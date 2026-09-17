Tháng 8, HNX huy động được 27.756,5 tỷ đồng qua đấu thầu Trái phiếu Chính phủ

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 228.921,3 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch phát hành của năm 2026.

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Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 8/2026, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 27.756,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu là 46%.

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 228.921,3 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 5 năm và 10 năm với tỷ trọng lần lượt là 51,2% và 46,7% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương 14.206,5 tỷ đồng và 12.950 tỷ đồng.

Về kỳ hạn trái phiếu, tháng 8, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm; có 4 kỳ hạn trúng thầu, gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với mức lãi suất trúng thầu tăng nhẹ lần lượt là 5, 5, 5 và 1 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 7.



Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 8 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 4,25%/năm, 4,41%/năm, 4,55%/năm và 4,6%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 8/2026 đạt 2.756.461 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 17.178 tỷ đồng/phiên, tăng 2,9% so với tháng trước. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 68%, giá trị giao dịch Repos chiếm 32% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 5,8% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 453 tỷ đồng.