Bitcoin chỉ giảm 32% một năm sau kỷ lục 126.000 USD

Mức giảm 32% sau một năm lập đỉnh lịch sử trên 126.000 USD của Bitcoin được xem là khá nhẹ nếu đặt cạnh những chu kỳ giảm giá trước đây của loại tài sản này...

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Đúng một năm sau khi lập đỉnh lịch sử trên 126.000 USD vào ngày 6/10/2025, Bitcoin chỉ giảm khoảng 32%, xuống khoảng 86.000 USD.

Trên các thị trường tài chính truyền thống, mức giảm 32% thường được xem là biến động giá mạnh. Nhưng với Bitcoin, đây lại là mức điều chỉnh tương đối nhẹ nếu so với những lần thị trường này giảm giá trước đây.

Năm 2014, theo tính toán của CoinDesk, đúng một năm sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào năm 2013, loại tài sản này từng mất tới 69,7% giá trị. Hay một năm sau đỉnh giá lập vào tháng 12/2017, Bitcoin cũng từng giảm 82,3% giá trị. Hoặc một năm sau mức đỉnh tháng 11/2021, Bitcoin cũng mất tới 74,6% giá trị.

Đáng chú ý, theo các nhà quan sát, mức giảm lần này không chỉ nhẹ hơn so với những lần mất giá sau lập đỉnh trước đây. Xét toàn bộ chu kỳ giảm giá, thị trường cũng diễn biến “êm” hơn đáng kể.

Tại đáy của đợt điều chỉnh vừa qua, khi Bitcoin giảm xuống dưới 59.000 USD ngày 30/6, giá trị loại tài sản này đã giảm hơn 53% so với đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn thấp hơn đáng kể so với các chu kỳ thị trường giá xuống trước đây, khi Bitcoin từng mất 77-85% giá trị từ đỉnh.

Ngoài ra, có hai thay đổi đáng chú ý trong chu kỳ giảm giá lần này của Bitcoin. Một là mức giảm nông hơn. Hai là giá đáy xuất hiện sớm hơn.

Trong những chu kỳ trước, Bitcoin thường mất khoảng một năm hoặc lâu hơn mới chạm đáy. Lần này, đáy xuất hiện chỉ khoảng 9 tháng sau khi lập đỉnh, sau đó nhanh chóng phục hồi.

Một trong những nguyên nhân khiến các chu kỳ giảm giá trước đây kéo dài và mức giảm sâu hơn nằm ở chính lực lượng đứng sau các đợt tăng giá.

Trong các chu kỳ trước, nhà đầu tư cá nhân và dòng tiền sử dụng đòn bẩy là động lực chính của thị trường. Tuy nhiên, lượng đòn bẩy lớn cũng khiến Bitcoin dễ rơi vào vòng xoáy bán tháo khi giá đảo chiều.

Mỗi đợt sụp đổ thường kéo theo hàng loạt vụ cháy tài khoản, quỹ đầu tư mất khả năng thanh toán và sàn giao dịch phá sản. Đây là những diễn biến từng xảy ra phổ biến trong cuộc khủng hoảng tiền mã hóa năm 2022.

Ngược lại, đà tăng của Bitcoin trong giai đoạn 2023-2025 được thúc đẩy đáng kể bởi dòng tiền tổ chức, đặc biệt thông qua các sản phẩm đầu tư như ETF. Do đó, đợt giảm giá hiện nay phần lớn phản ánh sự đảo chiều của dòng vốn này trong bối cảnh kinh tế vĩ mô thay đổi.

“Trong khi các chu kỳ trước chủ yếu được thúc đẩy bởi nhà đầu tư cá nhân và đòn bẩy, lực cầu Bitcoin trong chu kỳ hiện tại ngày càng đến từ bên ngoài thị trường tiền mã hoá, bao gồm các quỹ ETF, các tập đoàn quản lý tài sản lớn và thậm chí cả doanh nghiệp”, ông Tim Sun, nhà nghiên cứu cấp cao tại HashKey Group, nói với CoinDesk.

Theo ông, nhu cầu phân bổ tài sản vào Bitcoin của nhiều nhóm đối tượng đang trở thành động lực quan trọng làm thay đổi cấu trúc của thị trường.

Ông Griffin Ardern, đồng sáng lập Primal Fund, cho rằng dòng tiền tổ chức có đặc điểm rất khác so với dòng tiền đầu cơ của nhà đầu tư cá nhân. Dòng vốn vào các quỹ ETF thường được phân bổ dựa trên tỷ trọng mục tiêu trong danh mục. Khi giá giảm, các quỹ có xu hướng tái cân bằng và tiếp tục mua vào thay vì đồng loạt tháo chạy.

Trong khi đó, ông Jeff Anderson, người đứng đầu bộ phận tạo lập thị trường tại STS Digital, cũng cho biết: “Khi Bitcoin ngày càng phát triển và số lượng người tham gia thị trường tăng lên, mức độ biến động thực tế của tài sản này sẽ giảm. Điều đó đồng nghĩa với những đợt giảm giá nông hơn, nhưng đồng thời cũng là những đỉnh giá thấp hơn”.

Theo ông, đây có thể là một trong những yếu tố góp phần khiến đợt bán tháo trong chu kỳ hiện tại diễn ra âm thầm và ít dữ dội hơn so với các chu kỳ trước.

Chuyên gia Tim Sun của HashKeyGroup cũng chỉ ra những con số cụ thể: “Mức biến động thường niên của Bitcoin hiện dao động quanh 40%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử trên 80%”.

Ông Ardern cũng nhận thấy xu hướng tương tự trên thị trường quyền chọn. Chỉ số DVOL, thước đo mức biến động ngầm định của Bitcoin trong 1 năm tới, hiện duy trì quanh 35 điểm.

“Diễn biến giá Bitcoin thời gian tới có lẽ sẽ giống đi lên cầu thang: giá tăng dần, xuất hiện những khoảng hụt hơi rồi nhanh chóng điều chỉnh, thay vì tăng dựng đứng theo đường parabol”, vị chuyên gia nói.