Hơn một nửa số Bitcoin đang lưu hành chưa rõ chủ sở hữu

Hiện nay, gần 95% lượng Bitcoin, tương đương khoảng 19,9 triệu BTC, đã được khai thác. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Galaxy trong tháng 10, có tới khoảng 11,1 triệu Bitcoin, tương đương 55% lượng Bitcoin đang lưu hành chưa xác định được chủ sở hữu.
Ông Alex Thorn, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Galaxy, cho rằng con số trên cho thấy hình thức tự quản lý tài sản vẫn phổ biến trong thị trường Bitcoin.
Ngay cả khi các sàn giao dịch, quỹ đầu tư và tổ chức lưu ký tài sản ngày càng phổ biến, nhiều người vẫn lựa chọn tự nắm giữ và kiểm soát khóa riêng tư.
Bitcoin thường được xem là thị trường hình thành từ dưới lên. Nhà đầu tư cá nhân là những người tham gia từ giai đoạn đầu, trước khi các tổ chức tài chính lớn dần chấp nhận và tham gia sâu hơn vào thị trường.
Trên mạng lưới Bitcoin, mỗi địa chỉ có thể được hình dung như một số tài khoản trên sổ cái công khai. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra lượng Bitcoin được ghi nhận tại một địa chỉ, nhưng không thể chỉ dựa vào thông tin đó để biết chính xác ai là người sở hữu.
Vì vậy, các công ty nghiên cứu blockchain như Galaxy phải dựa vào nhiều nguồn dữ liệu để xác định chủ sở hữu của từng địa chỉ. Chẳng hạn, họ có thể đối chiếu dữ liệu giao dịch và thông tin đã biết về các ví thuộc sàn giao dịch, quỹ đầu tư.
Tuy nhiên, việc một địa chỉ chưa được gắn với danh tính cụ thể không đồng nghĩa số Bitcoin chắc chắn thuộc về một cá nhân đang tự quản lý tài sản.
Một phần trong số đó có thể là Bitcoin đã bị mất. Cụ thể, chủ sở hữu có thể quên hoặc làm mất khóa riêng tư, không còn khả năng truy cập ví, hoặc đã qua đời mà không để lại thông tin cần thiết để người khác tiếp cận tài sản.
Khả năng khác là Bitcoin thuộc về các tổ chức mà Galaxy chưa xác định được. Những tổ chức này có thể là quỹ đầu tư, doanh nghiệp hoặc các đơn vị giao dịch ngoài sàn (OTC), chuyên thu xếp những giao dịch Bitcoin giá trị lớn theo hình thức riêng tư, thay vì thực hiện trực tiếp trên các sàn giao dịch công khai.
Bên cạnh đó, một số tổ chức sử dụng mô hình lưu ký phân tán, trong đó tài sản được quản lý thông qua nhiều địa chỉ ví khác nhau. Cách thức này có thể khiến việc liên kết các địa chỉ với cùng một chủ sở hữu trở nên phức tạp hơn.
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