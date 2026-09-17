Thứ Năm, 17/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Tháng 8, HNX huy động được 27.756,5 tỷ đồng qua đấu thầu Trái phiếu Chính phủ

H Hà Anh

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 228.921,3 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch phát hành của năm 2026.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 8/2026, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 27.756,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu là 46%.

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 228.921,3 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 5 năm và 10 năm với tỷ trọng lần lượt là 51,2% và 46,7% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương 14.206,5 tỷ đồng và 12.950 tỷ đồng.

Về kỳ hạn trái phiếu, tháng 8, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm; có 4 kỳ hạn trúng thầu, gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với mức lãi suất trúng thầu tăng nhẹ lần lượt là 5, 5, 5 và 1 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 7. 

Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 8 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 4,25%/năm, 4,41%/năm, 4,55%/năm và 4,6%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 8/2026 đạt 2.756.461 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 17.178 tỷ đồng/phiên, tăng 2,9% so với tháng trước. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 68%, giá trị giao dịch Repos chiếm 32% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 5,8% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 453 tỷ đồng.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chứng khoán VnEconomy đấu thầu VnEconomy HNX VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Ảnh: VETmedia

VnEconomy [Trực tuyến]: Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy