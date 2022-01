An toàn giao thông 2022 thích ứng với trạng thái "bình thường mới"

Ngày 6/1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị.

TAI NẠN GIAO THÔNG GIẢM CHƯA TƯƠNG XỨNG

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định, đến thời điểm này 3 tiêu chí về an toàn giao thông trong năm 2021 giảm tương đối mạnh so với 2020. Tuy nhiên, nguyên nhân khách quan, năm 2021, cả nước có một giai đoạn giãn cách xã hội với thời gian dài, đóng góp vào việc hạn chế vụ tai nạn giao thông trên đường trong năm 2021.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Trong đó, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân. Bên cạnh đó, tình trạng xe chở quá tải trọng vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương, gây bất bình trong nhân dân.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, năm 2021, tình hình trật tự, an toàn giao thông tiếp tục có chuyển biến tốt, cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 3.496 vụ, tương ứng mức giảm 23,32%, số người chết giảm 1.068 người, tương ứng 15,55%. Đặc biệt, số người bị thương giảm 3.143 người, giảm sâu 28,16%.

"Có 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2020, trong đó An Giang và Sơn La giảm trên 40% số người chết do tai nạn giao thông" Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng.

Tuy nhiên, vẫn còn 4 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2020 là Kon Tum, Quảng Trị, Kiên Giang, Thái Bình, trong đó, 2 tỉnh có số người chết tăng trên 10% trở lên là Kiên Giang và Thái Bình.

Về ùn tắc giao thông, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trong năm 2021, toàn quốc xảy ra 124 vụ ùn, tắc giao thông kéo dài trên các quốc lộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý 2,88 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền trên 2.808 tỷ đồng, tước 248,6 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 460 nghìn phương tiện các loại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như mức độ giảm tai nạn giao thông chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông.

Tình hình vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ còn xảy ra tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy nội địa tại một số địa phương. Tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ còn diễn ra phức tạp.

XÂY DỰNG VĂN HOÁ GIAO THÔNG AN TOÀN GẮN VỚI KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

Trước đó, vào sáng sớm ngày 6/1, tham dự và phát biểu tại lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, năm 2022, dự báo tình hình dịch Covid-19 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của những biến chủng mới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2022.

Phó Thủ tướng cho rằng, điều này đòi hỏi tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam phải có chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, để nhanh chóng phục hồi và từng bước phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu với Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, từ cấp Trung ương đến tận cấp cơ sở ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2022.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phấn đấu kéo giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021.

Đồng thời, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh.