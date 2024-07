Đội tàu bay sụt giảm 20%, tỷ lệ bay đúng giờ toàn ngành hàng không giảm mạnh

Theo thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam về khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 6/2024, tỷ lệ đúng giờ trung bình (OTP) của ngành hàng không Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm mạnh, chỉ đạt 69,3%, tương ứng giảm 12,9 điểm phần trăm so với tháng trước và giảm sâu so với cùng kỳ (79,98%).

Trong các hãng hàng không Việt, Bamboo Airways là hãng bay đúng giờ nhất toàn ngành hàng trong tháng 6/2024, với tỷ lệ đúng giờ đạt 88,3%, tăng 2,8 điểm phần trăm so với tháng 5/2024 và là hãng bay duy nhất có tỷ lệ đúng giờ tăng so với tháng trước.

Xếp sau là VASCO với tỷ lệ chuyến bay đúng giờ là: 83,5%; Vietnam Airlines đạt tỷ lệ 83%; Pacific Airlines là 81,3%; Vietravel với tỷ lệ 77,1%. Đứng chót bảng là VietJet Air với 52,8%. Trong tháng 6, VietJet Air khai thác 10.134 chuyến thì có tới 4.827 chuyến bay trễ giờ hoặc huỷ chuyến. Như vậy, cứ 2 chuyến bay thì hãng hàng không giá rẻ này có 1 chuyến trễ giờ.

Hãng hàng không Tre Việt cũng không có chuyến bay nào bị hủy trong khi tỷ lệ hủy chuyến của toàn ngành trong tháng 6 vẫn tương đương tháng 5/2024, ở mức 0,5%. Theo đó, Vietnam Airlines và VietJet Air có số lượng các chuyến bay bị huỷ lớn, lần lượt là: 67 và 43. Các hãng còn lại có số các chuyến bay bị huỷ ở mức thấp như: Pacific Airlines và VASCO có 1 chuyến bay; Vietravel có 4 chuyến bay bị huỷ.

Thời gian qua, thị trường hàng không Việt Nam phải xoay xở trong bối cảnh thiếu hụt máy bay và giá thuê tàu bay tăng cao. Tính đến cuối tháng 6/2024, nguồn lực tàu bay toàn thị trường giảm 40-45 tàu bay so với mức trung bình năm 2023, tương đương mức sụt giảm bình quân 20%.

Vì vậy, các hãng phải tăng thời gian sử dụng đội tàu bay, có hãng tăng tới 30% giờ bay bình quân/tàu bay/tháng trong nửa đầu năm 2024.

Hồi đầu tháng 7/2024, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi các hãng hàng không nội địa, yêu cầu các hãng tích cực làm việc với các đối tác cho thuê tàu bay trên thế giới để tìm kiếm tàu bay, bổ sung lực lượng vận tải và nghiên cứu tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa, các đường bay phục vụ du lịch.

Vì vậy, các hãng bay nội địa đã và đang nỗ lực đón thêm máy bay nhằm tăng tải cung ứng trong bối cảnh nguồn cung vé nội địa suy giảm mạnh do khan hiếm máy bay.

Theo đại diện Bamboo Airways, hãng hiện không còn nợ tiền thuê máy bay và đã thuê thêm 3 máy bay A320 từ đầu năm đến nay, hướng tới tăng quy mô đội bay lên 12 chiếc trong năm 2024.

Vietnam Airlines cũng vừa đón thêm 1 máy bay A320 trong đầu tháng 7/2024. Pacific Airlines thông báo nhận thêm một máy bay Airbus A321 thuê của Vietnam Airlines để đưa vào khai thác.

Trên cơ sở đội tàu được bổ sung từ nay đến cuối năm, các hãng tích cực tăng cường khai thác các đường bay nội địa và quốc tế. Vietnam Airlines tăng cường khai thác trên các đường bay nội địa như Hà Nội - Đà Lạt, Hà Nội - Phú Quốc, TP.HCM - Thanh Hóa, TP.HCM - Chu Lai…

Pacific Airlines tập trung khai các đường bay giữa TP.HCM và Hà Nội, Đà Nẵng, Chu Lai.

Bamboo Airways cũng dự kiến tăng tần suất các đường bay đang khai thác trong giai đoạn từ nay đến cuối năm, mở lại một số đường bay nội địa đắt khách như: TP.HCM - Đà Lạt, TP.HCM - Thanh Hóa, TP.HCM - Phú Quốc… Đồng thời, nghiên cứu tái khai thác một số đường bay thường lệ quốc tế như TP.HCM - Bangkok (Thái Lan) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Gần đây nhất, hãng hàng không Tre Việt vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và công bố các thông tin về kết quả hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024. Trong đó, hãng đưa ra nhiều thông tin đáng chú ý về sự phục hồi sau nỗ lực tái cấu trúc mạnh mẽ trong thời gian vừa qua.

Nổi bật là doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 tăng 6% so với 2022, đạt hơn 12.300 tỷ đồng dù đội máy bay của Bamboo Airways giảm 19% so với năm 2022 do việc tái cấu trúc đội tàu bay. Tổng nợ phải trả giảm khoảng 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ lỗ giảm xuống mức 29%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Bamboo Airways năm 2023 đã đưa về mức dương gần 237 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ sâu năm trước.

Hãng phấn đấu sẽ kinh doanh hòa vốn trong năm 2025 và tiến đến có lãi trong các năm tiếp theo. Ngoài ra, hãng bay cũng thông qua các giải pháp huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư trong và ngoài nước theo quy định pháp luật.