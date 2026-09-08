Tháng 8, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và 10 năm không có giao dịch

Cụ thể: khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 228.905 hợp đồng, tăng 12,81% so với tháng 7/2026. Giá trị giao dịch bình quân phiên (tính theo danh nghĩa hợp đồng) tăng 13,42%, đạt 43.925 tỷ đồng - trong đó, phiên giao dịch ngày 21/8/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 281.539 hợp đồng.
Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 8/2026 đạt 27.984 hợp đồng, giảm 34,83% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 10/8/2026 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 41.073 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 giao dịch giảm mạnh, với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 66 hợp đồng giảm 30,21% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 12,18 tỷ đồng, giảm 30,71%. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm cuối tháng 8/2026 là 77 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.
Về cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán tăng từ 1,28% trong tháng 7/2026 lên 1,4% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 8/2026.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,84% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với mức 4,68% trong tháng 6/2026.
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