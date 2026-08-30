Xu thế dòng tiền: Thị trường đã xác nhận sóng tăng mới?

VN-Index đã có tuần tăng bùng nổ cuối tháng 8 và đột phá thành công vùng kháng cự quan ngưỡng 1800 điểm. Nối tiếp với diễn biến tích cực trước đó, chỉ số đã hình thành “đáy sau cao hơn”, một tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật.

VN-Index đã đột phá vùng kháng cự quan trọng quanh mốc 1800 điểm.

Các chuyên gia cũng đánh giá cao diễn biến tăng tuần qua, khi về mặt điểm số là tích cực. Chỉ số kết tuần tại 1832,12 điểm, đồng thời duy trì được đà đột phá qua đường xu hướng điều chỉnh kéo dài từ tháng 5/2026. Dù vậy mức độ lan tỏa và thanh khoản của nhịp đột phá tuần qua lại được nhìn nhận khác biệt.

Ảnh hưởng của các trụ trong diễn biến vượt 1800 điểm là rõ nét với sức mạnh của VIC và TCB. Thanh khoản trong tuần tuy tăng nhưng vẫn chưa có sự lan tỏa rộng. Hai phiên cuối tuần độ rộng lại cho thấy diễn biến giảm giá chiếm ưu thế, đồng thời tha khoản giảm. Trong khi để xác nhận “breakout” về mặt kỹ thuật thường cần một mức thanh khoản đột biến.

Do đó các chuyên gia thận trọng cho rằng thị trường có thể cần nhịp rung lắc tạo nền, thay vì tiếp tục đột phá cao hơn sau kỳ nghỉ dài. Đây là thời gian tích lũy cần thiết để hướng đến khả năng thử thách vùng đỉnh lịch sử quanh 1930 điểm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường đã tăng trưởng rất tích cực trong tuần cuối cùng của tháng 8, đánh dấu bằng phiên bùng nổ ngày 26/8 khi VN-Index đột phá thành công vùng kháng cự 1800 điểm. Trong các trao đổi trước mốc này cũng là ngưỡng quan trọng anh chị chờ đợi để xác nhận xu hướng, tuy nhiên thanh khoản lại chưa lớn như kỳ vọng. Anh chị đánh giá mức độ tin cậy của diễn biến đột phá này như thế nào?

Tôi cho rằng mức độ tin cậy của cú đột phá này cần được nhìn nhận thận trọng hơn là chắc chắn. Thanh khoản giảm dần đều qua bốn phiên liên tiếp ngay sau phiên bứt phá là một tín hiệu cần lưu ý: khi chỉ số giữ được vùng giá cao nhưng dòng tiền tham gia lại thu hẹp dần, khả năng cao lực đẩy chính đến từ một số ít mã trụ hơn là sự đồng thuận trên diện rộng.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Sau giai đoạn điều chỉnh, phục hồi, thị trường đã có 7 phiên liên tiếp tăng điểm với những thông tin, kỳ vọng về kế hoạch thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, khối ngoại mua ròng trở lại. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần biến động nhẹ, chịu áp lực điều chỉnh ở kháng cự quanh 1800 điểm và tăng điểm tích cực trong 3 phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index tăng 3,62% lên mức 1832,12 điểm, hai tuần tăng điểm liên tiếp vượt lên hướng đến vùng giá 1850 điểm. VN-Index cũng vượt lên đường xu hướng điều chỉnh, tích lũy kéo dài từ tháng 5/2026 đến nay.

Tuy nhiên, khi VN-Index vượt lên vùng kháng cự 1800 điểm thì thanh khoản có xu hướng giảm dần 3 phiên liên tiếp và chịu áp lực bán giá cao trong phiên cuối tuần. Điều này thể hiện mức độ phân hóa mạnh, dòng tiền thận trọng hơn sau khi VN-Index đã có giai đoạn tăng điểm khá tốt từ vùng giá quanh 1720 điểm hướng đến vùng giá quanh 1850 điểm. Điểm số vẫn chịu ảnh hưởng chi phối số ít các cổ phiếu vốn hóa lớn, độ tin cậy vẫn chưa cao. Do đó, tôi cho rằng thị trường có thể chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh liên tục kiểm định lại vùng giá quanh 1800 điểm - 1820 điểm. Quá trình điều chỉnh, tích lũy này có thể trong 1-2 tuần để cải thiện thanh khoản và kiểm định lại vùng kháng cự mạnh đã vượt qua.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi thấy có những điểm đáng lưu ý:

i) Đà tăng cực kỳ tập trung vào một mã trụ duy nhất (VIC), chỉ số tăng nhưng không phản ánh sức khỏe toàn thị trường. Hai phiên cuối tuần độ rộng thị trường thực chất tiêu cực. Điều này cho thấy dòng tiền không lan tỏa, phần lớn cổ phiếu trên sàn thực ra đang bị bán;

ii) Thanh khoản tăng nhưng là tăng dồn vào ít mã. Thanh khoản tổng thể chưa thực sự bùng nổ đồng đều như kỳ vọng cho một cú “breakout” đáng tin cậy. Với các dấu hiệu tập trung dòng tiền hẹp và độ rộng yếu như trên, tôi nghĩ nên xem đây là breakout về điểm số nhưng chưa hẳn là breakout về chất lượng. Do đó cần thêm ít nhất vài phiên có độ rộng cải thiện thực sự (nhiều nhóm ngành cùng tăng, không chỉ riêng Vingroup) và thanh khoản lan tỏa đều hơn thì mới nên tin tưởng đây là xu hướng bền vững, chứ chưa nên vội kết luận thị trường đã bước sang giai đoạn tăng trưởng mới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tính đến hết ngày 28/8, tôi đánh giá độ tin cậy của cú vượt 1800 điểm đã tăng lên khoảng 7,5/10. Sau phiên bùng nổ ngày 26/8, VN-Index không quay lại dưới 1800 mà tiếp tục đóng cửa tại 1832,12 điểm, dù trong phiên cuối tuần có lúc giảm xuống dưới 1820 điểm. Chỉ số đã tăng 7 phiên liên tiếp, tích lũy hơn 105 điểm; tính riêng tuần qua tăng 3,62%. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch cả tuần tăng 27,4% và khối ngoại mua ròng khoảng 952 tỷ đồng trên HoSE, nên không thể nói nhịp vượt cản hoàn toàn thiếu sự xác nhận của dòng tiền.

Điểm chưa hoàn hảo là phiên 28/8 có 141 mã tăng so với 162 mã giảm, đồng thời VN-Index chưa vượt được vùng 1840. Do đó, đây là một đột phá hợp lệ nhưng vẫn cần thời gian tạo nền. Tôi chỉ hạ đánh giá nếu chỉ số đóng cửa dưới 1800–1810 với thanh khoản cao, độ rộng suy yếu và phiên sau không lấy lại được vùng này. Một nhịp kiểm định trong ngày với lượng bán thấp chưa phải tín hiệu đột phá thất bại.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Phiên 26/8 là một cột mốc kỹ thuật quan trọng khi VN-Index tăng 29,91 điểm (+1,67%) lên 1821,32 điểm, chính thức vượt qua vùng kháng cự tâm lý 1800 điểm sau nhiều phiên thử thách bất thành trước đó. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý ở đây là thanh khoản: khối lượng giao dịch phiên 26/8 chỉ đạt 587,42 triệu cổ phiếu, thấp hơn cả hai phiên đầu tuần (669,16 triệu phiên 24/8 và 643,47 triệu phiên 25/8) – nghĩa là chỉ số bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng nhất trong nhiều tuần nhưng lại đi kèm thanh khoản suy giảm chứ không phải gia tăng, trong khi để xác nhận “breakout” chúng ta thường cần một mức thanh khoản đột biến.

Vậy nên tôi cho rằng mức độ tin cậy của cú đột phá này cần được nhìn nhận thận trọng hơn là chắc chắn. Nhìn xuyên suốt cả tuần, thanh khoản giảm dần đều qua bốn phiên liên tiếp, cho thấy thanh khoản chạm đáy ngay sau phiên bứt phá là một tín hiệu cần lưu ý: khi chỉ số giữ được vùng giá cao nhưng dòng tiền tham gia lại thu hẹp dần, khả năng cao lực đẩy chính đến từ một số ít mã trụ (như VIC, TCB) hơn là sự đồng thuận trên diện rộng của thị trường.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy có 1 số yếu tố mang tính hỗ trợ khi đặt trong bối cảnh cả tuần: đây là tuần VN-Index tăng đều cả 5 phiên liên tiếp, độ rộng thị trường có sự lan tỏa khá đồng đều sang nhiều nhóm ngành chứ không chỉ tập trung ở vài mã trụ, và đáng chú ý nhất là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng trở lại sau chuỗi bán ròng kéo dài trước đó. Những yếu tố này phần nào bù đắp cho sự thiếu vắng của thanh khoản đột biến, cho thấy đà tăng không hoàn toàn thiếu nền tảng.

Vì vậy, tôi cho rằng đột phá 1800 điểm mang tính kỹ thuật tích cực nhưng chưa đủ độ tin cậy để khẳng định, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Nhà đầu tư nên chờ thêm các phiên đầu tháng 9, sau kỳ nghỉ, để xem chỉ số có giữ được vùng 1800-1830 điểm với thanh khoản cải thiện thực chất hay không, trước khi xác nhận đây là một xu hướng tăng bền vững.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Một số cổ phiếu ngân hàng ghi dấu ấn trong diễn biến đột phá tuần qua, trong đó tiêu biểu là TCB bên cạnh yếu tố nâng đỡ của VIC. Tuy nhiên nhóm ngân hàng nhìn chung vẫn chưa đồng thuận tăng. Liệu nhóm này có thể trở thành nhóm dẫn dắt cho sóng tăng mới, hay vẫn chỉ là những trụ đơn lẻ?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Diễn biến ngày 28/8 khiến tôi có quan điểm tích cực hơn đối với nhóm ngân hàng. TCB điều chỉnh 2,05% nhưng VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhờ dòng tiền luân chuyển sang các mã khác: SSB tăng trần, STB tăng 2,72%, SHB tăng 2,52%, MSB tăng 1,91%, VPB tăng 1,46% và LPB tăng 1,11%. Điều này cho thấy ngân hàng không còn chỉ dựa vào một mình TCB mà đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng thay nhau giữ nhịp.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải trạng thái đồng thuận hoàn toàn: chỉ 14 trong 28 cổ phiếu ngân hàng tăng giá; BID còn giảm, trong khi VCB, MBB và HDB đứng tại tham chiếu. Vì vậy, tôi xem ngân hàng là ứng viên đồng dẫn dắt cùng chứng khoán và một số blue-chip, thay vì một sóng ngành đã được xác nhận. Tín hiệu mạnh hơn sẽ xuất hiện khi các mã vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, MBB và TCB cùng duy trì xu hướng tăng, thanh khoản ngành giữ ở mức cao trong nhiều phiên. Nhiều khả năng đây vẫn là con sóng luân phiên và phân hóa theo kết quả kinh doanh, chất lượng tài sản, thay vì toàn bộ cổ phiếu ngân hàng cùng tăng.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Diễn biến của TCB trong tuần qua có cơ sở khá cụ thể: theo thông tin từ Reuters, hai ngân hàng lớn nước ngoài đang xem xét mua 15% cổ phần của Techcombank – đây là chất xúc tác trực tiếp giải thích vì sao TCB thu hút mạnh cả dòng tiền tự doanh lẫn khối ngoại trong tuần, một câu chuyện mang tính cá biệt của riêng TCB hơn là hiệu ứng lan tỏa toàn ngành. Thực tế, nhìn rộng ra nhóm ngân hàng, bức tranh khá phân hóa khi chỉ có những mã như TCB, VPB, MSB giữ được sắc xanh trong khi nhiều mã khác chững lại. Điều này cho thấy nhóm ngân hàng tồn tại những điểm sáng cá biệt hơn là một sóng tăng đồng đều.

Để nhóm ngân hàng thực sự trở thành lực dẫn dắt cho sóng tăng mới, tôi cho rằng cần thêm những chất xúc tác mang tính hệ thống hơn – như kết quả kinh doanh quý 3 khả quan trên diện rộng, hoặc câu chuyện tăng vốn/tìm cổ đông ngoại lan sang nhiều ngân hàng khác chứ không riêng TCB. Câu chuyện lọt rổ FTSE All-Cap của VCB, BID, VPB là một chất xúc tác dài hạn đáng chú ý, nhưng cần thêm thời gian để dòng vốn thụ động thực sự giải ngân trước khi tạo được hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên toàn ngành. Ở thời điểm hiện tại, tôi nghiêng về đánh giá rằng đây một phần vẫn là các trụ đơn lẻ đang gánh chỉ số, và nhà đầu tư nên thận trọng khi kỳ vọng cả nhóm ngân hàng đồng loạt bứt phá trong ngắn hạn.

Tính cả tuần, khối lượng giao dịch tăng 27,4%. Điểm tích cực là thị trường không xuất hiện áp lực bán tháo trước kỳ nghỉ, dù nhà đầu tư cá nhân và tự doanh thường hay có xu hướng giảm vị thế.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua, VN-Index tăng điểm vượt kháng cự 1800 điểm dưới ảnh hường của VIC khi VIC là cổ phiếu dự kiến được mua ròng tỉ trọng lớn nhất trong danh mục FTSE GEIS. Bên cạnh nhóm ngân hàng nổi bật là TCB với thông tin ngày 26/08, Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết BNP Paribas và KB Kookmin Bank đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank, với giá trị thương vụ có thể lên tới khoảng 2 tỷ USD. Tuy nhiên, BNP Paribas ngày 27/08 cho biết “không có kế hoạch mua cổ phần tại Techcombank”, theo cập nhật của Reuters.

Như vậy, nhóm ngân hàng vẫn đang là các cổ phiếu đơn lẻ, chưa xác nhận có thể trở thành nhóm dẫn dắt cho sóng tăng mới. Mặc dù xu hướng ngắn hạn của nhóm này đang cải thiện tốt trở lại. Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang vượt lên xu hướng điều chỉnh, tích lũy ngắn trung hạn kéo dài trong thời gian qua.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

TCB đang là điểm sáng rõ nhất. Phiên 26/8, TCB tăng trần 6,87%, thanh khoản khớp lệnh hơn 39 triệu cổ phiếu. Động lực trực tiếp đến từ thông tin hai ngân hàng ngoại đang đàm phán mua ít nhất 15% vốn TCB. Nhưng theo tôi cần tách việc TCB tăng vì câu chuyện riêng khỏi nhận định nhóm ngân hàng tăng vì dòng tiền vào cả ngành. Tin hỗ trợ có thể tạo một nhịp tái định giá riêng cho TCB và chưa thể dùng mức tăng của TCB để kết luận rằng dòng tiền đã đồng thuận với toàn bộ ngành ngân hàng. Nhóm này đang có dấu hiệu giữ vai trò dẫn dắt, nhưng chưa đủ đồng thuận để xác nhận “ngành dẫn dắt xu hướng”. Phiên 26/8 là tín hiệu tích cực, còn các phiên tới mới quyết định đây là sự chuyển giao dòng tiền thật sự hay chỉ là TCB và VIC kéo chỉ số.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Về mặt kỹ thuật VN-Index đang phát tín hiệu khá tích cực khi tạo đáy cao hơn cũng như đột phá thành công ngưỡng kháng cự quan trọng 1800 điểm. Anh chị đánh giá cơ hội tăng trong ngắn hạn tới đâu, liệu có thể trở lại vùng đỉnh lịch sử 1930 điểm trong tháng 9?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Về mặt kỹ thuật, tôi đồng tình rằng cấu trúc tăng của VN-Index đang được củng cố khi chỉ số xác nhận mẫu hình đáy sau cao hơn đáy trước, đồng thời bứt phá thành công vùng kháng cự 1800 điểm – vùng đã cản chỉ số trong nhiều phiên trước đó.

Về mặt điểm số, đỉnh lịch sử của VN-Index được xác lập vào ngày 19/5/2026 với mức cao nhất trong phiên đạt 1933,11 điểm, chỉ cao hơn mức hiện tại 101 điểm, tương đương mức tăng hơn 5%. Đây là khoảng cách không quá lớn về mặt điểm số, nhưng để chinh phục lại vùng đỉnh này trong tháng 9, tôi cho rằng thị trường cần vượt qua các lớp kháng cự trung gian với thanh khoản cải thiện rõ rệt so với hiện tại – điều chưa xuất hiện trong các phiên gần đây khi thanh khoản chưa có nhiều dấu hiệu tích cực.

Trong kịch bản khả thi nhất, tôi cho rằng diễn biến dao động chỉ số trong tháng 9 là 1800-1870 điểm để kiểm định lại nền giá, còn việc chinh phục hẳn đỉnh lịch sử 1933 điểm nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian, có thể rơi vào giai đoạn sau khi dòng vốn nâng hạng chính thức bắt đầu giải ngân.

Tôi cho rằng thị trường có thể chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh liên tục kiểm định lại vùng giá quanh 1800 điểm - 1820 điểm. Quá trình điều chỉnh, tích lũy này có thể trong 1-2 tuần để cải thiện thanh khoản và kiểm định lại vùng kháng cự mạnh đã vượt qua.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Hiện tại, sau giai đoạn điều chỉnh tích lũy kéo dài, VN-Index đang vượt lên đường xu hướng giảm giá nối các vùng giá cao nhất tháng 5, 6,7/2026. Điều này mở ra triển vọng VN-Index có thể quay trở lại vùng đỉnh lịch sử quanh 1900 điểm. Động lực cho thị trường là kỳ vọng vào thị trường nâng hạng; kế hoạch thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước; khối ngoại có thể kết thúc giai đoạn bán ròng liên tục trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó lãi suất đang có dấu hiệu đã đạt đỉnh.

Tuy nhiên, VN-Index đã có giai đoạn tăng giá tốt từ quanh 1720 điểm. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 425+-tỉ USD, tương ứng 83%+-/GDP 2025. Đây không phải là vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường. Nhà đầu tư cần đánh giá thận trọng hơn nếu xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư, và chỉ nên xem xét khi có điều chỉnh, rung lắc.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Ngày 26/8, VNIndex tích cực mạnh khi tăng hơn 29 điểm, đóng cửa trên 1821 điểm. Đà duy trì tích cực tiếp tục kéo dài tới hết tuần, khi chốt phiên cuối tuần tại 1832 điểm. Hiện thị trường đang tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đặc biệt, việc VN-Index vượt 1800 không còn chỉ là “chạm rồi bị bán xuống” như các lần trước. Đây là điểm tích cực.

Từ vùng hiện tại lên 1930 điểm (tăng thêm 5.3%) là hoàn toàn khả thi. Nhưng tôi không kỳ vọng chỉ số đi thẳng từ 1830 lên 1930. Kịch bản đẹp hơn sẽ là: 1.800 - tích lũy/rung lắc; 1850 - điều chỉnh nhẹ; 1880-1900 - tăng tốc – “test” 1.930.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Xu hướng ngắn hạn tiếp tục tích cực, nhưng tôi cho rằng VN-Index cần lần lượt vượt các vùng 1840–1860 và 1880–1900 trước khi nói đến đỉnh lịch sử 1930–1937 điểm. Chỉ số có thể tích lũy quanh 1820–1835 để tạo nền trước khi hướng lên 1850–1860; phiên 28/8 cũng cho thấy thanh khoản đã trở lại quanh bình quân 20 phiên và lực cầu vẫn hấp thụ tương đối tốt lượng chốt lời.

Từ mức 1832 hiện nay lên 1930 chỉ còn khoảng 5,3%, nên việc chạm lại vùng đỉnh trong tháng 9 là khả thi, nhất là khi FTSE Russell chính thức đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ phiên mở cửa ngày 21/9. Tuy nhiên, đây vẫn là kịch bản tích cực chứ chưa phải kịch bản cơ sở. Sau 7 phiên tăng liên tiếp, khả năng thị trường có rung lắc và kiểm định 1800–1820 là khá cao. Tôi duy trì xác suất chạm 1930 trong tháng 9 khoảng 40–45%; điều kiện là thanh khoản phải duy trì ít nhất bằng bình quân 20 phiên, ngân hàng và chứng khoán mở rộng độ đồng thuận, đồng thời khối ngoại tiếp tục mua ròng. Kịch bản cơ sở hợp lý hơn hiện nay vẫn là vùng 1880–1900.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Do có kỳ nghỉ Lễ kéo dài chắn ngang, dòng tiền tỏ ra khá thận trọng biểu hiện là thanh khoản rất thấp. Anh chị có giải ngân mới trong tuần không, hay vẫn đợi diễn biến sau kỳ nghỉ để xác nhận chắc chắn hơn?

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Hiện tại VN-Index vẫn giữ được vùng 1800 điểm, nhưng thanh khoản đang dưới mức trung bình 20 phiên và tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ khá rõ. Phiên 28/8, chỉ số đóng cửa 1832,12 điểm nhưng thanh khoản 3 sàn chỉ khoảng 18.500 tỷ đồng.

Theo tôi, nếu đã có cổ phiếu thì tiếp tục nắm giữ, chưa cần bán chỉ vì thanh khoản thấp. Việc thị trường vẫn giữ được 1800 trong bối cảnh dòng tiền nghỉ lễ sớm thực ra là tín hiệu tương đối tốt.

Nếu đang có tiền mặt, nên giải ngân thăm dò 20–30%, ưu tiên những cổ phiếu đã có nền tích lũy tốt và đang được dòng tiền xác nhận. Không mua đuổi những mã đã tăng nóng trong 1–2 phiên vừa rồi.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Do có tâm lý e ngại kỳ nghỉ Lễ kéo dài, dòng tiền tỏ ra khá thận trọng biểu hiện là thanh khoản thấp, dưới mức trung bình, kèm áp lực bán giá cao gia tăng trong phiên cuối tuần. Nếu quý nhà đầu tư có theo dõi các bản tin thị trường của Trung tâm phân tích SHS. Chúng tôi đã khuyến nghị xem xét, tích lũy đầu tư ở vùng giá thấp các cổ phiếu chất lượng, tăng trưởng tốt, không có khuyến nghị mua đuổi khi VN-Index trên vùng giá 1800 điểm. Tôi cũng chỉ giải ngân ở vùng giá thấp, và ưu tiên nắm giữ theo xu hướng đang khá tích cực hiện nay.

Nếu đang có tiền mặt, nên giải ngân thăm dò 20–30%, ưu tiên những cổ phiếu đã có nền tích lũy tốt và đang được dòng tiền xác nhận. Không mua đuổi những mã đã tăng nóng trong 1–2 phiên vừa rồi.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi cách mô tả “thanh khoản rất thấp” nên được điều chỉnh thành “dòng tiền thận trọng và phân hóa”. Thanh khoản đúng là giảm mạnh trong ngày 27/8, nhưng đến ngày 28/8, giá trị khớp lệnh HoSE đã tăng 12,58% lên 15.468 tỷ đồng và trở lại quanh bình quân 20 phiên; tính cả tuần, khối lượng giao dịch tăng 27,4%. Điểm tích cực là thị trường không xuất hiện áp lực bán tháo trước kỳ nghỉ, dù nhà đầu tư cá nhân và tự doanh thường hay có xu hướng giảm vị thế.

Quan điểm của tôi là trong tuần qua có thể giải ngân thăm dò tiếp khoảng 20–30% phần vốn dự kiến, đặc biệt tại phiên xác nhận ngày 26/8 hoặc những nhịp điều chỉnh của cổ phiếu có nền tích lũy tốt. Tuy nhiên, tôi không mua đuổi những cổ phiếu đã tăng mạnh ở tuần trước lễ.

Nếu chưa giải ngân trước lễ, nhà đầu tư cũng không cần vội vàng khi thị trường mở cửa trở lại ngày 3/9. Có thể tiếp tục, tăng tỷ trọng nếu VN-Index giữ được vùng 1820 hoặc kiểm định 1800–1810 với áp lực bán thấp, thanh khoản và độ rộng cải thiện.

Ngược lại, nếu chỉ số tăng thẳng lên 1850 nhưng thanh khoản yếu, tôi sẽ tiếp tục chờ; còn nếu đóng cửa dưới 1800 với thanh khoản tăng mạnh, chiến lược phải chuyển sang bảo vệ danh mục.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tâm lý thận trọng của dòng tiền trong tuần qua theo tôi là dễ hiểu và không đáng quan ngại. Nhà đầu tư thường có xu hướng hạn chế mở vị thế mới hoặc giữ trạng thái an toàn hơn trước một kỳ nghỉ dài, để tránh rủi ro biến động từ các thông tin quốc tế có thể phát sinh trong lúc thị trường trong nước đóng cửa.

Cá nhân tôi trong tuần này ưu tiên chiến lược thận trọng mà linh hoạt giữa các nhóm ngành, tiêu biểu là ở những cổ phiếu đã có nền tảng cơ bản tốt và mức giá còn hợp lý, thay vì mua đuổi theo đà tăng của các mã trụ như VIC hay TCB. Tôi vẫn giữ lại phần lớn tỷ trọng tiền mặt để quan sát xem chỉ số sau kỳ nghỉ có giữ được vùng 1800-1830 điểm với thanh khoản cải thiện thực chất hay không, và cũng để phòng ngừa những rủi ro ngoại biên đến từ các yếu tố vĩ mô toàn cầu chưa được giải tỏa hoàn toàn.