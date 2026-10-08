Tháng 9: Giao dịch trái phiếu Chính phủ không có biến động

Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 9/2026 giao dịch giảm so với tháng trước. Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, khối lượng giao dịch bình quân đạt 219.121 hợp đồng/phiên, giảm 4,27%, giá trị giao dịch bình quân theo danh nghĩa hợp đồng đạt 42.828 tỷ đồng/phiên, giảm 2,5% so với tháng 8.
Tính trong 9 tháng đầu năm 2026, khối lượng giao dịch bình quân đạt 232.696 hợp đồng/phiên, giảm 4,53% so với năm 2025, trong khi đó, giá trị giao dịch bình đạt 45.590 tỷ đồng/phiên, tăng 13,18%.
Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 9/2026 đạt 39.543 hợp đồng, tăng 41,31% so với tháng trước, đây cũng là phiên có khối lượng hợp đồng mở cao nhất trong tháng.
Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN100, OI tại thời điểm 30/9/2026 là 203 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 giao dịch tăng mạnh, với khối lượng giao dịch bình quân đạt 259 hợp đồng/phiên, tăng gấp 3,9 lần so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 47,8 tỷ đồng/phiên, tăng 292,23%. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm cuối tháng 9/2026 là 203 hợp đồng, tăng 163,64% so với tháng trước.
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.
Về cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 1,28% trong tháng 8/2026 xuống 1,18% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 9/2026. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,51% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với mức 3,84% trong tháng 8/2026.
Về thị trường các bon trong tháng 9/2026 có khối lượng giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính đạt 100 tC02e, giá trị giao dịch đạt 13,2 triệu đồng.
Tính từ ngày khai trương thị trường từ 29/6 đến nay, khối lượng giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính đạt 1.310 tCO₂e tương ứng giá trị giao dịch 174,86 triệu đồng.
Khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng 451,22 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 271,1 tỷ đồng.
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