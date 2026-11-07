Kết nối công nghệ, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp đường sắt Việt Nam

Rail&Cons Industry Week 2026 sẽ quy tụ các giải pháp công nghệ liên quan đến lĩnh vực đường sắt từ cả doanh nghiệp trong nước và Trung Quốc, Đức, Pháp...

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Trên thế giới, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Nếu giai đoạn 1.0 tập trung vào việc xây dựng hệ thống để có thể vận hành, giai đoạn 2.0 chú trọng nâng cao tốc độ, từ 200 km/h lên 300 km/h, 400 km/h, thậm chí 500-600 km/h, thì giai đoạn 3.0 đặt đường sắt trong mối quan hệ tổng thể với môi trường kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam có lợi thế là đi sau nhưng bắt đầu đúng vào thời điểm ngành đường sắt thế giới chuyển sang giai đoạn phát triển 3.0. Đường sắt tốc độ cao và metro không chỉ là phương tiện vận tải, mà còn là công cụ tạo đột phá về hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và kết nối các khu vực.

Trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu triển khai nhiều dự án đường sắt quy mô lớn, đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ về công nghệ, hạ tầng, nhân lực và năng lực sản xuất trong nước, Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam (VSCE) khởi xướng Tuần lễ Rail&Cons Industry Week 2026.

Rail&Cons Industry Week 2026 dưới sự bảo trợ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hướng đến xây dựng không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, chủ đầu tư, doanh nghiệp công nghiệp, đơn vị công nghệ, chuyên gia và cơ sở nghiên cứu trong nước, quốc tế.

Tuần lễ sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, từ ngày 11 - 13/11/2026. Link đăng ký tham dự https://railcons.vn/dang-ky/.

Sự kiện tập trung giới thiệu công nghệ, giải pháp và kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông.

Ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch VSCE, cho hay phạm vi kết nối không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp xây dựng và sản xuất thiết bị đường sắt mà còn mở rộng sang các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ như hệ thống tín hiệu, viễn thông, trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số (Digital Twin), dữ liệu và mô hình thông tin công trình (BIM).

Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những vấn đề như công nghệ tín hiệu, viễn thông, hạ tầng và dữ liệu, huy động vốn cho metro, phát triển nhân lực chất lượng cao, chuỗi cung ứng nội địa và khả năng nội địa hóa sản phẩm đường sắt.

Thay vì chỉ dừng ở giới thiệu công nghệ, Ban tổ chức định hướng các phiên làm việc theo từng bài toán cụ thể. Chẳng hạn, với nhu cầu về hệ thống tín hiệu, viễn thông hoặc quản lý vận hành metro, các doanh nghiệp có kinh nghiệm từ Trung Quốc, Đức, Pháp và những thị trường phát triển sẽ có cơ hội trao đổi, đề xuất giải pháp, đồng thời tìm kiếm đối tác Việt Nam để phối hợp triển khai.

Cách tiếp cận này nhằm tăng khả năng kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ quốc tế với các nhà thầu, đơn vị sản xuất trong nước, qua đó từng bước hình thành mạng lưới cung ứng cho các dự án đường sắt.

Ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam VSCE.

Bên cạnh đó, hội thảo khoa học ứng dụng sẽ tập trung vào khả năng chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm và giải pháp có thể triển khai trong thực tế. Các nhà khoa học Việt Nam dự kiến trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia đến từ Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc) về quy trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm và hợp tác ứng dụng công nghệ.

Không gian triển lãm sẽ là nơi doanh nghiệp giới thiệu các công nghệ, thiết bị và giải pháp phục vụ xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống đường sắt. Trong đó, các lĩnh vực như tín hiệu, viễn thông, dữ liệu, AI và công nghệ mô phỏng công trình được xác định là những nhóm nội dung đáng chú ý.

Song song với triển lãm, cuộc thi Innovation Challenge được tổ chức nhằm khuyến khích các ý tưởng và giải pháp công nghệ giải quyết bài toán thực tế của ngành đường sắt. Khác với các cuộc thi khởi nghiệp thông thường, chương trình hướng đến việc để các tập đoàn, doanh nghiệp đưa ra những vấn đề cụ thể, từ đó các nhóm tham gia, trước mắt là sinh viên các trường đại học, nghiên cứu và đề xuất phương án giải quyết.

Đại diện Công ty Cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát, cho biết doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy quy mô lớn từ năm 2025. Hiện nay, Hòa Phát là doanh nghiệp duy nhất tại Đông Nam Á có khả năng sản xuất thanh ray phục vụ cả đường sắt đô thị (metro) và đường sắt tốc độ cao.

Tuy nhiên, thanh ray mới chỉ là một cấu phần trong hệ thống đường sắt hoàn chỉnh. Ngành công nghiệp này còn cần sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất đầu máy, thiết bị cơ khí, hệ thống tín hiệu và nhiều lĩnh vực công nghệ khác.

Do đó, vị này kỳ vọng Rail&Cons Industry Week 2026 sẽ tạo cơ hội kết nối các nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ và nhà thầu, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp đường sắt trong nước.