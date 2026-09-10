Trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình: Kênh hút vốn mới tại VIFC-HCMC

Trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC-HCMC được định vị là sản phẩm nền tảng, mở ra kênh dẫn vốn dài hạn trong và ngoài nước cho các dự án hạ tầng trọng điểm, qua đó giảm bớt áp lực phụ thuộc vào nguồn ngân sách và hệ thống tín dụng ngân hàng...

Cuộc họp tham vấn, lấy ý kiến về quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC-HCMC. Ảnh: VIFC-HCMC.

Ngày 9/9/2026, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) tổ chức cuộc họp tham vấn, lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC-HCMC.

Cuộc họp có sự tham gia của khoảng 50 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành Thành phố, tổ chức tài chính quốc tế, ngân hàng, doanh nghiệp cùng các chuyên gia kinh tế, tài chính trong và ngoài nước.

Cuộc họp tham vấn nhằm triển khai khoản 1 Điều 24 Luật Phát triển đô thị và Điều 8 Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 27/8/2026 của HĐND TP. Hồ Chí Minh, hướng tới hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, nhấn mạnh: "Mục tiêu quan trọng nhất là hình thành một kênh huy động vốn mới cho thành phố, kết nối nhu cầu vốn rất lớn cho hạ tầng, phát triển đô thị với các dòng vốn dài hạn trong nước và quốc tế. Đây sẽ là một trong những sản phẩm nền tảng đầu tiên của VIFC-HCMC, đồng thời góp phần giảm áp lực lên ngân sách và tín dụng ngân hàng".

Nội dung tham vấn tập trung vào năm nhóm vấn đề. Đầu tiên là cơ sở pháp lý, thẩm quyền và sự phối hợp giữa HĐND, UBND Thành phố, các cơ quan Trung ương và Cơ quan điều hành VIFC-HCMC.

Nhóm thứ hai là cấu trúc phát hành, gồm đồng tiền, kỳ hạn, lãi suất, xếp hạng tín nhiệm và khả năng tiếp cận nhà đầu tư. Nhóm thứ ba liên quan đến quản trị rủi ro tỷ giá, lãi suất, thanh khoản và tái cấp vốn.

Hai nhóm còn lại tập trung vào hạ tầng đăng ký, lưu ký, thanh toán và giao dịch; đồng thời xây dựng cơ chế công bố thông tin, quan hệ nhà đầu tư và định hướng phát triển trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững.

Tại cuộc họp, ông Neeraj Gupta, IFC/World Bank khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ góc nhìn của nhà đầu tư tổ chức quốc tế về trái phiếu chính quyền địa phương. Trong khi đó, bà Trần Thị Thu Trang, BNP Paribas Việt Nam, trình bày giải pháp thu hút vốn nước ngoài vào trái phiếu phát hành tại VIFC-HCMC.

Ông Lê Thắng Cần, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC), chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại Thành phố. Ông Phạm Hồng Quân, MB Bank, trình bày giải pháp mở rộng cơ sở nhà đầu tư, kết nối thị trường vốn quốc tế. Ông Johan Nyvene, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát hành trái phiếu đô thị tại một số thành phố trên thế giới.

Ông Nguyễn Hữu Huân: "Trái phiếu đô thị sẽ là một trong những sản phẩm nền tảng đầu tiên của VIFC-HCMC, đồng thời góp phần giảm áp lực lên ngân sách và tín dụng ngân hàng". Ảnh: VIFC-HCMC.

Trên cơ sở các ý kiến tham vấn, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC sẽ tổng hợp, tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết cùng các tài liệu liên quan, trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền để trình HĐND TP. Hồ Chí Minh xem xét, thông qua.

Ở góc độ rộng hơn, việc xây dựng cơ chế trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình và việc xuất hiện những dự án vốn quốc tế quy mô lớn cho thấy hai hướng huy động nguồn lực đang được đặt song song. Một hướng là thu hút vốn trực tiếp vào hoạt động kinh doanh; hướng còn lại là tạo cơ chế huy động vốn trung, dài hạn cho hạ tầng.

Nếu được hoàn thiện với cơ sở pháp lý rõ ràng, cơ chế quản trị rủi ro phù hợp, hạ tầng giao dịch và công bố thông tin minh bạch, kênh trái phiếu mới có thể góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn trong nước và quốc tế, đồng thời hỗ trợ thành phố giảm áp lực lên ngân sách và tín dụng ngân hàng.

Với VIFC-HCMC, đây cũng là bước cụ thể hóa vai trò của một trung tâm tài chính quốc tế trong việc kết nối nhu cầu vốn của thành phố với các dòng vốn dài hạn, đồng thời tạo thêm nền tảng để các cam kết đầu tư được chuyển hóa thành những hoạt động kinh doanh thực tế.