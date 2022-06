Hơn 1 tấn xí muội nhập lậu bị thu giữ

Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 2, thuộc Cục Quản lý thị trường Kiên Giang vừa phối hợp cùng với Thanh tra giao thông thành phố Rạch Giá tiến hành kiểm tra, thu giữ hơn 1 tấn xí muội (38 thùng/thùng 30 kg), do Thái Lan sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra số hàng hóa này trên một chiếc xe khách, cơ quan chức năng xác định, đây là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu và chưa xác định được chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của số tang vật trên.

Để ngăn chặn hành vi vi phạm, Đoàn kiểm tra đã tạm giữ số tang vật nêu trên để tiến hành thẩm tra, xác minh làm rõ, bổ sung tài liệu chứng cứ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo các cơ quan chức năng, các sản phẩm như trái cây chế biến, mứt trái cây, xí muội… được xếp vào nhóm hàng thực phẩm. Do đó để được lưu hành trên thị trường, mặt hàng này buộc phải có giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, hoặc giấy chứng nhận đã qua kiểm định và đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế hàng hóa không an toàn vẫn có thể bị lọt lưới.

Các mặt hàng sấy khô như xí muội, táo khô, đào khô… có nguồn gốc từ Trung Quốc, Thái Lan vẫn được thẩm lậu về Việt Nam với mức giá rẻ. Người tiêu dùng gần như không có cách để phân biệt được đâu là sản phẩm trong nước, đâu là sản phẩm nhập lậu.

Đây được coi là những mặt hàng chủ đạo của ngành hàng trái cây sấy khô, đặc biệt là xí muội, với đủ cả xí muội có hạt, không hạt. Tuy nhiên, hầu hết các mặt hàng trên đều không có bao bì, ghi nhãn đầy đủ. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên thường xuyên sử dụng loại sản phẩm – thực phẩm này.

Trước đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an (thường trực phía Nam) đã cảnh báo, một số sản phẩm xí muội Thái Lan như Preserved Fruits hiện được bán ở TP.HCM chứa 2 loại đường là cyclamate và saccharin có hàm lượng vượt nhiều lần so với chỉ tiêu cho phép.

Đặc biệt, hàm lượng đường cyclamate không được phép sử dụng trong thực phẩm. Cyclamate đi vào cơ thể người có thể gây ung thư gan, thận, phổi, dị dạng bào thai. Hiện Bộ Y tế cấm sử dụng loại đường này trong thực phẩm dùng cho con người.