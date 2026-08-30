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81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

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Tài sản thực được mã hóa: Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số

Tài sản thực được mã hóa: Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số

Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.

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Công trường Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 nhộn nhịp máy móc, nhân lực thi công vào cuối tháng 8/2026. Ảnh: Nguyễn Thuấn

VnEconomy Cận cảnh công trường thi công Đại lộ Nam sông Mã

Sau hơn một năm khởi công, dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 tại Thanh Hóa đã đạt hơn 50% khối lượng. Dù thời tiết bước vào mùa mưa bão, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành tuyến đường vào tháng 3/2027.

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