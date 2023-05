Hưng phấn bất ngờ, tiền có tín hiệu quay lại cổ phiếu blue-chips

Thị trường chiều nay tưởng như đã suy yếu khi nửa đầu phiên xuất hiện áp lực bán mạnh hơn và VN-Index tụt xuống chỉ còn tăng chưa đầy 1 điểm so với tham chiếu. Bất ngờ từ 2h trở đi, dòng tiền vào mạnh nhóm blue-chips, kéo điểm số lên rất nhanh. Lần này cổ phiếu blue-chips lại tạo sức lan tỏa sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, giúp đà tăng được nối dài.

Dấu ấn thay đổi rõ nét nhất trong diễn biến nói trên là thanh khoản rổ VN30 chiều nay tăng mạnh so với buổi sáng khoảng 24%. Không chỉ vậy, giao dịch ở nhóm này cũng chiếm 38% tổng giao dịch khớp lệnh sàn HoSE buổi chiều, tỷ trọng cao nhất 20 phiên gần đây.

Tính chung cả ngày, VN30 khớp hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 39% so với phiên trước, cũng là cao nhất 20 phiên. Trong khi đó thanh khoản rổ Midcap lại giảm 16%, rổ Smallcap không tăng so với hôm qua.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,09% so với tham chiếu, mạnh hơn đáng kể so với mức tăng 0,45% thời điểm chốt phiên sáng. Độ rộng cuối ngày ghi nhận 20 mã tăng/7 mã giảm, cũng vượt trội hoàn toàn so với tỷ lệ cân bằng 13/13 buổi sáng.

Cổ phiếu trụ ấn tượng nhất chiều nay là VHM, khi tăng thêm 2,5% so với buổi sáng, đóng cửa tăng tổng cộng 4,17%. Riêng mã này đã đem lại cho VN-Index hơn 2,2 điểm. VCB cũng khá tốt, cuối phiên sáng tăng 1,1%, đóng cửa tăng 1,98%, đem lại 2,1 điểm. VIC buổi chiều cũng tăng thêm 0,78% và chốt tăng 2,38% so với tham chiếu, cộng thêm 1,2 điểm. Nói chung ngay việc độ rộng của rổ VN30 thay đổi mạnh mẽ từ sáng sang chiều cũng thể hiện đà phục hồi giá tích cực trong nhóm blue-chips. Đây là động lực điểm số đáng kể nhất, còn các mã nhỏ dù tăng nóng đến đâu cũng không thể đẩy chỉ số lên cao được.

Thanh khoản cao hôm nay dồn vào các mã blue-chips đáng kể.

VN-Index đóng cửa phiên tăng 0,93% so với tham chiếu, tương đương tăng 9,78 điểm. Đây là mức tăng mạnh thứ hai trong tuần này, sau phiên đầu tuần tăng 13,13 điểm. Độ rộng tích cực với 222 mã tăng/140 mã giảm. Quan sát cho thấy độ rộng thay đổi rất nhanh sau khi các blue-chips kéo ngược chỉ số tăng. Cụ thể, lúc VN-Index chạm đáy sâu nhất buổi chiều tăng chưa đầy 1 điểm so với tham chiếu, độ rộng ghi nhận 139 mã tăng/231 mã giảm. Đến khoảng 7 phút trước khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, độ rộng cân bằng với 183 mã tăng/182 mã giảm. Rõ ràng là lực mua chủ động mạnh lên đã thay đổi được giá cổ phiếu trên diện rộng.

Độ rộng nói trên cũng cho thấy áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu đầu cơ nhỏ vẫn diễn ra trong phần lớn thời gian phiên chiều. Thậm chí chỉ số Midcap và Smallcap còn giảm thủng tham chiếu chiều nay và tạo đáy sâu nhất phiên, tương ứng -0,35% và -0,17%. Chỉ khi blue-chips thể hiện sức mạnh và VN-Index có nhiều điểm, giá nhóm này mới phục hồi trở lại, tiếp tục xu hướng đi lên.

HoSE kết phiên với 8 mã đóng cửa giá trần là HBC, KMR, LBM, SMA, CLW, FCN, SMC. Trong số này thì chỉ có FCN và HBC là thanh khoản khá tốt. Tuy nhiên nhóm tăng giá mạnh thì nhiều cổ phiếu thanh khoản cao. Cả sàn HoSE có 26 mã đạt giao dịch trên trăm tỷ đồng phiên này thì 3 mã đỏ là NVL, HQC và VPB, mức giảm đều rất nhẹ, còn lại là tăng giá. Chứng khoán có SSI, VND, VIX, VCI, HCM nổi bật cả về giá lẫn thanh khoản. Bất động sản, hạ tầng có KBC, DXG, VCG, HHV, LCG, FCN. Cổ phiếu thép có HPG, HSG, NKG.

Số mã giảm giá tuy có 140 mã, nhưng số giảm mạnh trên 1% chỉ là 45 mã. Trong đó, hầu hết là thanh khoản nhỏ. Nổi bật có thể kể tới vài cổ như DLG giảm giảm 3,11%, giao dịch 12,9 tỷ; ITA giảm 2,31% giao dịch 13,2 tỷ; AAA giảm 2,27%, giao dịch 51,2 tỷ; APH giảm 1,66% giao dịch 16,6 tỷ; LDG giảm 1,57% giao dịch 28,9 tỷ; ITC giảm 1,36% thanh khoản 12,2 tỷ…

Khối ngoại chiều nay mua ròng trở lại nhưng khá nhỏ. Cụ thể, giá trị mua vào đạt 428,9 tỷ, bán ra 391 tỷ, tương ứng mức ròng 37,9 tỷ. Phiên sáng khối này bán ròng 36,8 tỷ đồng, nên tính chung cả ngày vị thế ròng là không đáng kể.