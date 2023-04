Khách sạn đầu tiên của Việt Nam gia nhập hệ thống SLH

Hệ thống khách sạn nhỏ hạng sang trên toàn thế giới - Small Luxury Hotels of the World (SLH) tập hợp những thành viên là các khách sạn có phong cách thiết kế đặc trưng riêng cùng với dịch vụ cao cấp, nơi mang lại những trải nghiệm có một không hai cho khách hàng. Để được gia nhập vào “bộ sưu tập những khách sạn sang trọng ấm cúng ở những điểm đến đặc biệt” của SLH, các khách sạn phải trải qua quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt và tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về sự sang trọng và lợi ích dành cho khách hàng.

Có trụ sở chính tại London và văn phòng khắp nơi trên thế giới, SLH hiện có 520 khách sạn tại hơn 90 quốc gia, những nơi @nói không với chuỗi khách sạn và những dịch vụ tương tự nhau” và “mang đến những lựa chọn riêng biệt ở những nơi còn ít người biết tới”. Thành viên của SLH được hưởng nhiều quyền lợi như giảm giá khi đặt phòng, nhận phòng sớm và trả phòng trễ, bữa sáng miễn phí, nâng hạng phòng miễn phí...

Ông Phạm Văn Hiến, nhà sáng lập và chủ đầu tư The Anam Mũi Né cho biết ông và toàn bộ nhân viên khu nghỉ dưỡng rất vui mừng khi được công nhận bởi một tổ chức uy tín có chung niềm đam mê với ông về “một thương hiệu khách sạn Việt Nam mang phong cách cổ điển gần gũi nhưng khác biệt, một thương hiệu Việt có thể sánh vai với các chuỗi khách sạn quốc tế”.

Đồng thời, việc bổ nhiệm ông Laurent Myter, Tổng Quản lý tập đoàn The Anam vào Ban Cố vấn Quốc tế của SLH tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đã đánh dấu lần đầu tiên một đại diện từ Việt Nam có một vị trí trong ban cố vấn. Ông Laurent trước đây từng có hai năm đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành và ba năm ở vị trí chủ tịch Ban Cố vấn Quốc tế của SLH.

Tọa lạc trên khuôn viên đất rộng 1,2ha với tầm nhìn ngoạn mục hướng biển, The Anam Mũi Né được xây dựng trên nền tảng phát triển bền vững, loại bỏ đồ nhựa sử dụng một lần, thực hiện một loạt các biện pháp để giảm lượng khí thải carbon bằng cách sử dụng nguồn năng lượng mặt trời và các nguồn nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc địa phương. Nước giặt được lọc và tái sử dụng để tưới cây trong các khu vườn. Ống hút, túi đựng và đồ vệ sinh cá nhân sử dụng chất liệu có thể phân hủy sinh học. Thẻ chìa khóa phòng của khu nghỉ dưỡng cũng được làm từ gỗ thân thiện với môi trường...

The Anam Mũi Né là khu nghỉ dưỡng thứ hai của tập đoàn The Anam, sau The Anam Cam Ranh khai trương năm 2017. The Anam Cam Ranh đã từng đạt danh hiệu Top các Khu nghỉ dưỡng Hàng đầu châu Á trong giải Readers’ Choice Awards năm 2021 và 2020 của tạp chí du lịch uy tín hàng đầu của Mỹ Condé Nast Traveler.