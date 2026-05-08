Thứ Sáu, 08/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Sinh viên 23 tuổi “hack” hệ thống đường sắt cao tốc Đài Loan

Bạch Dương

08/05/2026, 08:44

Sự cố khiến 4 chuyến tàu bị đình trệ suốt gần 1 giờ, cho đến khi nhà chức trách Đài Loan xác nhận đây chỉ là báo động giả...

Ảnh minh hoạ: Getty Images.
Ảnh minh hoạ: Getty Images.

Hệ thống đường sắt cao tốc Đài Loan, một trong những hạ tầng giao thông quan trọng nhất của hòn đảo, đã rơi vào hỗn loạn trong dịp nghỉ lễ Thanh Minh. 

Theo trang công nghệ an ninh mạng Bleeping Computer, một sinh viên đại học tại Đài Loan đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc làm gián đoạn hoạt động của hệ thống đường sắt cao tốc bằng cách phát tín hiệu khẩn cấp giả.

Sự cố xảy ra hôm 5/4 đã khiến 4 chuyến tàu phải tạm dừng hoạt động trong khoảng 48 phút. 

Ban đầu, giới chức nghi ngờ đây là một sự cố kỹ thuật thông thường. Tuy nhiên, quá trình điều tra nhanh chóng hé lộ nguyên nhân thực sự: một vụ xâm nhập mạng nhằm vào hệ thống liên lạc vô tuyến của Tập đoàn Đường sắt Cao tốc Đài Loan (THSRC).

Nghi phạm là một sinh viên 23 tuổi họ Lin. Theo tờ Taipei Times, kết quả điều tra cho thấy nghi phạm đã sử dụng thiết bị SDR (Software Defined Radio – vô tuyến điều khiển bằng phần mềm) để phân tích tín hiệu của THSRC.

Sau khi thu thập dữ liệu, người này giải mã các thông số kỹ thuật rồi lập trình lại vào các thiết bị vô tuyến cá nhân nhằm giả mạo tín hiệu hợp pháp của hệ thống đường sắt.

Giới chức cho biết Lin đã mua các thiết bị vô tuyến cùng công cụ phần mềm qua mạng. Từ đó, anh ta mô phỏng thành công các tín hiệu liên lạc nội bộ của hệ thống đường sắt cao tốc Đài Loan (THSR).

Bằng phương thức này, Lin kích hoạt một cảnh báo “General Alarm” – loại tín hiệu khẩn cấp có mức ưu tiên rất cao trong quy trình an toàn của THSR. Khi cảnh báo được phát đi, các đoàn tàu trong khu vực buộc phải lập tức chuyển sang chế độ dừng khẩn cấp thủ công nhằm đề phòng nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Sự cố khiến 4 chuyến tàu bị đình trệ suốt gần 1 giờ, cho đến khi nhà chức trách Đài Loan xác nhận đây chỉ là báo động giả.

Theo điều tra, Lin được cho đã vượt qua tới “bảy lớp xác minh” nhờ một lỗ hổng: hệ thống TETRA (Terrestrial Trunked Radio) được sử dụng trên mạng lưới đường sắt đã không thay đổi khoá bảo mật suốt 19 năm.

Điều này tạo điều kiện để nghi phạm vượt qua nhiều lớp xác thực an ninh. Ngoài Lin, một đồng phạm 21 tuổi cũng bị cáo buộc đã cung cấp các thông số kỹ thuật quan trọng của THSR phục vụ cho cuộc tấn công.

Khi phát hiện cảnh báo không xuất phát từ bất kỳ thiết bị vô tuyến hợp lệ nào trong hệ thống, nhân viên THSR lập tức kiểm tra hạ tầng liên lạc và nhanh chóng xác định tín hiệu đến từ nguồn trái phép. Sau đó, họ phối hợp với cảnh sát truy vết thông qua camera giám sát và nhật ký hoạt động của mạng vô tuyến.

Từ các dấu vết kỹ thuật này, cơ quan điều tra lần ra nơi ở của Lin. Tại đây, cảnh sát thu giữ 11 bộ đàm cầm tay, một thiết bị thu SDR và máy tính xách tay được cho là đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Hiện Lin đang đối mặt với các cáo buộc theo Luật Hình sự Đài Loan, với mức án có thể lên tới 10 năm tù giam. Lin hiện đã được cho tại ngoại với số tiền bảo lãnh khoảng 3.200 USD.

Vụ việc hiện làm dấy lên tranh luận lớn tại Đài Loan về mức độ an toàn của hạ tầng trọng yếu quốc gia. Các nhà quan sát đặt ra câu hỏi: làm thế nào một hệ thống đường sắt cao tốc phục vụ hơn 80 triệu lượt khách mỗi năm lại có thể bị xâm nhập chỉ bằng các thiết bị thương mại phổ thông và phần mềm mã nguồn mở?

Sự cố lần này cũng phơi bày một thực tế đáng lo ngại, trong thời đại mà các công cụ vô tuyến giá rẻ và phần mềm mã nguồn mở ngày càng phổ biến, những hệ thống hạ tầng lâu đời, dù từng được xem là đáng tin cậy, vẫn có thể trở thành mục tiêu dễ tổn thương nếu không được cập nhật và kiểm tra an ninh thường xuyên.

Nếu không liên tục thay đổi các tham số bảo mật, nâng cấp giao thức và rà soát lỗ hổng, các hệ thống trọng yếu sẽ luôn đứng trước nguy cơ bị khai thác, không chỉ bởi các nhóm tấn công chuyên nghiệp, mà thậm chí cả những cá nhân tò mò nhưng đủ kỹ năng để xâm nhập.

Tấn công mạng gây thiệt hại vượt xa nhiều loại hình tội phạm truyền thống

14:28, 20/03/2026

Tấn công mạng gây thiệt hại vượt xa nhiều loại hình tội phạm truyền thống

Thiệt hại tấn công tiền điện tử giảm gần 90% trong tháng 2

16:00, 15/03/2026

Thiệt hại tấn công tiền điện tử giảm gần 90% trong tháng 2

Hơn 50% cơ quan, doanh nghiệp Việt chịu thiệt hại do tấn công mạng năm 2025

15:48, 13/01/2026

Hơn 50% cơ quan, doanh nghiệp Việt chịu thiệt hại do tấn công mạng năm 2025

Từ khóa:

an ninh mạng công nghệ Đài Loan kinh tế số tấn công mạng tin tặc

Đọc thêm

Thêm “ông lớn” quốc tế đổ bộ sân chơi thí điểm tài sản mã hóa của Việt Nam

Thêm “ông lớn” quốc tế đổ bộ sân chơi thí điểm tài sản mã hóa của Việt Nam

Sau OKX Ventures và HashKey, Bithumb là cái tên tiếp theo muốn "hiện diện" trên đường đua thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam...

Phân loại 3 mức độ rủi ro của hệ thống AI

Phân loại 3 mức độ rủi ro của hệ thống AI

Nhà cung cấp phải thực hiện phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo trước khi đưa hệ thống vào sử dụng....

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Doanh nghiệp Việt cần tiên phong làm chủ AI, UAV chiến lược

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Doanh nghiệp Việt cần tiên phong làm chủ AI, UAV chiến lược

Chiều 7/5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, làm việc với Công ty TNHH Zalo Platforms, Tập đoàn VNG và Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam...

Moody’s sắp đánh giá tín nhiệm tiền số stablecoin

Moody’s sắp đánh giá tín nhiệm tiền số stablecoin

Moody's, một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, đang chuẩn bị phát hành đánh giá tín nhiệm đối với tiền số stablecoin, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các loại tài sản số...

Doanh số bán dẫn toàn cầu đạt gần 300 tỷ USD trong quý 1/2026, dự báo tiếp tục tăng mạnh

Doanh số bán dẫn toàn cầu đạt gần 300 tỷ USD trong quý 1/2026, dự báo tiếp tục tăng mạnh

Khối lượng chip được bán ra trong quý 1 ghi nhận tăng mạnh 25% so với quý trước, riêng tháng 3 ghi nhận doanh thu gần 100 tỷ USD...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tiêu chí “thông minh” đang thúc đẩy thị trường thiết bị gia dụng

Nhà

2

Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

Du lịch

3

Hà Tĩnh chi hơn 671 tỷ đồng vực dậy sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai

Thị trường

4

Thêm “ông lớn” quốc tế đổ bộ sân chơi thí điểm tài sản mã hóa của Việt Nam

Kinh tế số

5

Phân loại 3 mức độ rủi ro của hệ thống AI

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy