Hỗ trợ kinh phí xây 200 căn nhà cho người nghèo tại Nghệ An

Ngày 22/3, Bộ Công An phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu cho người nghèo, khó khăn về nhà ở, tại 27 xã biên giới tại tỉnh Nghệ An.

Tham dự sự kiện có Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cùng lãnh đạo tỉnh và đại diện nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Sự kiện nằm trong đề án xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, đồng thời hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian qua luôn chú trọng bảo vệ an ninh, trật tư, quan tâm giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh có diện tích rộng với trên 80% diện tích miền núi và 468 km đường biên giới đất liền, dân số đông, Nghệ An thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nên số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao. Riêng 27 xã biên giới đất liền ở 6 huyện miền núi có đến hơn 10.600 hộ nghèo, 5.012 hộ cận nghèo.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thời gian qua, Bộ Công An và các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An đã huy động nguồn lực góp sức xã hội hoá từ các mạnh thường quân để xây 1.420 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở, trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu xây dựng xong trước ngày 19/8/2023.

Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và góp sức của các doanh nghiệp trong công cuộc giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Nhân dịp này, Chủ đầu tư dự án Eco Central Park sẽ hỗ trợ 10 tỷ đồng kinh phí xây dựng 200 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Số tiền này sẽ phần nào giúp người dân trên địa bàn tỉnh có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp trên địa bàn được kỳ vọng sẽ cải thiện đời sống, thay đổi bộ mặt toàn tỉnh Nghệ An, hướng tới mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, mỗi người dân đều có cuộc sống ấm no. Tỉnh Nghệ An cũng kỳ vọng ngày càng phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư đến đây “làm tổ”, giúp kinh tế địa phương phát triển..