Bitcoin giao dịch 24/7 nhưng lợi nhuận quyết định chỉ trong vài ngày

Phân tích lịch sử diễn biến giá Bitcoin từ năm 2010 đến năm 2026 cho thấy phần lớn mức sinh lời của tài sản này trong một năm thường tập trung vào số rất ít ngày giao dịch...

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Bitcoin được giao dịch 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, cho phép các nhà đầu tư phản ứng với thông tin mới cũng như quản trị rủi ro bất cứ lúc nào, kể cả cuối tuần và ngày lễ.

Tuy nhiên, trong khoảng 365 ngày giao dịch của một năm, chỉ có một số ít ngày thực sự quyết định giá Bitcoin năm ấy tăng hay giảm.

Đây cũng là lý do một số chuyên gia cho rằng chiến lược mua và nắm giữ có thể hiệu quả hơn so với cố gắng đoán thời điểm tăng, giảm của Bitcoin để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Chẳng hạn, trong năm 2026, giá Bitcoin giảm trung bình khoảng 9%. Thế nhưng, nếu không có 5 ngày tăng giá mạnh nhất trong năm, thì giá Bitcoin đã giảm tới 36%.

Ông Andre Dragosch, đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Bitwise Europe, đã nói với CoinDesk rằng: “Bitcoin là một tài sản tương đối nhàm chán. Phần lớn mức sinh lời được tạo ra chỉ trong một vài ngày, trong khi phần lớn thời gian giá gần như đi ngang và tích lũy”.

Trong 11/18 năm qua, chỉ cần loại bỏ 10 ngày tăng giá mạnh nhất trong một năm giao dịch, thì một năm đầu tư Bitcoin có lãi, có thể thành một năm thua lỗ.

Năm 2019, Bitcoin kết thúc năm với mức tăng 94%, đồng nghĩa giá gần như tăng gấp đôi. Tuy nhiên, nếu loại bỏ 10 ngày tăng giá mạnh nhất của năm đó, Bitcoin lại âm tới 40%.

Tương tự, năm 2011 Bitcoin ghi nhận mức sinh lời lên tới 1.474%. Nhưng nếu bỏ qua 10 ngày tăng giá mạnh nhất, mức tăng chỉ còn khoảng 2,2%.

Diễn biến giá diao dịch Bitcoin trong 1 tuần qua. Ảnh màn hình: CoinMarketCap.

Dù vậy, lịch sử không phải không ghi nhận một số ngoại lệ.

Cả năm 2013 và 2017, Bitcoin vẫn tăng giá ngay cả khi loại bỏ 20 ngày tăng mạnh nhất. Điều này cho thấy cũng có những năm, tăng trưởng diễn ra liên tục, thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài đợt tăng giá đột biến.

Nhưng nhìn chung, vì mức tăng trưởng của Bitcoin thường tập trung vào một vài ngày khiến chuyện xác định chính xác thời điểm tham gia thị trường trở nên đặc biệt khó khăn.

Ông Dragosch rút ra một kết luận: thời gian ở trên thị trường quan trọng hơn việc cố gắng chọn đúng thời điểm. Bởi việc bắt đúng một số ít ngày giá Bitcoin tăng mạnh gần như là điều không thể.

Nói cách khác, mua và nắm giữ Bitcoin thường mang lại hiệu quả tốt hơn so với liên tục giao dịch để tìm cách đón đầu các nhịp tăng, giảm.

Ông Adam Haeems, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản tại Tesseract, công ty đang quản lý hơn 500 triệu USD tài sản, cũng đồng tình với mô hình này.

Trong khoảng 365 ngày giao dịch của một năm, chỉ có một số ít ngày thực sự quyết định giá Bitcoin năm ấy tăng hay giảm. Các chuyên gia cho rằng chiến lược mua và nắm giữ có thể hiệu quả hơn so với cố gắng đoán thời điểm tăng, giảm của Bitcoin để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Ông lấy tháng 2/2026 làm ví dụ rõ ràng cho thấy tại sao việc chọn đúng thời điểm trên thực tế lại khó đến vậy.

Ngày 5/2, giá Bitcoin từng giảm khoảng 14%, chứng kiến một trong những phiên giảm mạnh nhất trong một ngày. Nhưng ngay ngày hôm sau, ngày 6/2, giá lại tăng khoảng 12%, thuộc nhóm những ngày tăng giá mạnh của Bitcoin.

Ông Haeems cũng lưu ý đến mức độ biến động giá của Bitcoin đang giảm dần theo thời gian.

Ngày tăng giá mạnh nhất của Bitcoin diễn ra vào năm 2010 từng lên tới 294%. Sang năm 2011, con số này là 53%. Trong 4 năm gần đây, ngày tăng giá mạnh nhất của Bitcoin mỗi năm chỉ nằm trong khoảng 9-12%.

Theo chuyên gia, một phần nguyên nhân đến từ sự trưởng thành của thị trường, sự phát triển của các giao dịch hợp đồng tương lai, sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay và việc ngày càng nhiều doanh nghiệp đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán.

Mức biến động hàng ngày thấp hơn cũng đồng nghĩa với cái giá phải trả khi bỏ lỡ 5 hoặc 10 ngày tăng mạnh nhất không còn nghiêm trọng như trong những năm đầu của Bitcoin mới được giao dịch.

Năm 2010, việc bỏ lỡ những ngày này có thể khiến nhà đầu tư mất khoảng 98% mức sinh lời mà họ đáng lẽ có được. Hiện nay, con số này chỉ còn khoảng một phần ba và gần như ổn định trong các năm 2023, 2024, 2025 và 2026.