Hơn 93.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 tháng đầu năm tại TP.HCM

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, các đội trạm của PC08 đã phát hiện xử lý hàng chục ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện lưu thông trên địa bàn.

Ngoài ra, trong 9 tháng năm 2023, Cảnh sát giao thông TP.HCM đã phát hiện 93.507 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Trong đó, có 421 xe ô tô và 93.086 xe máy, tước giấy phép lái xe hơn 93.500 trường hợp… Tình hình trật tự an toàn giao thông ở TP.HCM cơ bản ổn định; không xảy ra tình trạng ùn tắc tại tuyến trọng điểm, cửa ngõ.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, nhằm nâng cao năng lực cưỡng chế trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong công tác xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn trong hơi thở của người điều khiển, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát, tổ chức thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn bằng nhiều hình thức để xử lý vi phạm triệt để...

Đồng thời, nhằm nâng cao năng lực cưỡng chế trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong công tác xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn trong hơi thở của người điều khiển, PC08, Đội Cảnh sát giao thông Công an các quận huyện, TP. Thủ Đức tổ chức thực hiện chuyên đề “kiểm tra nồng độ cồn” bằng nhiều hình thức như: theo kinh nghiệm quốc tế, tuần tra kiểm soát lưu động,...

Quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã được quán triệt phải xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm theo quan điểm "không có vùng cấm, không ngoại lệ" theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Đối với các trường hợp phát hiện người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành ghi nhận các loại giấy tờ có liên quan, xác minh và gửi thông báo vi phạm đến cơ quan công tác để tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM nhấn mạnh, việc điều khiển phương tiện trong trạng thái say xỉn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại những hậu quả nặng nề, thương tâm cho người tham gia giao thông. Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân "đã uống rượu bia thì không lái xe".