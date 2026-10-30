Lâm Đồng – Thanh Hóa mở rộng cơ hội liên kết du lịch qua đường bay trực tiếp

Việc kết nối, khôi phục đường bay Liên Khương – Thọ Xuân được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch hai địa phương, mở ra cơ hội hình thành các tour liên tuyến, đưa du khách từ Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đến với Bắc Trung Bộ và ngược lại...

Cảng hàng không Thọ Xuân. Ảnh: ACV

Chiều 29/10, tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa), tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị “Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa”. Sự kiện mở ra cơ hội tăng cường liên kết du lịch, kết nối thị trường khách và khai thác lợi thế điểm đến của hai địa phương.

Các đại biểu trao đổi giải pháp thúc đẩy liên kết du lịch giữa hai địa phương. Ảnh: BTC

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, việc kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng, không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo điều kiện hình thành các chương trình du lịch liên tuyến, kết nối những điểm đến đặc sắc của Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tăng cường kết nối với Thanh Hóa sẽ góp phần mở rộng thị trường khách du lịch, thúc đẩy quảng bá điểm đến, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng và tạo thêm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch hai địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: BTC

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa cũng kỳ vọng việc khôi phục đường bay trực tiếp sẽ tạo thêm động lực thu hút khách du lịch từ khu vực Tây Nguyên, đồng thời mở rộng khả năng kết nối với các thị trường khách trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đánh giá, hội nghị là bước khởi đầu thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, nhất là trong lĩnh vực du lịch, thương mại và kết nối hàng không. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng cảm ơn những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy khôi phục đường bay Liên Khương - Thọ Xuân.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị là phương án kết nối, khôi phục và phát triển đường bay trực tiếp giữa Lâm Đồng và Thanh Hóa. Đây được xem là mắt xích quan trọng để tăng cường liên kết du lịch giữa hai vùng, tạo thuận lợi cho việc di chuyển của du khách và doanh nghiệp lữ hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Tại hội nghị, đại diện Cảng hàng không Việt Nam đã thông tin về các chính sách hỗ trợ, giải pháp phục hồi và ổn định đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa, cùng các gói ưu đãi dành riêng cho người dân và doanh nghiệp.

Nếu được khai thác ổn định, đường bay Liên Khương - Thọ Xuân sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch kết hợp. Du khách từ Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ có thêm lựa chọn đến với Đà Lạt, khám phá cảnh quan cao nguyên, khí hậu và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Lâm Đồng. Trong khi đó, du khách Tây Nguyên có thể thuận lợi hơn khi lựa chọn Thanh Hóa làm điểm đến, khám phá biển Sầm Sơn, Hải Tiến, di sản Thành Nhà Hồ, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và các điểm đến văn hóa, sinh thái miền Tây xứ Thanh.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh đã giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc, đồng thời trao đổi định hướng tăng cường quảng bá, kết nối tour tuyến và mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, phía Lâm Đồng giới thiệu những lợi thế du lịch của địa phương, trong đó có công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Đây được kỳ vọng là sự kiện tạo sức hút, góp phần quảng bá hình ảnh và kích cầu du lịch địa phương trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận giải pháp phục hồi đường bay, phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường khách. Trong khuôn khổ hội nghị, các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp, hiệp hội các tỉnh.