Hội nghị IMF - WB 2026: Điểm sáng cho du lịch Thái Lan?

Ngày 19/10, Cựu Thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn đã cảnh báo rằng ngành du lịch Thái Lan không còn đủ sức “gánh vác” nền kinh tế, do số lượng khách du lịch giảm và sự cạnh tranh khu vực ngày càng gia tăng...

Ảnh minh họa: Bloomberg

Trên tờ The Thaiger, ông Yuthasak cho rằng Thái Lan cần giảm sự phụ thuộc vào du lịch và phát triển các ngành công nghiệp khác có khả năng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn. Năm 2025, Thái Lan đón 32,97 triệu khách du lịch nước ngoài, giảm 7,23% so với năm 2024 và thấp hơn nhiều so với năm 2019 là 39,9 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch quốc tế cũng giảm 4,71% xuống còn khoảng 1,53 nghìn tỷ baht.

Triển vọng năm nay còn nhiều bất ổn hơn, với dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn về 31,36 triệu lượt khách quốc tế, giảm thêm 4,9%. Số liệu gần đây từ Bộ Du lịch và Thể thao càng củng cố thêm những lo ngại đó. Thái Lan ghi nhận 23,94 triệu lượt khách nước ngoài từ ngày 1/1 đến ngày 10/10, giảm 4,04% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Yuthasak xác định việc mất đi lượng khách du lịch Trung Quốc là một mối lo ngại lớn. Trước đây, Thái Lan thu hút hơn 11 triệu khách du lịch Trung Quốc mỗi năm, nhưng con số này đã giảm đáng kể do lo ngại về an ninh và việc đẩy mạnh quảng bá du lịch nội địa ở Trung Quốc. Mặc dù khách du lịch từ châu Âu và Trung Đông thường chi tiêu nhiều hơn cho mỗi chuyến đi, nhưng số lượng khách ít ỏi không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm lượng khách du lịch từ thị trường 1,4 tỷ dân.

Thái Lan ghi nhận 23,94 triệu lượt khách nước ngoài từ ngày 1/1 đến ngày 10/10, giảm 4,04% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Condé Nast Traveller

Trong bối cảnh đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan lại vừa phát cảnh báo mới, khuyến cáo công dân chú ý an toàn và đề phòng nguy cơ bị bắt cóc khi tới Thái Lan. Theo trang SCMP, cơ quan này khuyến cáo công dân tìm hiểu kỹ phương tiện di chuyển, lựa chọn đơn vị vận chuyển hợp pháp và không nhận đi nhờ xe miễn phí, kể cả khi lời đề nghị đến từ người quen. Người đi du lịch cần đề phòng những đề nghị thay đổi địa điểm hoặc lộ trình đột ngột, đồng thời thường xuyên thông báo cho gia đình về vị trí của mình.

Đại sứ quán từng đưa ra cảnh báo tương tự hồi tháng 4. Trong thông báo mới, cơ quan này nhấn mạnh việc một người đàn ông 30 tuổi bị bắt hôm 10/10 tại tỉnh Tak, giáp biên giới Myanmar, bị nghi có liên quan đến đường dây buôn người. Nhóm này được cho là đã dụ dỗ 3 công dân Trung Quốc đến Thái Lan bằng lời mời làm việc giả, sau đó đưa họ đến khu vực biên giới.

Người livestream (phát trực tiếp trên mạng xã hội) và nghệ sĩ biểu diễn cũng nằm trong nhóm bị các đường dây lừa đảo nhắm tới. Kẻ gian thường dùng lời mời quay phim hoặc thử vai giả để dụ nạn nhân đến địa điểm đã định. Đầu tháng 10, một nhiếp ảnh gia Trung Quốc 34 tuổi mất tích sau khi đến Bangkok. Trong quá trình tìm kiếm tại Thái Lan, gia đình nhận được yêu cầu tiền chuộc.

Khách du lịch từ châu Âu và Trung Đông không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm lượng khách du lịch từ thị trường 1,4 tỷ dân. Ảnh: Bloomberg

Ông Thanapol Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan, cho biết dự báo lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan trong năm nay đã được điều chỉnh từ 9 triệu xuống còn khoảng 7 triệu lượt. Theo ông, lo ngại về niềm tin đang là thách thức lớn nhất của Thái Lan trong việc thu hút khách Trung Quốc. "Những câu chuyện như vậy lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc, càng làm tổn hại hình ảnh Thái Lan như một điểm đến an toàn", ông nói.

Trong bối cảnh đó, đại diện Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết đang thúc đẩy kế hoạch thu phí nhập cảnh 450 baht (khoảng 347.000 đồng) mỗi khách quốc tế, dự kiến từ quý 1/2027. Việc thu phí nhập cảnh tại các cửa khẩu đường bộ và đường biển sẽ lùi một năm.

Song song, Cục Thuế Thái Lan đề xuất thu thuế xuất cảnh 1.000 baht (khoảng 771.000 đồng) với tất cả hành khách đi máy bay. Các trường hợp được miễn thuế xuất cảnh gồm trẻ em dưới hai tuổi, nguyên thủ quốc gia nước ngoài, khách của chính phủ và hành khách quá cảnh quốc tế tại các khu vực được chỉ định. Đề xuất đang được lấy ý kiến công chúng đến hết ngày 29/10 và sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ khi được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

Theo Thailand Business News, kế hoạch thu thuế xuất cảnh vấp phải sự phản đối từ ngành du lịch. Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) Thienprasit Chaiyapatranun đã gửi văn bản tới người đứng đầu Cục Thuế để phản đối đề xuất. Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan cũng phản đối thuế xuất cảnh, cho rằng khoản thu mới làm tăng chi phí chuyến đi và ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của Thái Lan so với các điểm đến khác trong khu vực.

Ảnh: Booking.com

Theo Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan, doanh thu trong quý 2 của các nhà hàng nước này đã giảm 30% - 50%. Hệ quả là số nhà hàng mới mở giảm 50% và một số nhà hàng nổi tiếng quốc tế như Canvas, Keller và Villa Frantzén cũng phải đóng cửa.

"Ngay cả những nhà hàng lâu năm cũng gặp khó. Một người bạn và đồng nghiệp nói với tôi rằng nhà hàng của họ đang lỗ 500.000 baht mỗi tháng (gần 400 triệu đồng)," Dave Cleland, cựu đầu bếp kiêm chủ nhà hàng Tina’s tại khu Sathorn, chia sẻ. "Những nơi mà chỉ 4 - 5 năm trước còn kín khách vào tối thứ bảy thì giờ vắng tanh".

Trong những tháng cuối năm 2026, điểm sáng của ngành du lịch Thái Lan chính là việc đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Kết thúc một tuần lễ làm việc sôi nổi từ ngày 12 - 18/10 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Queen Sirikit thủ đô Bangkok, Hội nghị thường niên IMF - WB 2026 năm 2026 đã chính thức khép lại.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul đánh giá Hội nghị là một trong những sự kiện quốc tế có quy mô tham dự lớn nhất mà Thái Lan từng đăng cai, mang lại nhiều giá trị vượt khuôn khổ các phiên thảo luận kinh tế - tài chính thuần túy.

Hội nghị thường niên IMF-WB là diễn đàn kinh tế và tài chính đa phương lớn nhất thế giới. Ảnh: Nikkei Asia

Theo Bộ trưởng Surasak, nguồn chi tiêu từ các đại biểu tham dự hội nghị mang lại nguồn thu tức thì cho hệ thống khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận tải và các ngành dịch vụ liên quan trong giai đoạn cuối năm. Đồng thời, đây là cơ hội để quảng bá văn hóa, danh lam thắng cảnh và các ngành công nghiệp sáng tạo Thái Lan ra thế giới.

Bên cạnh sự kiện này, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng đang chuẩn bị chuỗi chương trình xúc tiến du lịch quy mô lớn dịp cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu đưa lượng khách quốc tế tiệm cận chỉ tiêu đề ra. Bộ trưởng Surasak kỳ vọng lượng du khách quốc tế năm nay sẽ phục hồi tương đương mức ghi nhận trong năm 2025.