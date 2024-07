Khách quốc tế tăng 31%, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đề xuất ưu đãi hút thêm hãng bay ngoại

Thông tin về tình hình khai thác hiện nay của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Giám đốc Phan Kiều Hưng cho biết năm 2024, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện có 35 hợp đồng với 35 hãng hàng không quốc tế.

Trong tháng 7/2024, cảng ký mới 01 hợp đồng với Hongkong Airlines khai thác đường bay Hongkong - Đà Nẵng và tiếp tục đàm phán hợp đồng với Air Premia - Malaysia Airlines khai thác đường bay Kuala Lumpur - Đà Nẵng. Các hãng hàng không quốc tế khai thác ổn định, thực hiện thanh toán tiền dịch vụ đảm bảo đúng quy định hợp đồng.

TRÁI CHIỀU TĂNG TRƯỞNG HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ, NỘI ĐỊA

Về tình hình khai thác của các hãng hàng không quốc tế, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết trong 6 tháng đầu năm sản lượng hành khách ước đạt 3,1 triệu lượt khách, đạt 46% so với kế hoạch và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hàng hóa, bưu kiện ước là 6.500 tấn, đạt 59% so với kế hoạch. Sản lượng cất hạ cánh ước đạt hơn 19.000 lượt chuyến, đạt 48% so với kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023.

Trái với sự khởi sắc của hàng không quốc tế, theo ông Hưng, do ảnh hưởng triệu hồi động cơ với số lượng lớn đối với loại máy bay A321NEO khiến các hãng thiếu hụt tàu bay khai thác; đồng thời, một số hãng hàng không tạm ngừng và giảm tần suất khai thác do tái cấu trúc nên sản lượng khai thác nội địa giảm rõ rệt.

Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng hành khách nội địa ước đạt 3,5 triệu lượt khách, đạt 42% so với kế hoạch và bằng 86% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cất hạ cánh ước đạt hơn 21.000 lượt chuyến, đạt 41% so với kế hoạch và bằng 85% so với cùng kỳ năm trước. Tần suất khai thác trung bình 145 chuyến đi và đến/ngày, cao điểm gần 160 chuyến/ngày.

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ nay đến cuối năm 2024, tần suất khai thác dự báo sẽ bị giảm song nhờ các sự kiện như Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á và Lễ hội Pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng và du lịch hè nên tần suất khai thác vẫn đạt khoảng 150 lần chuyến/ngày.

Đáng chú ý, tình hình các hãng hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ngày càng dâng nợ, chậm thanh toán tiền dịch vụ với cảng.

"Cảng đang tham gia công tác thu hồi công nợ của ACV, rà soát hợp đồng các hãng hàng không, có tính đến phương án ngừng hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với các hãng hàng không theo lộ trình", lãnh đạo cảng nêu rõ.

Về công tác quản lý cảng hàng không, cảng tổ chức bố trí vị trí đỗ tàu bay hợp lý, hiệu quả, đặc biệt là các chuyến bay chuyển sân, nằm lại dài ngày.

Đồng thời, giám sát các hoạt động của người và trang thiết bị trên sân đỗ bằng hệ thống camera, kịp thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị có cán bộ công nhân viên vi phạm quy định an toàn trên sân đỗ tàu bay để chấn chỉnh, góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn...

Đảm bảo vận hành, khai thác các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hành khách và các hãng hàng không như: hệ thống quầy thủ tục, hệ thống băng chuyền hành lý nhà ga, các hệ thống điện tử chuyên dụng hàng không, hệ thống điện, điều hòa, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống soi chiếu, cầu dẫn hành khách, hệ thống chiếu sáng, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách 24/24 tại nhà ga hành khách.

Công tác huấn luyện đào tạo, xây dựng quy trình nghiệp vụ: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện đào tạo năm 2024, bảo đảm 100% nhân viên đủ điều kiện chứng chỉ chuyên môn, đào tạo thực hành cứu nạn chữa cháy tại Nội Bài cho lực lượng chữa cháy chuyên ngành, tổ chức thực hành phương án chữa cháy 02 lần, tham gia thao diễn phòng cháy chữa cháy với Quân chủng Phòng không - Không quân đạt kết quả tốt. Chủ động tu chỉnh Tài liệu khai thác sân bay, các quy trình, phương án bảo đảm khai thác an toàn

Cũng theo ông Hưng, từ ngày 17/7/2024, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt đầu vận hành chính thức hệ thống thu phí không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng tại cảng. Để việc triển khai vận hành hệ thống mới được thuận lợi, tránh việc ùn tắc cục bộ tại điểm ra, vẫn cần sự phối hợp của các đơn vị, cá nhân tham gia.

ĐỀ XUẤT MẠNH TAY GIẢM 50% GIÁ CẤT HẠ CÁNH TÀU BAY VỚI HÃNG BAY QUỐC TẾ

Liên quan đến hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, do đường cất hạ cánh, đường lăn đầu tư đã lâu, với tần suất khai thác tăng đột biến dẫn đến hạ tầng khu bay thường xuyên hư hỏng phải sửa chữa khắc phục.

Việc tổ chức thi công các công trình trên khu bay gặp nhiều khó khăn, lý do Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong những cảng hàng không còn có hoạt động bay huấn luyện bay của Trung đoàn 929 và Trung đoàn 930 nên trong công tác thi công còn phối hợp đảm bảo hoạt động bay giữa hàng không dân dụng và Sư đoàn 372.

Do đó, các công trình thường chậm tiến độ. Hơn nữa, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nằm dọc Vùng duyên hải Trung Trung bộ nên chịu ảnh hưởng tác động của thời tiết hay xuất hiện mưa bão áp thấp nhiệt đới. Vì vậy, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng rất mong Cục Hàng không Việt Nam tạo điều kiện chấp thuận sớm để tổ chức thi công.

Về chính sách hỗ trợ hãng hàng không quốc tế, lãnh đạo cảng cho biết hiện tại theo quy định tại Điểm a Mục 4 Điều 7 Chương 1 của Thông tư 53/TT- BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định: “Mức điều chỉnh giá với dịch vụ cất hạ cánh tàu bay đối với hãng hàng không khai thác chuyến bay thường lệ đi, đến Việt Nam tại thời điểm không có hãng nào khai thác thường lệ trong khoảng thời gian ít nhất 12 tháng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất Nẵng, Đà Nẵng áp dụng bằng 90% mức giá quy định, thời hạn áp dụng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác".

"Với mức giảm này, hầu hết các hãng đều chọn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh khi mở đường bay đến Việt Nam do đây là hai cửa khẩu lớn, lưu lượng khách nhập cảnh cao với sự đa dạng về mục đích. Vì vậy, Đà Nẵng rất khó thu hút các hãng hàng không mở đường bay trực tiếp", ông Hưng nêu rõ.

Do đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng kiến nghị đề xuất xem xét điều chỉnh và áp dụng chính sách giá dịch vụ cất hạ cánh như các cảng hàng không khác trong nước đang được áp dụng, tương ứng bằng 50% mức giá quy định, thời hạn áp dụng 24 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác.

Nếu được phép, chính sách này sẽ tạo điều kiện rất quan trọng cho thành phố cửa ngõ đến các điểm du lịch của miền Trung, từ đó, thu hút và kích thích các hãng hàng không quốc tế mở đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng, góp phần tạo động lực và hỗ trợ thiết thực khôi phục hoạt động du lịch, giao thương, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư cho Đà Nẵng và các địa phương miền Trung.

Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đề nghị xem xét chính sách hỗ trợ một số giá dịch vụ trong từng giai đoạn và áp dụng cho những thị trường khác nhau để kích cầu và giảm bớt khó khăn ban đầu cho các hãng hàng không. Điều này cũng thể hiện lòng hiếu khách, chính sách ưu đãi trong việc thu hút các hãng.