Lâm Đồng – Thanh Hóa mở rộng cơ hội liên kết du lịch qua đường bay trực tiếp

Chiều 29/10, tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa), tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị “Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa”. Sự kiện mở ra cơ hội tăng cường liên kết du lịch, kết nối thị trường khách và khai thác lợi thế điểm đến của hai địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, việc kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng, không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo điều kiện hình thành các chương trình du lịch liên tuyến, kết nối những điểm đến đặc sắc của Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với khu vực Bắc Trung Bộ.
Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tăng cường kết nối với Thanh Hóa sẽ góp phần mở rộng thị trường khách du lịch, thúc đẩy quảng bá điểm đến, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng và tạo thêm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch hai địa phương.
Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa cũng kỳ vọng việc khôi phục đường bay trực tiếp sẽ tạo thêm động lực thu hút khách du lịch từ khu vực Tây Nguyên, đồng thời mở rộng khả năng kết nối với các thị trường khách trong và ngoài nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đánh giá, hội nghị là bước khởi đầu thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, nhất là trong lĩnh vực du lịch, thương mại và kết nối hàng không. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng cảm ơn những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy khôi phục đường bay Liên Khương - Thọ Xuân.
Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị là phương án kết nối, khôi phục và phát triển đường bay trực tiếp giữa Lâm Đồng và Thanh Hóa. Đây được xem là mắt xích quan trọng để tăng cường liên kết du lịch giữa hai vùng, tạo thuận lợi cho việc di chuyển của du khách và doanh nghiệp lữ hành.
Tại hội nghị, đại diện Cảng hàng không Việt Nam đã thông tin về các chính sách hỗ trợ, giải pháp phục hồi và ổn định đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa, cùng các gói ưu đãi dành riêng cho người dân và doanh nghiệp.
Nếu được khai thác ổn định, đường bay Liên Khương - Thọ Xuân sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch kết hợp. Du khách từ Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ có thêm lựa chọn đến với Đà Lạt, khám phá cảnh quan cao nguyên, khí hậu và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Lâm Đồng. Trong khi đó, du khách Tây Nguyên có thể thuận lợi hơn khi lựa chọn Thanh Hóa làm điểm đến, khám phá biển Sầm Sơn, Hải Tiến, di sản Thành Nhà Hồ, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và các điểm đến văn hóa, sinh thái miền Tây xứ Thanh.
Tại chương trình, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh đã giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc, đồng thời trao đổi định hướng tăng cường quảng bá, kết nối tour tuyến và mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành.
Đáng chú ý, phía Lâm Đồng giới thiệu những lợi thế du lịch của địa phương, trong đó có công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Đây được kỳ vọng là sự kiện tạo sức hút, góp phần quảng bá hình ảnh và kích cầu du lịch địa phương trong thời gian tới.
Các đại biểu cũng tập trung thảo luận giải pháp phục hồi đường bay, phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường khách. Trong khuôn khổ hội nghị, các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp, hiệp hội các tỉnh.
Việc làm sống lại không gian cổ xưa bằng công nghệ biểu diễn và kịch bản tương tác đang mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho ngành du lịch Trung Quốc. Không ít du khách mắt xanh, tóc vàng đã tỏ ra thích thú khi hóa thân thành “a ca”, “cách cách” tại đất nước tỷ dân…
Bước vào giai đoạn bứt phá sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, thành phố Hải Phòng đang tập trung quy hoạch và ưu đãi đầu tư hạ tầng nhằm chuyển hóa hai đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ thành những trọng điểm du lịch, sinh thái năng động...
Chương trình xúc tiến du lịch Đà Nẵng tại Úc không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Đà Nẵng và Úc theo hướng hiệu quả, bền vững mà còn khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế...
Với hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, Hà Nội sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa đặc sắc để phát triển du lịch. Những hàm lượng văn hóa có tuổi đời nghìn năm từ các vùng quê đồng thời là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa và sáng tạo…
Tàu du lịch Odyssey của công ty vận hành tàu du lịch kiểu "nhà trên biển" Villa Vie Residences với hơn 200 hành khách, đang kẹt ở cảng Sihanoukville của Campuchia. Lý do được đưa ra là vì chi phí nhiên liệu tăng hơn 4 lần…
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Máy bay không người lái (drone) được mở rộng ứng dụng trong phun thuốc bảo vệ thực vật, gieo sạ và bón phân, góp phần cơ giới hóa sản xuất, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác, hướng tới phát triển nông nghiệp hiện đại.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...