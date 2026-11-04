Snapdragon đã chuyển mình từ một thương hiệu chủ yếu được giới đam mê công nghệ biết đến thành thương hiệu được nhận diện rộng rãi trên toàn cầu. Theo ông, điều này phản ánh sự thay đổi trong cách người dùng nhìn nhận giá trị của công nghệ như thế nào, nhất là khi AI ngày càng trở nên phổ biến?

Theo tôi, điều quan trọng nhất là cho mọi người thấy công nghệ có thể mang lại những giá trị thiết thực thế nào trong cuộc sống. Đây cũng là cách để xây dựng giá trị bền vững cho một thương hiệu và là trọng tâm trong chiến lược toàn cầu của chúng tôi đối với Snapdragon.

Thay vì chỉ nói về các thông số kỹ thuật, tốc độ xử lý hay xung nhịp tính bằng gigahertz, chúng tôi muốn nhấn mạnh những gì công nghệ giúp con người: từ phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao hiệu suất công việc đến theo đuổi những đam mê của mình. Khi đặt con người và những giá trị họ nhận được vào trung tâm câu chuyện, chúng tôi giúp công nghệ trở nên gần gũi hơn, đồng thời làm nổi bật giá trị và sức sống của thương hiệu Snapdragon.

Cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm giúp chúng tôi không chỉ xây dựng mức độ nhận biết thương hiệu rộng rãi mà còn tăng cường sự thấu hiểu, yêu thích và gắn kết về mặt cảm xúc của người tiêu dùng.

Kỳ vọng của người tiêu dùng đang tăng nhanh, cả về những gì họ đòi hỏi ở thiết bị lẫn cách họ mong muốn công nghệ được tích hợp vào thói quen hằng ngày. Người dùng không muốn chỉ thụ động sử dụng công nghệ mà muốn tham gia và tương tác chủ động với công nghệ. Công nghệ càng hữu ích, trực quan trong cuộc sống thường nhật thì người dùng càng sẵn sàng đón nhận và đánh giá đúng giá trị của nó. Cuối cùng, trong kỷ nguyên AI, thước đo thành công của một thương hiệu nằm ở mức độ công nghệ nâng cao trải nghiệm sống hằng ngày của con người một cách liền mạch.

Một thương hiệu như Snapdragon không tồn tại độc lập mà cung cấp sức mạnh cho một hệ sinh thái rộng lớn gồm các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nền tảng phần mềm và nhà mạng. Vậy mối quan hệ hợp tác trong hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng như thế nào để đảm bảo trải nghiệm của người dùng phản ánh đúng cam kết của thương hiệu, thưa ông?

Các mối quan hệ hợp tác trong hệ sinh thái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là nền tảng giúp chúng tôi hiện thực hóa cam kết thương hiệu mỗi ngày. Thông qua các đối tác, chúng tôi mang đến cho người dùng những trải nghiệm phong phú hơn trên nền tảng phần cứng và phần mềm Snapdragon. Đồng thời, chính các đối tác cũng giúp truyền tải trực tiếp đến người tiêu dùng giá trị thực tiễn mà những trải nghiệm công nghệ đó mang lại. Chúng tôi có thể tự mình kể câu chuyện này, nhưng thông điệp sẽ thuyết phục hơn nhiều khi được truyền tải cùng các đối tác toàn cầu.

Chẳng hạn, khi cân nhắc mua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold cao cấp hoặc lái một chiếc xe điện thông minh VinFast sử dụng nền tảng Snapdragon, chúng tôi muốn người dùng hiểu công nghệ nền tảng của mình góp phần làm phong phú trải nghiệm sử dụng như thế nào. Cách kể câu chuyện thương hiệu thông qua sự hợp tác đó là trọng tâm trong hoạt động truyền thông cùng đối tác, đồng thời lý giải vì sao những mối quan hệ này có ý nghĩa thiết yếu đối với thành công lâu dài của chúng tôi.

Chúng tôi đã thành công khi người tiêu dùng tìm mua thiết bị ở hầu hết các phân khúc đều tự nhiên đặt câu hỏi liệu sản phẩm có sử dụng Snapdragon hay không, hoặc lập tức cảm thấy tin tưởng về chất lượng khi nhìn thấy thương hiệu Snapdragon. Mục tiêu của chúng tôi không bao giờ là lấn át các đối tác OEM mà là bổ trợ và nâng cao giá trị sản phẩm của họ. Duy trì sự yêu thích của người tiêu dùng đối với chip Snapdragon là một thách thức phức tạp, nhưng điều đó cho thấy mô hình hệ sinh thái hợp tác của chúng tôi đang vận hành ở mức độ rất cao.

Snapdragon đang mở rộng sự hiện diện ra ngoài lĩnh vực công nghệ, đến gần hơn với người dùng thông qua các lĩnh vực như trò chơi điện tử, sáng tạo nội dung và thể thao toàn cầu, với những đối tác như Manchester United. Vì sao Qualcomm cho rằng việc xây dựng thương hiệu trong các lĩnh vực văn hóa và phong cách sống này lại quan trọng đối với một thương hiệu như Snapdragon?

Một thương hiệu mạnh, có sức cộng hưởng có thể tác động đến cả quyết định mua hàng của người tiêu dùng lẫn những lựa chọn về kiến trúc công nghệ của các nhà sản xuất thiết bị. Để xây dựng một thương hiệu thực sự bền vững, việc kết nối với văn hóa đại chúng là yêu cầu thiết yếu. Chỉ quảng cáo theo cách truyền thống là chưa đủ. Chúng ta cần chủ động gắn kết với những điều mọi người đam mê, trong đó các môn thể thao toàn cầu là một trong những cầu nối mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Quan hệ hợp tác hàng đầu của chúng tôi với Manchester United, câu lạc bộ bóng đá có lượng người hâm mộ toàn cầu vượt một tỷ người, mang đến một nền tảng chưa từng có để chúng tôi chia sẻ câu chuyện Snapdragon với những người hâm mộ cuồng nhiệt tại các thị trường trọng điểm như Việt Nam, Trung Quốc, Vương quốc Anh và Mỹ.

Khi người hâm mộ nhận ra Snapdragon cung cấp sức mạnh cho những trải nghiệm hiệu năng cao mà họ yêu thích, họ sẽ có xu hướng ưu tiên Snapdragon khi mua thiết bị tiếp theo. Ngược lại, các nhà sản xuất thiết bị lựa chọn Snapdragon vì nhận thấy khách hàng của mình thực sự ưa chuộng thương hiệu này. Hai xu hướng đó củng cố lẫn nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn thúc đẩy tăng trưởng.

Chúng tôi rất hài lòng với những bước tiến của thương hiệu Snapdragon trên toàn cầu. Tỷ lệ nhận biết thương hiệu có hỗ trợ tại các thị trường quốc tế đã đạt 56%, cho thấy Snapdragon ngày càng được biết đến rộng rãi hơn. Đà tăng trưởng này cũng góp phần đưa Snapdragon vào danh sách 100 thương hiệu toàn cầu có giá trị nhất do Kantar BrandZ xếp hạng.

Đây là những dấu mốc quan trọng, phản ánh hiệu quả của quá trình đầu tư và định hướng phát triển thương hiệu trong dài hạn. Snapdragon không chỉ gia tăng mức độ nhận diện trên thị trường mà còn ghi nhận nhu cầu ngày càng lớn từ các nhà sản xuất thiết bị.

Người dùng Việt Nam đặc biệt yêu thích thể thao, trò chơi điện tử trên thiết bị di động, nhiếp ảnh chất lượng cao và hiện nay là trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, Snapdragon có tiềm năng lớn nhất ở đâu để tạo ra những thay đổi lâu dài trong trải nghiệm người dùng tại Việt Nam?

Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng trong tất cả những lĩnh vực đang phát triển năng động này. Với trò chơi điện tử trên thiết bị di động, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác sản xuất thiết bị gốc (OEM) hàng đầu để mang đến trải nghiệm chơi game có chất lượng tương đương trên máy tính để bàn ngay trên điện thoại. Qua đó, game thủ Việt Nam có thể trực tiếp trải nghiệm sức mạnh xử lý và khả năng tối ưu hóa của các nền tảng Snapdragon.

Song song với đó, chúng tôi không ngừng cải tiến công nghệ nhiếp ảnh điện toán và kiến trúc camera trên thiết bị di động, giúp các nhà sản xuất nâng cao đáng kể chất lượng chụp ảnh, quay video trong toàn bộ quá trình sáng tạo nội dung, từ ghi hình, chỉnh sửa đến chia sẻ tức thì.

Trong lĩnh vực AI, chúng tôi đang phát triển các khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị, từ điện thoại thông minh đến máy tính cá nhân (PC). Cách tiếp cận này giúp xử lý nhanh hơn, giảm độ trễ, đồng thời tăng cường quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các đối tác, chúng tôi hướng tới việc chuyển hóa những năng lực công nghệ phức tạp thành lợi ích thiết thực trong đời sống hằng ngày của người dùng Việt Nam.

Bên cạnh đó, dân số trẻ của Việt Nam chính là đối tượng trọng tâm trong chiến lược tiếp thị của chúng tôi. Điều quan trọng là phải hiểu rõ những kỳ vọng riêng của thế hệ này. Để tiếp cận họ hiệu quả, chúng tôi cần truyền tải những lợi ích cụ thể của công nghệ theo cách phù hợp với lối sống, khát vọng sáng tạo và thói quen tương tác trên môi trường số hằng ngày của họ.

Người tiêu dùng Việt chủ yếu biết đến Snapdragon qua smartphone. Tuy nhiên, với sự ra mắt của dòng Snapdragon X dành cho PC tích hợp AI và sự phát triển của lĩnh vực ô tô, thương hiệu đang mở rộng sang những thị trường mới. Qualcomm làm thế nào để duy trì bản sắc thương hiệu nhất quán giữa các danh mục sản phẩm khác biệt này?

Việc mở rộng Snapdragon sang thị trường PC là một bước phát triển hoàn toàn tự nhiên. Trên thực tế, xây dựng giá trị thương hiệu Snapdragon trong lĩnh vực PC còn mở ra cơ hội lớn hơn so với thị trường smartphone, bởi từ trước đến nay, người mua máy tính thường quan tâm nhiều hơn đến các linh kiện bên trong và bộ xử lý vận hành hệ thống.

Tuy nhiên, thị trường PC có mô hình tiếp cận khác biệt. Để truyền tải hiệu quả giá trị của Snapdragon đến tận điểm bán, chúng tôi không chỉ cần hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị mà còn phải phối hợp với các đối tác bán lẻ, nhà phân phối và các kênh bán hàng thương mại. Điều này đòi hỏi Snapdragon phải hiện diện tích cực và rõ nét hơn tại các điểm bán lẻ so với thị trường thiết bị di động trước đây. Đây vừa là cơ hội để tăng cường tương tác với người tiêu dùng, vừa đặt ra những thách thức chiến lược mới.

Trong lĩnh vực ô tô, mức độ nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng có sự khác biệt giữa các thị trường. Chẳng hạn, tại Trung Quốc, Snapdragon đã có mức độ nhận diện cao. Các nhà sản xuất xe điện hàng đầu chủ động giới thiệu hệ thống buồng lái thông minh và công nghệ kết nối sử dụng Snapdragon như những điểm bán hàng quan trọng tại các phòng trưng bày.

Mặc dù xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực ô tô là hướng đi tương đối mới đối với chúng tôi, Snapdragon đang đạt được những bước tiến đáng kể trên toàn cầu thông qua các chương trình tiếp thị chung với những hãng xe cao cấp như BMW, Cadillac và Volvo.

Để duy trì bản sắc thương hiệu nhất quán trên điện thoại thông minh, PC và ô tô thông minh, chúng tôi sẽ điều chỉnh cách truyền tải thông điệp sao cho phù hợp với cách người tiêu dùng tìm hiểu, đánh giá và mua sản phẩm trong từng ngành hàng cụ thể.

Các thiết bị ngày càng thông minh và cá nhân hóa, Việt Nam cũng đang chuyển dịch nhanh sang 5G và AI, ông hình dung Snapdragon sẽ phát triển như thế nào trong giai đoạn tiếp theo, cả trên thị trường toàn cầu và tại Việt Nam?

Giai đoạn phát triển tiếp theo của Snapdragon sẽ gắn liền với sự trỗi dậy của AI tác nhân. Nếu AI tạo sinh chủ yếu phản hồi các yêu cầu của người dùng, thì AI tác nhân có thể chủ động thực hiện các hành động để hỗ trợ người dùng hoặc thay mặt họ hoàn thành công việc. Snapdragon được định vị là nền tảng công nghệ phục vụ kỷ nguyên mới này.

AI sẽ không còn chỉ là công cụ để người dùng đặt câu hỏi và nhận câu trả lời, mà dần trở thành một trợ lý cá nhân thực sự hữu ích, có khả năng chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Điều này sẽ làm thay đổi căn bản cách con người tương tác với thiết bị. Thay vì phụ thuộc nhiều vào các ứng dụng di động truyền thống, người dùng sẽ ngày càng tương tác với các tác nhân AI cá nhân thông qua giọng nói và những hình thức tương tác tự nhiên khác. Các nền tảng Snapdragon được thiết kế để cung cấp năng lực xử lý mạnh mẽ cùng hiệu quả sử dụng năng lượng cần thiết, giúp những trải nghiệm với AI tác nhân diễn ra liền mạch.

Chẳng hạn, khi sử dụng kính thông minh, người dùng cần thiết bị có thể xử lý những gì họ nhìn thấy và nghe được theo thời gian thực để thực hiện các tác vụ một cách thuận tiện. Điều này đòi hỏi Qualcomm phải phát triển phần cứng Snapdragon có kích thước đủ nhỏ để tích hợp vào những chiếc kính thông minh nhẹ, nhưng vẫn bảo đảm khả năng xử lý các tác vụ AI tác nhân phức tạp và tiết kiệm năng lượng để thiết bị có thể hoạt động suốt cả ngày.

Để phát triển Snapdragon cho tương lai, chúng tôi phải cân bằng nhiều yếu tố: hiệu năng cao, khả năng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ quyền riêng tư ngay trên thiết bị và bảo mật vững chắc. Điều này quan trọng khi các mô hình AI ngày càng được thu gọn và triển khai trực tiếp trên thiết bị.

Nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 6 mà chúng tôi vừa công bố là một ví dụ cho định hướng này, với những cải tiến đáng kể trong kiến trúc của bộ xử lý thần kinh (NPU), bộ xử lý trung tâm (CPU) và bộ xử lý đồ họa (GPU). Những cải tiến này hướng đến việc đáp ứng các tác vụ AI tác nhân đòi hỏi năng lực xử lý cao, đồng thời tiếp tục nâng cao trải nghiệm chơi game trên di động, khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp và âm thanh sống động.

Sau cùng, sự chuyển đổi này bắt nguồn từ những thay đổi trong hành vi của con người. Sứ mệnh của chúng tôi là bảo đảm công nghệ Snapdragon có thể hỗ trợ và trao quyền cho người dùng trong kỷ nguyên mới đó.

Xét trên bình diện rộng hơn, điều gì khiến Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đối với Qualcomm và thương hiệu Snapdragon?

Tầm quan trọng của Việt Nam đối với Qualcomm vượt xa vai trò của một thị trường tiêu thụ sản phẩm. Việt Nam đang chuyển mình nhanh chóng, từ thị trường tiêu dùng trở thành trung tâm đổi mới công nghệ. Về nghiên cứu, phát triển và hoạt động doanh nghiệp, chúng tôi đã xây dựng trung tâm R&D có năng lực chuyên môn cao tại Việt Nam, dựa trên lợi thế về nguồn nhân lực kỹ thuật xuất sắc tại đây.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ hợp tác với những doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu Việt Nam cũng có ý nghĩa trên phạm vi toàn cầu. Viettel là đơn vị tiên phong trong triển khai mạng 5G, đồng thời là một trong những đối tác quan trọng của chúng tôi trên toàn cầu trong nghiên cứu 6G. Điều này cho thấy tầm nhìn đón đầu công nghệ của Viettel, phù hợp với định hướng đổi mới của Qualcomm.

Tương tự, các chương trình hợp tác trên nhiều dòng sản phẩm với Vingroup và VinFast đang hỗ trợ những doanh nghiệp này củng cố vị thế tại thị trường trong nước, đồng thời từng bước vươn ra toàn cầu trong lĩnh vực xe điện thông minh và công nghệ di chuyển.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế là một trong những cam kết cốt lõi của Qualcomm. Việt Nam có những yếu tố cần thiết để tạo nên các doanh nghiệp thành công trên toàn cầu, từ nguồn nhân lực, định hướng phát triển công nghệ tiên tiến đến hệ sinh thái đối tác chiến lược.