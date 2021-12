Hơn 15.000 xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vẫn ở mức cao và tương đương với lượng nhập khẩu của tháng trước.

Cụ thể, trong tháng 11/2021, đã có 15.356 ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại, tương ứng trị giá đạt 340 triệu USD, về Việt Nam. Lượng ô tô nhập khẩu tháng 11/2021 giảm 0,05% so với mức 15.363 chiếc của tháng trước, và giảm 2,5% về giá trị so với mức 349 triệu USD của tháng 10/2021.

Thị trường ô tô cuối năm đang diễn biến sôi động, đặc biệt sau khi chính sách ưu đãi 50% đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước được áp dụng. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô trong tháng 11/2021 là 38.656 xe, tăng 30% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.691 xe, tăng 22% so với tháng trước.

95% ô tô nhập khẩu về Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc

Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc là ba thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất vào Việt Nam. Trong đó, có 8.224 chiếc ô tô vào Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan, 4.130 chiếc từ Indonesia và 2.206 ô tô có nguồn gốc từ Trung Quốc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 14.560 chiếc, chiếm tới 95% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu là xe 9 chỗ trở xuống. Trong tháng 11/2021, có 11.165 ô tô loại này nhập vào Việt Nam, với trị giá là 196 triệu USD, chiếm 72,7% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm nhẹ 4,9% (tương đương giảm 578 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hải Phòng với 6.002 chiếc, giảm 7,7% và thành phố Hồ Chí Minh với 5.125 chiếc, giảm 0,9% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 11/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 6.809 chiếc, giảm 8,4%; từ Indonesia với 3.688 chiếc, tăng 19,7% so với tháng trước.

Chỉ có 28 xe ô tô trên 9 chỗ ngồi được làm thủ tục nhập về Việt Nam trong tháng 11/2021, với xuất xứ từ Trung Quốc (20 chiếc) và Thái Lan (8 chiếc).

Lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 11/2021 là 2.623 chiếc, với trị giá đạt 68,7 triệu USD; tăng 5,3% về lượng và tăng 6,2% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 1.272 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 55,5% so với tháng trước. Tiếp theo, có 873 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, tăng 36,8% và có 442 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 47,7% so với tháng trước .

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 11/2021 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 1.323 chiếc, giảm 8,4%; Lạng Sơn với 851 chiếc, tăng 35,7% và thành phố Hải Phòng với 427 chiếc, tăng 16% so với tháng trước.

Trong tháng 11/2021, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.540 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 75,2 triệu USD, tăng mạnh 43,5% về lượng và tăng mạnh 35,4% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 1.242 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 37,5% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 81% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô loại khác được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 11/2021 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 1.178 chiếc, tăng 38,6% so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 11/2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 144.971 chiếc, tăng 56,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 101.193 chiếc, tăng 47,9%; ô tô vận tải đạt 30.996 chiếc, tăng 71,4%.

Hơn 80 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô nhập từ Trung Quốc

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2021 có 398 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam, trong khi đó con số này của tháng trước là 364 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã tăng 9,3% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 110 triệu USD, từ Trung Quốc với 86,6 triệu USD, từ Nhật Bản với 59,7 triệu USD, từ Thái Lan với 48,1 triệu USD, từ Ấn Độ với 21,3 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 5 thị trường, nước xuất xứ này đạt 326 triệu USD, chiếm tỷ trọng 82% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Như vậy, tính trong 11 tháng/2021, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô đạt 4,47 tỷ USD, tăng 28,6%, tương ứng tăng 995 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.