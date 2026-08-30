Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2026 phát hành ngày 17/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.
4 nền kinh tế lớn nhất EU, bao gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha, chiếm tỷ trọng tới 61% tổng GDP của cả khối...
Sau hơn một năm khởi công, dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 tại Thanh Hóa đã đạt hơn 50% khối lượng. Dù thời tiết bước vào mùa mưa bão, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành tuyến đường vào tháng 3/2027.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
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