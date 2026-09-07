72 mã chứng khoán bị cắt margin trên HOSE

HOSE thông báo bổ sung thêm 3 mã chứng khoán là KLB, MHC và STK vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ và nâng danh sách bị cắt margin tại HOSE lên 72 mã.

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Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo bổ sung thêm 3 mã chứng khoán vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ và nâng danh sách bị cắt margin tại HOSE lên 72 mã.

Theo đó, HOSE đã thêm 3 mã chứng khoán là KLB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long Bank vào danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do BCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Còn MHC của CTCP MHC và STK của CTCP Sợi Thế Kỷ vào danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là con số âm.

Theo BCTC giữa niên độ năm 2026 của KLB đã được kiểm toán, bên kiểm toán đã đưa ra kết luận ngoại trừ: tại Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, tại ngày 30/6/2026, KLB đang có khoản phải thu với số tiền là 343,386 tỷ đồng đang trong quá trình đối soát với các tổ chức có liên quan. Với các tài liệu và thông tin hiện có, bên kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá được kết quả của quá trình đối soát, cũng như số dự phòng cần thiết phải trích lập (nếu có).

Về ý kiến này, KLB cho biết đây là khoản phải thu các giao dịch chờ xử lý được phát hiện thông qua công tác đối soát giao dịch với các bên có liên quan vào tháng 06/2026. Ngân hàng đã triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, đối soát chi tiết với các bên.

Hiện tại Ngân hàng vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để rà soát, đối chiếu và thu thập đầy đủ hồ sơ tài liệu để đánh giá được kết quả sự việc. Dự kiến trong tháng 9/2026, dựa trên kết quả thu thập hồ sơ tài liệu, chứng từ, Ngân hàng sẽ đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp với quy định.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, KLB ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 27,62% so với cùng kỳ năm 2025 từ 736,144 tỷ lên 939,466 tỷ đồng.

Còn lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng lẻ cũng tăng 27,97% so với cùng kỳ năm 2025 từ 736,534 tỷ đồng lên 942,573 tỷ đồng và cả hai không thay đổi so với báo cáo trước kiểm toán.

Theo KLB, đạt được kết quả trên chủ yếu là do KLB thực hiện mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận theo hướng hiệu quả, bền vững và hợp lý trên cơ sở tối ưu hóa bộ máy vận hành, tăng năng suất lao động và cắt giảm các khoản chi phí quản lý không hợp lý; đồng thời cải thiện chất lượng tài sản và nâng cao khả năng quản lý rủi ro.

Đối với BCTC bán niên 2026 đã kiểm toán của MHC ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 26,916 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 34,176 tỷ và lợi nhuận sau thuế âm 35,37 tỷ đồng, tăng 7,26 tỷ đồng so với trước kiểm toán do trong quý 2/2026 công ty tổng hợp nhiều phần lỗ từ công ty liên kết và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên BCTC bán niên hợp nhất đã kiểm toán lỗ hơn 35 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 22 tỷ);

Còn trên BCTC của STK ghi nhận lợi nhuận thuần sau thuế của công ty mẹ báo lỗ 75,569 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 29 tỷ) nguyên nhân là do doanh thu thuần công ty mẹ và doanh thu Hợp nhất, giảm lần lượt 43,37 tỷ và 46,66 tỷ - tương ứng giảm 6,1% và 6,6% so với cùng kỳ chủ yếu là do giảm doanh số bán; Lợi nhuận gộp công ty mẹ giảm 72,68 tỷ đồng và hợp nhất giảm 61,1 tỷ đồng; tương ứng giảm 47,4% và 42,7% so với cùng kỳ do giá vốn tăng hơn cùng kỳ và giảm doanh số bán. Dẫn đến lợi nhuận trước thuế công ty mẹ giảm 86,84 tỷ; tương ứng giảm 82,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 73,28 tỷ đồng; tương ứng giảm 88,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất giảm 117,88 tỷ; tương ứng giảm 233,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 104,58 tỷ đồng; tương ứng giảm 360,5% chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm và tăng chi phí tài chính.

Trước đó, HOSE đưa 5 mã chứng khoán vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin gồm: cổ phiếu BCE của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, cổ phiếu PNC của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, cổ phiếu VNG của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công; cổ phiếu VNS của CTCP Ánh Dương Việt Nam vào diện bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm;

Còn cổ phiếu GIL của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh bị cắt margin do BCTC bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Như vậy tính đến ngày 4/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 72 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN, LDG, OGC, NVT, PTL, TDH, TLH, TMT…

Cũng trong danh sách này có 3 mã bị cắt margin cho công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế gồm: ITD của CTCP Công nghệ ITD và GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành; MDG của CTCP Miền Đông; STG của CTCP Kho vận Miền Nam.

Ngoài ra, còn 4 mã bị cắt margin do BCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán gồm AAT của CTCP Tập đoàn Thiên Sơn Thanh Hóa; GIL của CTCP Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh; VTB của CTCP Viettronics Tân Bình; KLB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long.