Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 23-29/8/2026: Tín hiệu tăng lãi suất từ Jackson Hole, căng thẳng thương mại Mỹ - Canada leo thang

Trong tuần qua, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada có bước leo thang mới, khi hai bên áp thuế quan mới lên hàng hóa của nhau sau khi đàm phán đổ vỡ...

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole ngày 29/8/2026 - Ảnh: Getty/NYT.

Trong bài phát biểu được chờ đợi tại Jackson Hole, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Tại Vùng Vịnh, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã tròn 6 tháng vừa chưa có giải pháp trước mắt nào để đến kết thúc, khi Washington triển khai một chiến dịch trừng phạt kinh tế mới nhằm Tehran và hai bên đều tuyên bố sẽ không quay trở lại bàn đàm phán.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế đáng chú ý trong tuần từ ngày 23-29/8/2026 do VnEconomy điểm lại:

Chiến tranh thương mại Mỹ - Canada tăng nhiệt

Sau khi đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada thất bại vào cuối tuần trước, Mỹ đã áp thuế quan 50% lên 20 tỷ USD hàng hóa Canada. Đáp trả động thái này của Mỹ, Canada áp thuế quan từ 15-50% lên 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Những động thái này được dự báo sẽ gây ra tổn thất lớn cho cả kinh tế Mỹ và Canada.

Cùng với đó, quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục âm ỉ nóng trước thềm chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ trong tháng 9.

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Những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Fed

Số liệu lạm phát của Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Warsh tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole đã dẫn tới những dịch chuyển đáng kể về triển vọng lãi suất Fed trong tuần này. Đầu tiên, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 của Mỹ có phần nóng hơn dự báo đã làm gia tăng nhẹ mức đặt cược của nhà đầu tư vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Tiếp đó, tại Jackson Hole, ông Warsh thể hiện lập trường cứng rắn về chính sách tiền tệ, nói rằng lạm phát ở Mỹ còn cao và Fed “có việc để làm” để kéo lạm phát xuống. Sau bài phát biểu, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng tới tăng mạnh lên mức 58% từ 36% trước đó.

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Mỹ triển khai chiến dịch gây sức ép và cô lập kinh tế đối với Iran

Sau 6 tháng kể từ khi bắt đầu vào cuối tháng 2, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu và tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, mặc nỗ lực trung gian của các quốc gia như Oman và Pakistan, Mỹ và Iran trong tuần này đều bày tỏ quan điểm chưa sẵn sàng quay lại đàm phán.

Thay vào đó, Mỹ triển khai một chiến dịch gây sức ép kinh tế mà Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng tài chính Mỹ Scott Bessent miêu tả là “chưa từng có tiền lệ” đối với Iran. Động thái này của Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc vì Trung Quốc là nước mua nhiều dầu nhất của Iran. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm mạnh trong tuần này do nhà đầu tư cho rằng việc gia tăng sức ép kinh tế có thể không gây ảnh hưởng lớn tới nguồn cung dầu nếu so với việc leo thang quân sự.

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Đồng USD hồi phục, vàng sụt giá, bitcoin chững lại

Do khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tăng lên, đồng USD đã hồi phục và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lại tăng trong tuần này, còn vàng giảm giá mạnh. Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,9% cả tuần, còn giá vàng giảm 2,9%.

Sau khi tăng mạnh trong tuần trước, giá bitcoin đã chững lại dưới ngưỡng 80.000 USD trong tuần này, kết thúc tuần ở ngưỡng 78.000 USD.

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Tổng thống Donald Trump trước những thách thức kinh tế Mỹ

Giữa lúc cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 đang đến gần, Tổng thống Trump đối diện một loạt thách thức lớn trong nền kinh tế Mỹ, gồm mức nợ công lập kỷ lục trên 40 nghìn tỷ USD, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ, sức ép tăng lãi suất từ thị trường trái phiếu, và cuộc chiến tranh kéo dài ở Vùng Vịnh.

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Những chuyển động trên thị trường năng lượng

Những tác động của cuộc chiến tranh Mỹ - Iran và tình trạng đóng cửa của eo biển Hormuz đến lĩnh vực năng lượng trên toàn cầu tiếp tục được thể hiện rõ trong tuần này, từ dự trữ khí đốt giảm xuống mức thấp bất thường của châu Âu đến động thái của Mỹ giành quyền kiểm soát một lượng lớn trữ dầu lửa của Venezuela.

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