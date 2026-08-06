Du lịch Thái Lan lại đối mặt với khủng hoảng niềm tin mới

Riêng năm 2025, Thái Lan đón gần 1,9 triệu lượt khách Nga, đưa Nga vào nhóm các thị trường khách lớn nhất. Hiện làn sóng phẫn nộ đã bùng lên trong cộng đồng người Nga tại Pattaya khiến xứ Chùa Vàng phải đưa ra các chiến lược giữ nhịp tăng trưởng cho ngành du lịch…

Ảnh minh họa: SCMP

Thủ tướng Thái Lan Anuthin Chanvirakun đã đưa ra lời xin lỗi công khai sau vụ sát hại hai công dân Nga ở Pattaya gây chấn động dư luận. Bi kịch này đã gây ra sự phẫn nộ rộng khắp trong dư luận cả ở Thái Lan và quốc tế. "Chúng tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra," ông Anuthin Chanvirakun nói và cho biết chính quyền sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo những thảm kịch như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Riêng tỉnh Chon Buri và thành phố biển Pattaya đã từng đón hơn 24,7 triệu lượt khách trong năm 2024, mang về hơn 264 tỉ baht doanh thu, trở thành địa phương có doanh thu du lịch cao thứ hai cả nước chỉ sau Phuket. Đây cũng là một trong những điểm nghỉ dưỡng được du khách Nga đặc biệt ưa chuộng, đồng thời là nơi có cộng đồng người Nga sinh sống khá đông.

Theo Bangkok Post, trước đó cuộc chiến biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch nước này. Những tin tức tiêu cực về bắt cóc và lừa đảo, vụ xả súng ở trung tâm thương mại hay những vụ cướp của nhắm vào du khách như thế này tiếp tục gây xôn xao dư luận quốc tế. Ngành du lịch Thái Lan đã rất nỗ lực để lấy lại niềm tin của du khách, và giờ một lần nữa đứng trước thử thách mới.

Pattaya là một trong những điểm nghỉ dưỡng được du khách Nga đặc biệt ưa chuộng. Ảnh: The Pattaya News

Trong khi đó, du khách nước ngoài tới Bangkok sắp tới sẽ phải trả chi phí lưu trú nhiều hơn khi nơi này có kế hoạch tăng thuế khách sạn – một chính sách đang bị phản ứng vì có thể khiến du lịch Thái Lan gặp khó khăn hơn.

Chính quyền đô thị Bangkok (BMA) có kế hoạch áp dụng mức thuế khách sạn 3% nhằm tăng nguồn thu, nhưng Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) đã kêu gọi cơ quan chức năng bắt đầu với mức thuế thấp hơn, từ 0,5 - 1%, đồng thời cung cấp thêm các biện pháp hỗ trợ cho những doanh nghiệp du lịch đang chịu ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch THA, cho hay các chủ khách sạn tại Bangkok không phản đối việc áp dụng khoản thu mới, nhưng mức thuế được đề xuất sẽ tạo gánh nặng quá lớn cho doanh nghiệp trong bối cảnh ngành du lịch đang chững lại. Theo số liệu do Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan công bố ngày 3/8, trong 7 tháng đầu năm, nước này đón hơn 18,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu khoảng hơn 896 tỷ Baht (khoảng 26,8 tỷ USD).

Tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan như vậy đã giảm 3,19% so với cùng kỳ năm 2025. Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul, sự sụt giảm chủ yếu đến từ việc lượng khách từ các thị trường chặng ngắn tăng chậm trong thời gian gần đây. Tính chung 7 tháng đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Thái Lan với 3,08 triệu lượt. Tiếp theo là Malaysia (2,37 triệu lượt), Ấn Độ (1,38 triệu lượt), Nga (1,1 triệu lượt) và Hàn Quốc (679.064 lượt).

Bangkok có kế hoạch áp dụng mức thuế khách sạn 3% nhằm tăng nguồn thu. Ảnh: Bangkok Post

Trong bối cảnh đó, ngày 4/8, sân bay Suvarnabhumi đã phải đưa ra lời xin lỗi về cách xử lý trong vụ việc một nhóm người hâm mộ theo chân diễn viên Trung Quốc, gây mất trật tự, gián đoạn chuyến bay của hãng Thai Airways International. Theo báo cáo, nhóm người hâm mộ này là các fan cuồng nhiệt quá mức, đã cố tình bám sát thần tượng, chụp ảnh và vượt qua các hàng rào an ninh tại sân bay.

Ban quản lý sân bay cho biết lực lượng an ninh hành động nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và hoạt động khai thác bay. Tuy nhiên, một số nhân viên đã có cách ứng xử không phù hợp, không đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ của sân bay.

"Sân bay xin lỗi về hành vi của các nhân viên liên quan", thông báo nêu, cho biết nhân viên an ninh có hành vi không đúng mực đã bị xử lý kỷ luật. Theo tờ Nation, sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ nhân viên an ninh tại một sự kiện ở Bangkok bị chỉ trích vì mạnh tay với một nữ khán giả người Trung Quốc...

Có thể thấy, khi Thái Lan đang mong muốn chuyển từ "du lịch đại chúng" sang "du lịch giá trị cao", thì yếu tố an toàn là điều kiện then chốt để thu hút nhóm khách chi tiêu cao. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy một vụ việc nghiêm trọng có thể tác động lâu dài đến ngành du lịch, nếu không được xử lý nhanh chóng và minh bạch. Trong ngành du lịch hiện đại, năng lực bảo đảm an ninh và quản trị khủng hoảng đang trở thành một phần của sức cạnh tranh quốc gia.

Trung Quốc là nguồn khách có vai trò quan trọng đối với ngành du lịch Thái Lan. Ảnh: SCMP

Để phục hồi du lịch, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa đề xuất gói ngân sách trị giá 2,45 tỉ baht (hơn 73 triệu USD) để thực hiện các chương trình hỗ trợ du lịch từ tháng 9 đến tháng 10 năm nay, thời điểm lượng khách thường sụt giảm sau cao điểm hè. Theo kế hoạch, nguồn kinh phí sẽ được phân bổ cho ba chương trình trọng điểm với kỳ vọng tạo ra khoảng 1,7 tỉ USD doanh thu cho nền kinh tế.

Cụ thể, khoảng hai phần ba tổng gói hỗ trợ sẽ dành cho chương trình “Thai Teaw Thai Plus” (Người Thái đi du lịch Thái), hỗ trợ khoảng 500.000 lượt đặt dịch vụ du lịch nội địa. Đây là giải pháp nhằm duy trì công suất phòng, tạo dòng khách ổn định cho các điểm đến và doanh nghiệp trong giai đoạn thấp điểm.

Phần ngân sách còn lại sẽ được sử dụng để giảm giá vé máy bay nội địa, đồng thời trợ giá các chuyến bay quốc tế, qua đó kích thích nhu cầu đi lại và mở rộng khả năng tiếp cận của du khách tới các điểm đến trên cả nước.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul cho biết: “Bộ Du lịch và Thể thao lựa chọn xin phân bổ kinh phí từ gói vay khẩn cấp 200 tỉ baht mà không chờ ngân sách năm tài chính 2027. Cách làm này giúp các chính sách hỗ trợ được triển khai ngay trong mùa thấp điểm, tránh bỏ lỡ thời điểm quan trọng để kích thích nhu cầu thị trường”.

Mặc dù vượt ngưỡng 18 triệu, tổng số lượt khách đến “xứ sở Chùa Vàng” vẫn giảm 3,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: My Thai Pants

Theo Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (ATTA), việc kết hợp hỗ trợ khách du lịch với trợ giá vận tải hàng không sẽ góp phần nâng tỷ lệ lấp đầy phòng lưu trú, đồng thời giảm áp lực từ chi phí nhiên liệu và giá vé máy bay đang ở mức cao. Chính sách trợ giá các đường bay quốc tế cũng được kỳ vọng tạo điều kiện để tăng số lượng chuyến bay thuê bao (charter), nhất là từ thị trường Trung Quốc - nguồn khách có vai trò quan trọng đối với ngành du lịch Thái Lan.