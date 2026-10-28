HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét nhiều nội dung liên quan đến đất đai, nhà ở

Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, mỗi chỉ tiêu hoàn thành, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ, đều sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân Thủ đô. Việc kịp thời quyết nghị những vấn đề để thúc đẩy phát triển Thành phố, cải thiện cuộc sống của người dân chỉ thực sự có ý nghĩa khi những quyết định sớm được hiện thực hoá...

Kỳ họp thứ bảy HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc sáng 28/10 - Ảnh: dbndhanoi.gov

Sáng 28/10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét các nghị quyết về cơ chế, chính sách đối với nhiều dự án quan trọng.

Phát biểu khai mạc, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, thông tin: trong 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm trước, riêng quý 3/2026 đạt 10,02% - mức tăng trưởng cao nhất so với những năm qua. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt trên 568 nghìn tỷ đồng, đến giữa tháng 10 đã vượt 590 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 450 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; giải ngân đầu tư công đạt trên 118 nghìn tỷ đồng, bằng 98,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

XEM XÉT CƠ CHẾ BỐ TRÍ NHÀ Ở XÃ HỘI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐẤT ĐAI TẠI 12 DỰ ÁN

Phó Bí thư Thành ủy cho biết Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ tập trung xem xét 22 nghị quyết quan trọng, thuộc 4 nhóm nội dung quan trọng.

Thứ nhất, về phát triển đô thị, hạ tầng chiến lược và tháo gỡ những tồn tại kéo dài: Trong lĩnh vực này, Thành phố tập trung vào các dự án giao thông quan trọng, cơ chế phát triển đường sắt đô thị, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét các cơ chế, giải pháp xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy kéo dài nhiều năm, trước mắt là 12 dự án trên địa bàn Thành phố.

"Đây là những vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi việc tháo gỡ phải gắn với xử lý sai phạm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời bảo đảm ổn định tình hình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để những tồn tại tiếp tục gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân", Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định.

Cùng với đó, kỳ họp sẽ xem xét cơ chế thí điểm bố trí quỹ nhà ở xã hội để các hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được mua nhà ở xã hội không phải qua bốc thăm. Chính sách này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân mà còn gắn với mục tiêu giãn dân, chỉnh trang đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị không gian đô thị lịch sử, từng bước hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Thứ hai, về kinh tế, ngân sách, đầu tư công và phát triển năng lượng sạch: Kỳ họp sẽ xem xét cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2026; một số nội dung về ngân sách, đất đai và phân bổ nguồn lực, nhằm tập trung vốn cho các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế tình trạng dàn trải, lãng phí. Đồng thời, xem xét chính sách hỗ trợ các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, qua đó khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, giảm áp lực lên hệ thống điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, bền vững.

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GẮN VỚI YÊU CẦU NÂNG CAO HIỆU QỦA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thứ ba, về văn hóa, thể thao, dân số và bảo đảm an sinh xã hội: Kỳ họp sẽ xem xét chủ trương đầu tư phát triển hạ tầng thể thao chuyên nghiệp quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao của Thủ đô; đồng thời xem xét các chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng ưu tiên.

Các chính sách về dân số và phát triển cũng được xem xét trong bối cảnh Thủ đô đang có những thay đổi về quy mô, cơ cấu dân số, nhất là xu hướng già hóa, đòi hỏi phải chủ động có những giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng dân số và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, việc tiếp tục hoàn thiện các chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những đối tượng yếu thế thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với đời sống Nhân dân, để quá trình phát triển kinh tế luôn gắn với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kỳ họp sẽ xem xét các cơ chế, giải pháp xử lý vi phạm tại 12 dự án, trong đó có khu HH Linh Đàm - Ảnh: Phan Nam

Thứ tư, Kỳ họp sẽ xem xét một số chính sách, quy định thuộc thẩm quyền, trong đó có chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi giữ chức danh trong quá trình cơ cấu, kiện toàn đội ngũ. Đây là chính sách cần thiết, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ hoạt động ở cơ sở, bảo đảm quyền lợi cho những người thôi giữ chức danh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại thôn, tổ dân phố.

Cùng với đó, HĐND Thành phố cũng sẽ cho ý kiến về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ rừng, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo điều kiện cho sự phát triển không gian phía Tây Thủ đô.

Cũng chia sẻ thông tin về nội dung của Kỳ họp thứ bảy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhận định Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều nội dung lớn, phức tạp, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và đời sống nhân dân Thủ đô. Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND Thành phố tăng cường hơn nữa công tác giám sát, thông qua đó có những kiến nghị rõ với các cơ quan có thẩm quyền.

“Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, vì vậy, ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành cần tập trung triển khai những nội dung đã được quyết định tại kỳ họp, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026 và chuẩn bị tốt cho Kế hoạch năm 2027. Mỗi chỉ tiêu hoàn thành, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ, đều sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân Thủ đô. Việc kịp thời quyết nghị những vấn đề để thúc đẩy phát triển Thành phố, cải thiện cuộc sống của người dân Thủ đô chỉ thực sự có ý nghĩa khi những việc ngày hôm nay chúng ta quyết định sớm trở thành hiện thực”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.