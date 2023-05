Lãi quý 1 giảm mạnh, anh rể Phó Chủ tịch HPG đăng ký bán hết cổ phiếu

Ông Nguyễn Đức Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Đức Tuấn, anh rể ông Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán hết 135.135 cổ phiếu, chiếm 0,02% vốn tại HPG nhằm cơ cấu tài chính cá nhân. Giao dịch được thực hiện từ ngày 17/5 đến ngày 15/6/2023 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Hiện, ông Trần Tuấn Dương - Phó chủ tịch HĐQT công ty đang nắm giữ 134.512.700 cổ phiếu, chiếm 2,31% vốn tại HPG.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, HPG ghi nhận doanh thu đạt 26.865 tỷ, giảm 39% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 383 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 8.206 tỷ so với cùng kỳ và đạt 5% kế hoạch năm.

Hôm qua (10/5/2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến của nhà đầu tư đề xuất thực hiện các dự án tại khu công nghiệp Hòa Tâm (thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Tại hội nghị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã đề xuất đầu tư 4 dự án tại khu kinh tế Nam Phú Yên gồm: Dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm; dự án cảng Bãi Gốc; khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại khu công nghiệp Hòa Tâm và dự án khu thương mại - dịch vụ.

Tiến độ đầu tư thực hiện dự án là 36 tháng sau khi được cấp chủ trương đầu tư và bàn giao đất. Riêng Dự án Khu thương mại - Dịch vụ triển khai đồng bộ với đầu tư Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát tại khu công nghiệp Hòa Tâm và các dự án thứ cấp khác.

Tổng mức đầu tư đối với 4 dự án của Tập đoàn Hòa Phát dự kiến khoảng 120.000 tỷ đồng. Nhu cầu sử dụng lao động (đối với nhà máy thép) khoảng 12.000 người, trong đó lao động địa phương chiếm 80-90%. Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

Về công nghệ, Tập đoàn Hòa Phát sẽ đầu tư trang thiết bị công nghệ, hệ thống công trình bảo vệ môi trường (hệ thống quan trắc môi trường tự động, xử lý nước, lọc bụi, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn,…) theo tiêu chuẩn Châu Âu, G7, G20 và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam.

Về nguồn vốn, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, cho biết tập đoàn sẽ đầu tư các dự án tại Phú Yên bằng 50% vốn tự có và 50% còn lại là vốn vay từ các tổ chức tài chính khác.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát cũng mong muốn tỉnh Phú Yên cập nhật đề xuất các dự án của Tập đoàn Hòa Phát vào quy hoạch chung khu kinh tế Nam Phú Yên, quy hoạch tỉnh Phú Yên để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án.