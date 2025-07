Hãng mỹ phẩm tập trung vào trải nghiệm khách hàng Gen Z

Ngành làm đẹp cần không chỉ "xanh" hơn mà còn phải "mạnh mẽ" hơn về trải nghiệm, câu chuyện và công nghệ. Theo báo cáo từ Grand View Research, thị trường mỹ phẩm xanh dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) hơn 6,5% trong giai đoạn 2025–2030.

The Body Shop từng đi trước thời đại với thông điệp nhân văn và cruelty-free (không thử nghiệm trên động vật), nhưng lại bị cạnh tranh quyết liệt bởi các thương hiệu indie, startup xanh (như Youth to the People, Herbivore) và các tập đoàn lớn đã "xanh hóa" danh mục. Trong bối cảnh các thương hiệu thiên nhiên và thuần chay bùng nổ, The Body Shop cần một lãnh đạo biết khơi gợi lại niềm tin, đưa thương hiệu trở lại vị trí tiên phong. Mike Jatani chính là chất xúc tác đó.

The Body Shop đã trải qua nhiều biến động sau khi rời khỏi tập đoàn L'Oréal, và gần đây là giai đoạn chuyển giao quyền sở hữu. Mike Jatani có khả năng tái cấu trúc tổ chức, tinh gọn vận hành và thổi luồng sinh khí mới vào các bộ sưu tập sản phẩm. Với ông, việc "làm mới" không chỉ dừng ở bao bì hay slogan mà còn bao gồm việc tái định nghĩa giá trị cốt lõi, mở rộng chuỗi cung ứng minh bạch và nâng cấp chuỗi cửa hàng.

Dưới sự dẫn dắt của Mike, The Body Shop dự kiến sẽ đẩy mạnh các trải nghiệm cá nhân hóa, tối ưu hóa kênh bán hàng online và tương tác cộng đồng. Đây chính là điểm mấu chốt để thu hút thế hệ Z và Millennials, nhóm khách hàng đang trở thành động lực chính của ngành làm đẹp.

Việc bổ nhiệm Mike Jatani không chỉ đơn thuần là lựa chọn một CEO, mà là lời tuyên bố về tham vọng tái sinh The Body Shop, đưa thương hiệu trở lại đúng tầm vóc "người thay đổi cuộc chơi" của ngành làm đẹp bền vững. Chuyển giao từ vai trò Chủ tịch Điều hành sang CEO cho phép Mike Jatania tham gia sâu hơn vào vận hành thực tế, từ đó đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi và tăng trưởng.

Trong phát biểu nhậm chức, Jatania tiếp tục nhấn mạnh các giá trị cốt lõi: phát triển bền vững, mô hình phục vụ khách hàng lấy giá trị làm trung tâm và sự thích nghi với hành vi tiêu dùng đang thay đổi. Chuyển trụ sở về lại Brighton không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là bước đi chiến lược nhằm khơi lại tinh thần nhân văn, kết nối với thiên nhiên – những yếu tố từng làm nên bản sắc của The Body Shop.

Mike Jatani không phải là gương mặt xa lạ trong thế giới bán lẻ và tiêu dùng nhanh (FMCG). Trước khi gắn bó với thương hiệu này, ông đã được biết đến rộng rãi như một doanh nhân “lão luyện” trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và chăm sóc cá nhân. Ông từng giữ nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn lớn, giúp xây dựng thương hiệu và tăng trưởng doanh số trên nhiều thị trường quốc tế.

Kỹ năng điều hành và khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng toàn cầu chính là nền tảng giúp ông hiểu rõ cách "làm mới" một thương hiệu có di sản lâu đời: Tư duy bền vững và The Body Shop từ lâu gắn liền với thông điệp nhân văn, bảo vệ động vật và phát triển bền vững. Mike Jatani chính là người phù hợp nổi bật với các chiến lược ESG (môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp).

Với Mike Jatania ở vị trí "thuyền trưởng", The Body Shop đang chuẩn bị cho một chương phát triển đột phá khi thương hiệu tiến gần đến cột mốc 50 năm thành lập. Sự kết hợp giữa di sản tiên phong và tư duy đổi mới hứa hẹn mang đến những chuyển biến tích cực không chỉ trong sản phẩm mà còn ở cách thương hiệu tương tác với cộng đồng và thực hiện các cam kết về phát triển bền vững.

Vị CEO mới được biết đến với khả năng cân bằng giữa tăng trưởng doanh thu và cam kết trách nhiệm xã hội, điều mà The Body Shop đang cần để giữ vững bản sắc nhưng vẫn bắt kịp nhịp thay đổi của thị trường. Trong phát biểu nhậm chức, Jatania tiếp tục nhấn mạnh các giá trị cốt lõi: phát triển bền vững, mô hình phục vụ khách hàng lấy giá trị làm trung tâm và sự thích nghi với hành vi tiêu dùng đang thay đổi.

Kinh nghiệm sâu rộng của ông trong ngành bán lẻ và khả năng tái tạo thương hiệu chính là những yếu tố then chốt mà The Body Shop cần để tái khẳng định vị thế của mình trong thị trường chăm sóc cá nhân đầy cạnh tranh. Việc chuyển giao từ vai trò Chủ tịch Điều hành sang CEO cho phép Mike Jatania tham gia sâu hơn vào vận hành thực tế, từ đó đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi và tăng trưởng.

Ông khẳng định mục tiêu sắp tới là phục vụ khách hàng bằng một tinh thần đổi mới, đồng thời đảm bảo thương hiệu luôn giữ được tính kết nối với cả thế hệ hiện tại lẫn tương lai. Không chỉ đơn thuần là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên, ông hướng tới biến thương hiệu thành một nền tảng phong cách sống bền vững, nơi khách hàng cảm thấy mình là một phần của phong trào xã hội, được cá nhân hóa và truyền cảm hứng: Ứng dụng công nghệ sinh học (biotech ingredients) như chiết xuất vi tảo (microalgae extract), peptide thực vật, giúp tăng hiệu quả mà vẫn giữ nguyên tinh thần tự nhiên.

Kết hợp sản phẩm với công nghệ phân tích da (AI skin analysis) ngay tại cửa hàng và online, giúp cá nhân hóa khuyến nghị chăm sóc da. Cửa hàng không chỉ bán mà trở thành "trạm dừng chân chữa lành": dịch vụ spa mini, khu workshop tự làm sản phẩm, quầy tư vấn tâm lý, góc cộng đồng...

Đây chính là cách giữ chân khách hàng trẻ, vốn thích "trải nghiệm" hơn sở hữu. Việc chuyển trụ sở về lại Brighton không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là bước đi chiến lược nhằm khơi lại tinh thần nhân văn, kết nối với thiên nhiên – những yếu tố từng làm nên bản sắc của The Body Shop.

Khi Mike Jatani được bổ nhiệm làm Chủ tịch Điều hành của The Body Shop vào cuối năm 2024, nhiều người trong ngành mỹ phẩm đã dõi theo với sự tò mò. Đến nay, khi ông chính thức được giao vai trò người dẫn dắt hoạt động trực tiếp, mọi hoài nghi đã biến thành sự công nhận.

Đây là bước đi chiến lược đầy tính toán, mở ra chương mới cho thương hiệu hơn 45 năm tuổi này. Nếu thực hiện thành công, The Body Shop không chỉ trụ vững mà còn hoàn toàn có thể trở lại vai trò "người dẫn dắt" trong làn sóng làm đẹp xanh toàn cầu.