Tháng 8, HNX huy động được 27.756,5 tỷ đồng qua đấu thầu Trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 8/2026, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 27.756,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu là 46%.
Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 228.921,3 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 5 năm và 10 năm với tỷ trọng lần lượt là 51,2% và 46,7% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương 14.206,5 tỷ đồng và 12.950 tỷ đồng.
Về kỳ hạn trái phiếu, tháng 8, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm; có 4 kỳ hạn trúng thầu, gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với mức lãi suất trúng thầu tăng nhẹ lần lượt là 5, 5, 5 và 1 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 7.
Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 8 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 4,25%/năm, 4,41%/năm, 4,55%/năm và 4,6%/năm.
Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 8/2026 đạt 2.756.461 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 17.178 tỷ đồng/phiên, tăng 2,9% so với tháng trước. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 68%, giá trị giao dịch Repos chiếm 32% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 5,8% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 453 tỷ đồng.
Ông Trump cho rằng lãi suất tại Mỹ "nên ở mức 1% hoặc thấp hơn, vì chúng ta sở hữu điểm tín nhiệm tốt nhất thế giới, vượt xa mọi quốc gia khác"...
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ngày 16/9 có động thái tăng lãi suất đầu tiên sau hơn 3 năm, đồng thời phát tín hiệu sẽ có thêm một đợt tăng nữa trong năm nay...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/9), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/9/2026.
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/9), trượt sâu thêm dưới ngưỡng 4.300 USD/oz, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm trở lại đây...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...