Bitcoin vượt 80.000 USD sau những tín hiệu tích cực về tiền mã hoá từ Nhà Trắng

Nỗ lực mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ cùng những tín hiệu ủng hộ tiền mã hoá từ Washington được xem là động lực quan trọng giúp Bitcoin lấy lại giá 80.000 USD kể từ tháng 5…

Ảnh minh hoạ: SCMP.

Bitcoin đã vượt mốc 80.000 USD, lên mức cao nhất trong hơn ba tháng trong phiên giao dịch hôm nay, sau khi Mỹ thời gian qua triển khai các biện pháp hạ nhiệt lợi suất trái phiếu chính phủ.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới thậm chí từng chạm mốc giao dịch trên 81.000 USD vào sáng nay.

Dù giá Bitcoin vẫn thấp hơn gần 36% so với mức đỉnh kỷ lục 126.000 USD thiết lập vào tháng 10 năm ngoái, song một số chuyên gia dự đoán giai đoạn suy giảm của thị trường tài sản mã hóa trong năm nay có thể sắp kết thúc.

Theo ông Allen Ding, Giám đốc Bitfire Research, thuộc Bitfire Group, công ty quản lý tài sản tiền mã hóa niêm yết tại Hồng Kông, đà tăng của Bitcoin trong tuần này mang những đặc điểm của giai đoạn đầu một thị trường giá lên.

Đà phục hồi của thị trường tiền mã hóa diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuần trước công bố kế hoạch tăng cường mua lại các khoản nợ dài hạn của Chính phủ Mỹ nhằm hạ nhiệt lợi suất trái phiếu đang tăng cao và hỗ trợ nền kinh tế.

Động thái này được cho là thúc đẩy khẩu vị của nhà đầu tư với các tài sản hữu hình hoặc tài sản thay thế, nhằm phòng ngừa rủi ro đồng USD có thể giảm.

Bên cạnh đó, đà tăng của Bitcoin cũng diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng phát đi những tín hiệu chính sách tích cực đối với tiền mã hóa. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật Clarity, một dự luật quan trọng nhằm đưa ra các quy định rõ ràng hơn cho thị trường tài sản mã hóa

Tuy nhiên, dự luật đã bị đình trệ sau những tranh luận về việc có cho phép các đơn vị phát hành stablecoin trả lãi cho người nắm giữ.

Trước đợt phục hồi của Bitcoin, thị trường tiền mã hóa đã trải qua gần một năm ảm đạm. Theo báo cáo của CoinGecko công bố hồi tháng 7, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã giảm xuống 2.100 tỷ USD vào cuối tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024 và thấp hơn khoảng 52% so với đỉnh của thị trường vào tháng 10/2025.

CoinGecko cho biết tháng 6 ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong quý, do nhiều yếu tố như lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), căng thẳng Mỹ - Iran liên tục thay đổi và việc Strategy, công ty được xem là kho Bitcoin lớn nhất thế giới đã bán Bitcoin.

Tuy nhiên, ông Ding, thuộc Bitfire Research, cho rằng chưa nên xem đợt tăng giá mới nhất của Bitcoin là xu hướng tăng.

Theo ông, một phần lý do giúp giá Bitcoin tăng đến từ việc các vị thế bán khống bị thanh lý do thị trường tập trung quá nhiều lệnh bán, thay vì xuất phát từ nhu cầu mua Bitcoin trên thị trường giao ngay. Trong khi nhu cầu giao ngay là một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá động lực tăng giá của Bitcoin.