽ được điều hành bởi các nhân viên cũ của công ty chăm sóc và sản phẩm thú cưng PetIQ. Hãng cũng sẽ cung cấp các loại dịch vụ như spa, kiểm tra sức khoẻ... Giám đốc điều hành Pawp, Marc Atiyeh, cho biết hãng muốn có một vị trí đáng kể trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, theo SCMP, chỉ tính riêng tại Trung Quốc, ngành công nghiệp thú cưng trở thành một trong những ngành phát triển nhanh và bền vững nhất trong nền kinh tế. Dự báo ngành công nghiệp thú cưng ở quốc gia này sẽ tăng trưởng đến 68% vào năm 2025, với doanh thu lên đến 811 tỉ NDT (tương đương 116 tỉ USD). Trong năm 2022, doanh thu ngành này đã đạt 494 tỉ NDT.

Bà Crystal Wang, Tư vấn tài chính tại bộ phận bán lẻ và sản phẩm tiêu dùng Trung Quốc của Deloitte, cho biết, việc thay đổi quan điểm về cấu trúc gia đình và tỉ lệ người độc thân gia tăng khiến nhu cầu nuôi thú cưng tăng vọt. Ngoài ra, đại dịch Covid-19 góp phần khiến ngành này phát triển. "Hơn một nửa số người nuôi thú cưng nói rằng, thú cưng có thể giúp họ giải tỏa căng thẳng và giảm cảm xúc tiêu cực", đại diện Deloitte cho biết.

The Box - một trung tâm mua sắm kiểu mới - vừa khai trương tại trung tâm Bắc Kinh. Đáng chú ý, một trong những cửa hàng lớn nhất của The Box là Marsmart, siêu thị bán các sản phẩm dành cho thú cưng. Họ bán hàng trăm dòng sản phẩm, từ vòng cổ, dây xích, nệm cho thú cưng, cho đến áo khoác, dép, giày dạo phố, mũ lưỡi trai, tấm che nắng, tã lót, thức ăn hữu cơ, đặc biệt là thức uống dành riêng cho chó và mèo. "Sau Thượng Hải, văn hoá thú cưng đang tiến vào Bắc Kinh", đại diện của Deloitte đánh giá.

Cách thủ đô khoảng 1.600 km, ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm dành cho thú cưng nở rộ ở Ôn Châu. Trong khoảng 20 năm trở lại đây, Shuitou, nơi có dân số 120.000 người, đã trở thành thủ phủ của ngành hàng này. "Lúc đầu, cha tôi chỉ sản xuất đồ da nhưng đến những năm 1990, khách hàng bắt đầu hỏi đến vòng cổ và dây xích. Hiện nay, chúng tôi cũng kinh doanh cả áo khoác cho chó", Nick Wang, Chủ của UnitePet, một công ty có 110 nhân viên, cho biết. Công ty này chủ yếu sản xuất để xuất khẩu hàng đi châu Âu, Mỹ, nhưng thị trường nội địa cũng đang tăng trưởng nhanh chóng.

Các gã khổng lồ kinh doanh trực tuyến nước này cũng không thể bỏ qua cơn sốt thú cưng. Tháng 11/2022, JD tung dịch vụ mới tên JD Animal Health chuyên cung cấp thuốc cũng như tư vấn y tế cho những người nuôi chó và mèo. Hơn 5.000 bác sĩ thú y tham gia vào "bệnh viện ảo đầu tiên dành cho thú cưng", theo tuyên bố của JD. Giờ đây, chó và mèo tại Trung Quốc cũng có thức ăn hữu cơ có thể truy xuất nguồn gốc. Doanh số bánh sinh nhật cho thú cưng tăng 48% mỗi năm trên nền tảng, thị trường còn xuất hiện cả bánh trung thu cho chó mèo.

Tại Đông Nam Á, doanh số của ngành chăm sóc thú cưng là 4 tỷ USD.

Tại Đông Nam Á, nắm bắt xu hướng, các nhà sản xuất Thái Lan đã và đang cố gắng phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, giá cả hợp lý và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Bên cạnh thức ăn cho thú cưng - một trong 4 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu thế giới, Thái Lan đang khuyến khích đa dạng hoá việc sản xuất các loại sản phẩm chăm sóc thú cưng khác như: nội thất, thời trang, spa và làm đẹp, đồ chơi, quà tặng... để đáp ứng mọi nhu cầu của thú cưng.

Một bài viết trên trang mordorintelligence.com, nhóm nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence có trụ sở tại Ấn Độ, cho biết, thị trường thức ăn cho thú cưng của Thái Lan được dự báo sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng CAGR là 5,2% trong giai đoạn 2022 -2027.

Theo bài viết, trong suốt thời kỳ đại dịch, thức ăn khô dành cho vật nuôi đã trở nên phổ biến đối với người tiêu dùng, do thời hạn sử dụng lâu hơn và bảo quản thuận tiện hơn và do đó chúng tiếp tục chiếm doanh số cao hơn so với thời kỳ trước đại dịch. Tương tự, nhu cầu ngày càng tăng về vật dụng chăm sóc thú cưng là do số lượng gia đình hạt nhân ngày càng tăng, nơi người tiêu dùng coi vật nuôi của họ như thành viên trong gia đình và quan tâm hơn đến thói quen ăn uống, lối sống và các vấn đề sức khỏe của chúng.