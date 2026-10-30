Hải Phòng kết nối điểm đến và phát triển du lịch thông minh

Bước vào giai đoạn bứt phá sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, thành phố Hải Phòng đang tập trung quy hoạch và ưu đãi đầu tư hạ tầng nhằm chuyển hóa hai đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ thành những trọng điểm du lịch, sinh thái năng động...

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Mới đây, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về phát triển du lịch đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, thay thế Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016. Cùng với đó, thành phố xây dựng Đề án tổng thể phát triển du lịch đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong cơ cấu kinh tế và phát triển các sản phẩm biển, văn hóa, di sản.

Theo các mục tiêu được nêu trong đề án, đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đón trên 25 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế và 22 triệu lượt khách nội địa; tổng doanh thu du lịch đạt 50.000 tỷ đồng, đóng góp trên 5% GRDP. Thành phố cũng đặt mục tiêu có trên 25.000 phòng lưu trú du lịch, đồng thời hướng tới nhóm khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài hơn.

Bên cạnh các chỉ tiêu tăng trưởng, định hướng phát triển xanh cũng được lượng hóa. Đến năm 2030, Thành phố phấn đấu 100% khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và dịch vụ ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; 100% xe vận tải du lịch trên đảo Cát Bà sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đón trên 25 triệu lượt khách. Ảnh: City Tour Hải Phòng

Những mục tiêu này được đặt ra trong bối cảnh Hải Phòng đã có nền tảng dịch vụ du lịch tương đối lớn, với hơn 900 cơ sở lưu trú, gồm 18 khách sạn đạt chuẩn 4 – 5 sao, cùng 238 tàu du lịch các loại. Hoạt động du lịch tạo việc làm cho gần 30.000 lao động. Tuy nhiên, mức đóng góp vào GRDP vẫn còn thấp so với tiềm năng; chi tiêu bình quân của du khách chưa cao, thời gian lưu trú ngắn và tính mùa vụ còn rõ nét.

Một hạn chế khác là sản phẩm du lịch còn dựa nhiều vào khai thác tài nguyên sẵn có, thiếu sự kết nối thành chuỗi dịch vụ. Hệ thống dữ liệu du lịch chưa đồng bộ, trong khi ứng dụng công nghệ vào quản lý, kinh doanh và phục vụ du khách còn hạn chế. Bởi vậy, cùng với việc tăng lượng khách, yêu cầu đặt ra là nâng chất lượng sản phẩm và khả năng giữ chân du khách.

Để tạo chuyển biến về chất lượng, Hải Phòng định hướng phát huy vai trò của các trung tâm du lịch Cát Bà, Đồ Sơn và Côn Sơn – Kiếp Bạc, gắn du lịch biển với văn hóa, di sản, công nghiệp văn hóa và thể thao. Việc đổi mới sản phẩm được đặt song song với chuyển đổi xanh, nhằm mở rộng lựa chọn trải nghiệm và giảm sự phụ thuộc vào mùa cao điểm.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, một điểm nhấn của chiến lược mới là phát triển các sản phẩm du lịch sáng tạo số, tích hợp nhiều tiện ích để kết nối trải nghiệm của du khách trong suốt hành trình. Tuy nhiên, để các mục tiêu về lượng khách và doanh thu trở thành kết quả thực tế, thành phố không chỉ cần thêm sản phẩm hay hạ tầng mới mà còn phải cải thiện chất lượng dịch vụ, khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp và hiệu quả khai thác dữ liệu.

Nhiều dữ liệu và tiện ích như camera giao thông, bản đồ ẩm thực, thông tin quy hoạch, dịch vụ công, du lịch, y tế được tích hợp trên Smart Hải Phòng. Ảnh: Phường Hải Dương

Biến mục tiêu thành hành động, Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng vừa qua đã tổ chức chương trình tham quan, khảo sát và làm việc với các doanh nghiệp tại khu vực phía tây thành phố. Đoàn đã đến tham quan, khảo sát và làm việc tại khách sạn Kim Bảo, Công ty CP Gốm Chu Đậu, sân golf Chí Linh... Tại các điểm đến, đoàn khảo sát tình hình, trao đổi cởi mở, thẳng thắn giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về năng lực, thế mạnh, mở ra triển vọng hợp tác trong phát triển du lịch, dịch vụ.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng Mai Xuân Thắng đề nghị các đơn vị cần chuyển từ “kết nối để biết nhau” sang “liên kết để cùng phát triển”. Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi ban đầu đến các chương trình hợp tác cụ thể, có sản phẩm, có thị trường và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực. Hiện tại, hệ thống dữ liệu tập trung, lưu trữ video và hình ảnh VR360 của ứng dụng "Hải Phòng Go" đã giúp doanh nghiệp dễ dàng minh họa trải nghiệm du lịch chân thực cho khách hàng.

Tại Công ty CP Thương mại du lịch và dịch vụ Kuroba, việc xây dựng lịch trình trải nghiệm cho đoàn khách quốc tế đến Vịnh Lan Hạ giờ đây trở nên thuận tiện hơn. Thay vì tra cứu hàng chục tài liệu giấy hoặc cử nhân viên khảo sát từng điểm đến như trước, nhân viên điều hành tour chỉ cần thực hiện vài thao tác trên hệ thống phần mềm và ứng dụng “Hải Phòng Go” để hoàn thiện lịch trình.

Nhờ truy cập nhanh dữ liệu VR360 cùng 40 video thuyết minh được chuẩn hóa, doanh nghiệp rút ngắn hơn 30% thời gian thiết kế tour. Lộ trình giữa các điểm tham quan cũng được tính toán chính xác hơn, giúp hạn chế thời gian chờ, giảm chi phí vận chuyển phát sinh, đồng thời tạo sự chủ động cho đơn vị lữ hành và mang lại trải nghiệm thuận tiện cho du khách ngay từ khâu tìm hiểu thông tin.

Bản đồ số các điểm du lịch tại phường Đồ Sơn. Ảnh: VR360

Trong khi đó, doanh thu du lịch Cát Bà đã tăng nhanh hơn lượng khách trong tháng 10 này. Nhờ đó, địa phương đã đạt 93% kế hoạch lượng khách và 96% kế hoạch doanh thu sau 10 tháng năm 2026. Tổng lượng khách đến Cát Bà sau 10 tháng đạt hơn 4,4 triệu lượt. Khách nội địa tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng, với hơn 3,31 triệu lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 4,7 nghìn tỷ đồng.

Những con số này tạo cơ sở để du lịch Cát Bà hướng tới hoàn thành kế hoạch năm. Tuy nhiên, thị trường quốc tế vẫn cần thêm lực đẩy. Khai thác hiệu quả mùa khách quốc tế cuối năm có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng du lịch Cát Bà.

Để thúc đẩy thị trường thu đông, đặc khu Cát Hải vận động 10 doanh nghiệp du lịch tiêu biểu trên địa bàn tham gia chương trình kích cầu năm 2026. Song song, địa phương triển khai xây dựng nội dung giới thiệu bằng tiếng Anh và tiếng Việt, gắn 5 biển quét mã QR tại điểm du lịch cộng đồng Việt Hải. Thông tin song ngữ giúp du khách chủ động tìm hiểu, phù hợp nhu cầu tự khám phá điểm đến.

Trong thời gian tới, đặc khu Cát Hải tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ hồ sơ đề nghị công nhận Cát Bà là khu du lịch quốc gia, tăng cường quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Đồng thời phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đối với phần mặt nước tại 3 vùng: Cửa Cái - Minh Tự, Ba Đình và Vạn Tà.