Viettel đầu tư vào Dominica: Không còn “chỗ trống” trên thị trường

Thị trường không còn “hoang sơ” như nhiều quốc gia khác mà Viettel trước đây đến đầu tư, dân số cũng không đông đến mức lý tưởng để phát triển miếng bánh thị phần. Chưa kể, Cộng hòa Dominica - điểm đến mới của nhà mạng quân đội, đã phủ sóng dịch vụ tới 90% dân số, với sự hiện hữu của ba nhà mạng chiếm gần như toàn bộ thị trường…

Thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominica.

Tuần trước, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) phát đi thông tin cho biết đã chính thức đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ nhanh chóng xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông với những công nghệ tiên tiến nhất tại Cộng hòa Dominica, quốc gia thứ ba của Viettel tại thị trường châu Mỹ.

"MIẾNG BÁNH" ĐÃ LẤP ĐẦY

Thông tin từ Viettel cho biết theo Nghị quyết số 073-2026 ngày 19/8/2026 của Viện Viễn thông Cộng hoà Dominica (INDOTEL), Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, công ty thành viên của Viettel) đã giành quyền sử dụng 240 MHz phổ tần số trong thời hạn 20 năm.

Viettel đánh giá tổ hợp tần số với các block (khối tần số) Viettel được trao quyền sử dụng có cấu trúc khá thuận lợi: 40 MHz ở 700 MHz; 100 MHz ở 2300 GHz; 100 MHz ở 3600 GHz. Trong đó, 700 MHz với vùng phủ rộng, phù hợp mở rộng vùng phủ sóng; 3600 GHz với dung lượng cao, phù hợp cho triển khai công nghệ 5G; và 2300 GHz thuộc nhóm băng tần tầm trung (mid-band), mang lại sự cân bằng giữa dung lượng truyền tải dữ liệu và lợi thế vùng phủ sóng.

Viettel cho biết đã xác định Dominica là thị trường “đáng để nghiên cứu” và dành nguồn lực từ đầu năm 2025, trước khi INDOTEL công bố hồ sơ điều kiện đấu thầu vào tháng 2/2026. Bên cạnh đó, quá trình Viettel tìm hiểu và xúc tiến đầu tư từ đầu 2025 có thể được đặt trong bối cảnh rộng hơn của sự phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam với Mỹ Latinh và Caribe.

Những thị trường có tỷ lệ mức độ thâm nhập viễn thông di động thấp như những quốc gia mà Viettel đầu tư cách đây hơn 10 năm, hay gần nhất – thị trường còn chút hoang sơ – là Myanmar (năm 2016), chắc chắn sẽ không còn nữa.

Tham gia đấu thầu lấy giấy phép viễn thông tại Dominica gồm các nhà mạng: Altice Dominicana, S.A. (Altice) – tập đoàn viễn thông quốc tế (có nguồn gốc Luxembourg, Pháp), mua lại 100% cổ phần từ Orange Dominica và bắt đầu kinh doanh tại Cộng hòa Dominica từ năm 2017; Compañía Dominicana De Teléfonos, S.A. (Claro) - doanh nghiệp lớn, thuộc América Móvil (Mexico), kinh doanh tại Dominica từ năm 2007; Trilogy Dominicana, S.A. (Viva) – doanh nghiệp bản địa; và Viettel Global Investment Jsc (Viettel).

Trong số trên, theo Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, danh sách công ty nộp hồ sơ kĩ thuật gồm Claro, Viettel, Viva. Các công ty đủ điều kiện mở hồ sơ tài chính là Viettel, Claro. Viettel và Claro đáp ứng các yêu cầu bắt buộc theo hồ sơ mời thầu của cuộc đấu thầu INDOTEL/LPI-001-2026 và do đó đủ điều kiện để được xem xét hồ sơ đề xuất tài chính. Còn nhà thầu VIVA không đáp ứng các yêu cầu về năng lực tài chính để có thể được xem xét hồ sơ đề xuất tài chính.

Cộng hòa Dominica trở thành thị trường nước ngoài thứ 11 của Tập đoàn Viettel.

“Nhờ năng lực triển khai quy mô và nhanh (với 20 năm kinh doanh quốc tế hiệu quả), đội ngũ nhân lực của công ty mạnh, làm chủ công nghệ, năng lực tài chính và cam kết dài hạn, nên Viettel đã được chọn trở thành đối tác tin cậy của Dominica”, một đại diện của Viettel Global cho hay.

Đáng chú ý, cả ba nhà mạng bỏ thầu cùng Viettel đều là các mạng đang kinh doanh di động chính tại Dominica. Theo tìm hiểu, ba nhà mạng Claro, Altice và Viva đã chiếm gần như toàn bộ thị phần di động tại Cộng hòa Dominica, trong đó hơn 95% thị phần tập trung vào hai nhà mạng lớn Claro và Altice.

Cụ thể, số liệu của cơ quan quản lý viễn thông địa phương (INDOTEL), cho biết mạng Claro chiếm khoảng 60% - 62% thị phần, giữ vị trí dẫn đầu tuyệt đối về cả số lượng thuê bao lẫn vùng phủ sóng trên toàn quốc. Altice chiếm khoảng 33% - 35% thị phần, đứng ở vị trí thứ hai với thế mạnh lớn tại các khu vực đô thị. Và Viva chiếm phần thị phần còn lại khoảng 3% - 5%, đóng vai trò là nhà mạng nhỏ thứ ba trên thị trường.

Qua số liệu trên cho thấy “miếng bánh” viễn thông di động tại Dominica gần như đã được lấp đầy. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ cho Viettel khi bước chân vào thị trường này.

CƠ HỘI TỐT TỪ NỀN KINH TẾ LỚN NHẤT KHU VỰC TRUNG MỸ VÀ CARIBE

Phải khẳng định những thị trường có tỷ lệ mức độ thâm nhập viễn thông di động thấp như những quốc gia mà Viettel đầu tư cách đây hơn 10 năm, hay gần nhất – thị trường còn chút hoang sơ – là Myanmar (năm 2016), chắc chắn sẽ không còn nữa.

Như Dominica, với những số liệu dẫn chứng trên, không gian thị trường gần như đã được phủ kín. Dù vậy, quốc gia thuộc vùng biển Caribe này vẫn sở hữu nhiều tiềm năng, mà theo đánh giá của Viettel, cơ hội vẫn rất tốt để đầu tư và kinh doanh.

Cộng hòa Dominica là nền kinh tế lớn nhất tại khu vực Trung Mỹ và Caribe, và là nền kinh tế lớn thứ 7 lại khu vực Mỹ Latinh, đang thuộc nhóm quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao và mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2030.

Quốc gia này có diện tích là 48.670 km2 (gấp 1,7 lần diện tích Haiti, bằng 1/26 diện tích Peru – những nước Viettel đang kinh doanh). Dân số của Dominica, theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, tính đến tháng 8/2026, là 11,62 triệu người. Dominica cũng là nước có dân số trẻ, độ tuổi trung bình 28 tuổi, mật độ 225 người/km2. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15 – 64 tuổi) là 65%, tương đương tỷ lệ các thị trường Viettel đầu tư khu vực châu Á và châu Mỹ Latinh, số lượng nhân lực hơn 5 triệu người (46% dân số), nguồn lực lao động dồi dào.

Thị trường Cộng hòa Dominicana là thị trường có cơ hội tốt, điều kiện vĩ mô khá thuận lợi với tỉ lệ đô thị hóa cao, địa hình đồng bằng ven biển khá thuận lợi cho việc phát triển kinh tế để Viettel phát huy được lợi thế cạnh tranh.

Tỷ lệ dân số trong độ tuổi sử dụng di động (10 -70 tuổi) chiếm 77,8%, tương đương 8,87 triệu người. Trong đó, dân cư chủ yếu tập trung ở các thủ phủ tỉnh, tỉ lệ dân thành thị đạt 85% dân số (tập trung tại các thành phố lớn Santo Domigo xấp xỉ 2,2 triệu người, Santiago de los Caballeros khoảng 1,2 triệu người), cao hơn các thị trường Viettel đang đầu tư hiện tại (Peru cao nhất 79%, Haiti 60%).

Đặc biệt, GDP bình quân đầu người của Dominica năm 2025 khoảng 11.000 USD, bằng 2,2 lần của Việt Nam. Trong khi, thị trường viễn thông Cộng hòa Dominica đạt tổng doanh thu 2,5 tỉ USD năm 2024 (thống kê của công ty cung cấp dịch vụ dữ liệu toàn cầu Statista).

Cho dù thị trường đã sắp cán ngưỡng bão hòa, dân số không quá lý tưởng để phát triển miếng bánh thị phần, nhưng Cộng hòa Dominica với vị thế là nền kinh tế lớn nhất tại khu vực Trung Mỹ và Caribe, có mức thu nhập trung bình cao (và tiến tới thu nhập cao), dân số trẻ và tỷ lệ dân thành thị cao…, những yếu tốt này, Viettel đánh giá là thị trường có sức mua lớn, khả năng tiêu dùng viễn thông cao – cơ sở thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận, tỷ lệ ARPU cao (doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao), phát triển đa dạng hệ sinh thái số…

Ngoài ra, chưa kể nền kinh tế của quốc gia này phụ thuộc vào một số ngành chính như khai thác khoáng sản (niken, vàng - mỏ vàng Pueblo Viejo là mỏ vàng lớn nhất tại Mỹ Latinh, xếp thứ 13 thế giới), du lịch (năm 2024, Cộng hòa Dominica đón 11 triệu lượt khách du lịch, đứng số 1 khu vực Caribe), sản xuất (thiết bị y tế, thiết bị điện tử, dược phẩm và hoá chất) và nông nghiệp (đường, xì gà, cà phê)… cũng là những lĩnh vực có nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông, đặc biệt là nhu cầu về data và các hệ sinh thái số.

“Thị trường Cộng hòa Dominicana là thị trường có cơ hội tốt, điều kiện vĩ mô khá thuận lợi với tỉ lệ đô thị hóa cao, địa hình đồng bằng ven biển khá thuận lợi cho việc phát triển kinh tế để Viettel phát huy được lợi thế cạnh tranh”, Viettel Global phân tích.

Theo Viettel Global, trước khi tham gia đấu thầu, các lãnh đạo của Tập đoàn Viettel và Viettel Global đã nhiều lần tới Dominica để đánh giá thị trường, không phải chỉ để trả lời có vào thị trường không mà vào bằng cách nào để có thể cạnh tranh và phát triển bền vững.

Viettel cho biết quá trình Viettel Global xúc tiến đầu tư tại Dominica có thể mở rộng quan hệ kinh tế song phương giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica theo hướng sâu hơn, không chỉ dừng ở trao đổi hàng hóa. Nếu dự án đầu tư tại Dominica hoàn tất các thủ tục cấp phép và đi vào triển khai, đây sẽ là thêm một kênh kết nối thông qua vốn đầu tư trực tiếp, hạ tầng viễn thông, dịch vụ công nghệ và quá trình hợp tác lâu dài với thị trường sở tại.