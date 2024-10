Khánh Hòa không muốn mất “mỏ vàng” du lịch tàu biển

Đầu tháng 10/2024, du lịch tỉnh Khánh Hòa đã về đích trong kế hoạch của cả năm 2024, khi đón 9 triệu lượt du khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan. Trong số đó, khách quốc tế đạt 3,6 triệu lượt và khách nội địa đạt 5,4 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch 9 tháng của năm ước đạt trên 44.138 tỷ đồng - kết quả cao nhất của ngành du lịch Khánh Hòa từ trước đến nay.

Ba tháng còn lại trong năm, Khánh Hòa phấn đấu thu hút thêm từ 1 - 2 triệu lượt du khách đến lưu trú và trải nghiệm, du ngoạn trên địa bàn tỉnh. Có nhiều cơ sở để nói mục tiêu này nằm trong tầm tay của ngành du lịch Khánh Hòa, khi hiện nay lượng du khách quốc tế đến tỉnh qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh tiếp tục ổn định, duy trì ở mức 40 chuyến bay, hạ cánh mỗi ngày, phần lớn hành khách là đi du lịch.

Tối 13/10, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phát động chương trình kích cầu du lịch với chủ đề "Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa: Đến để yêu" trong 3 tháng cuối năm. Cụ thể, du khách quốc tế khi đến du lịch, lưu trú 6 đêm sẽ được miễn phí 1 đêm, du khách trong nước đến 4 đêm được miễn phí 1 đêm, áp dụng với đặt phòng trực tiếp. Ngoài ra, giảm từ 10 - 20% giá dịch vụ tại các khu điểm vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống… Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ triển khai nhiều sản phẩm kích cầu du lịch, ưu đãi cho du khách về dịch vụ lưu trú, giá vé tham quan, dịch vụ ăn uống...

Bên cạnh đường hàng không, theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2024 dự kiến TP. Nha Trang đón 44 chuyến tàu biển du lịch quốc tế trong đó đã có 27 chuyến tàu biển quốc tế đã đến với hơn 55.500 khách. Còn khoảng 17 chuyến tàu biển quốc tế dự kiến sẽ đến vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả năng sẽ khó đạt được bởi từ cuối tháng 9, cảng Nha Trang đã tạm dừng đón các chuyến tàu biển quốc tế do đang trong thời gian đầu tư nâng cấp.

Ngày 10/10, Công ty TNHH Đại lý hàng hải Hải Đăng Nha Trang có văn bản gửi Sở Du lịch Khánh Hòa, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo việc chủ tàu chính thức hủy 7 - 10 chuyến tàu đã đăng ký đến Nha Trang trong những tháng cuối năm 2024. Các tàu thông báo hủy chuyến vào Nha Trang gồm tàu Quantum Of The Sea chở 4.000 khách, tàu Regatta với 800 khách, tàu Celebrity Sostice hủy ba chuyến trong tháng 11 và tháng 12 với 2.800 khách, tàu Seven Seas Explorer với 800 khách, tàu Noordam 2.000 khách.

Ông Đỗ Thanh Long, Giám đốc Công ty TNHH Đại lý hàng hải Hải Đăng Nha Trang, tỏ ra tiếc nuối vì trong bảy chuyến tàu vừa bị thông báo hủy, có những chuyến mang hàng ngàn khách đến Nha Trang - Khánh Hòa. “Có đến hơn 16.000 khách không đến thăm Nha Trang như kế hoạch. Năm 2025, doanh nghiệp dự kiến đón khoảng 37 chuyến, nếu tình hình này kéo dài sẽ thiệt hại rất lớn; không chỉ đối với công ty chúng tôi mà cho cả ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa”, ông Long lo lắng.

Tương tự, ông Bùi Minh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương mại Phương Thắng, cho biết công ty dự kiến đón 2 chuyến tàu Noordam ghé Nha Trang trong tháng 11 và 12/2024. Xét thấy tình hình Cảng Nha Trang ngừng đón khách nên hãng tàu này đang cân nhắc hủy việc ghé Nha Trang. Thậm chí, nhiều hãng tàu khác cũng đang cân nhắc bỏ Nha Trang ra khỏi lịch trình tour năm 2025.

Ngay trong tháng 10/2024, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã họp khẩn để tìm cách gỡ khó cho các chuyến tàu biển du lịch. Qua rà soát, địa phương đề xuất phương án đón khách tại cảng quốc tế Cam Ranh do Công ty TNHH Tân Cảng quản lý, nằm trong Vùng 4 Hải quân. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cảng quốc tế Cam Ranh hoàn toàn đủ điều kiện để đón khách tàu biển cỡ lớn: cầu cảng hiện đại, nằm trong vịnh Cam Ranh kín gió, có thể đón tàu tất cả thời điểm trong năm…

Tuy nhiên, phần lớn hãng tàu chưa đồng ý với phương án này, bởi quãng đường từ cảng đến các điểm du lịch tại TP. Nha Trang lên đến 60km, tốn thời gian di chuyển của du khách. Đồng thời, các công ty du lịch phải chịu thêm chí phí phát sinh như: thuê xe trung chuyển, tiền hướng dẫn viên, điều hành... và phải làm các thủ tục phức tạp khi cảng nằm trong khu vực kiểm soát quân sự.

“Nếu thủ tục được đơn giản, rút gọn thì mỗi chuyến ghé vào Cam Ranh, các hãng tàu cũng phải điều chỉnh, tăng thời gian lưu trú thêm 4 - 5 tiếng đồng hồ. Việc này sẽ làm thay đổi toàn bộ lịch khởi hành, hải trình của tàu. Điều này cực khó do khách tàu biển thường lên lịch trình trước cả 1 - 2 năm. Trong khi đó, Nha Trang lâu nay vẫn là cảng nhỏ trên hải trình, không phải cảng chính nên chắc chắn sẽ không được ưu tiên bằng các cảng khác”, lãnh đạo một doanh nghiệp băn khoăn.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, các ngành đã khảo sát, đề xuất xây dựng Chương trình tour tham quan Cam Lâm - Cam Ranh cho khách du lịch tàu biển quốc tế đến Cảng quốc tế Cam Ranh, bao gồm các điểm đến: Khu Du lịch Đồng Cừu Suối Tiên, chùa Từ Vân, Khu Du lịch Natural Paradise (thành phố Cam Ranh); các vườn xoài cổ thụ và cửa hàng trưng bày các sản phẩm về xoài (huyện Cam Lâm).

Qua đánh giá, các khu, điểm du lịch này đều có điều kiện về tài nguyên thiên nhiên, đặc thù về sản phẩm du lịch, kết nối hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, có biển chỉ dẫn, dịch vụ ăn uống, mua sắm; dịch vụ cung cấp thông tin, phương án đảm bảo an ninh an toàn cho khách… đảm bảo phục vụ khách du lịch tàu biển đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm địa phương. Theo đề xuất, dự kiến thời gian tham quan hai điểm trong vòng 7 giờ, số lượng khách đi tour khoảng 30 - 450 người.

Khánh Hòa đề xuất Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ đón khách du lịch tàu biển quốc tế tại Cảng quốc tế Cam Ranh nhằm thúc đẩy du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh đã cam kết cung cấp xe buýt vận chuyển khách miễn phí từ cầu cảng đến Beach Club (thuộc Khu du lịch KN Cam Ranh). Nếu không đi tour tham quan, du khách có thể đến đây tắm biển, chơi golf hoặc sử dụng dịch vụ ở các resort 5 sao tại khu Bãi Dài.

Trở ngại lớn nhất chính là vấn đề chi phí (do quãng đường vận chuyển xa, chi phí hướng dẫn viên và điều hành cao hơn) cũng không phải không có hướng giải quyết. “Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh đã hứa sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho các đơn vị làm tour. Nếu công ty lữ hành và hãng tàu chịu thêm một phần chi phí phát sinh từ việc thay điểm đón thì vẫn có thể tổ chức tour đưa khách từ Cảng quốc tế Cam Ranh đi tham quan ở Nha Trang”, ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa chia sẻ.

Đại diện Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh cho biết, trong ngày 15/10, công ty sẽ có cuộc họp trực tuyến với đại diện các hãng tàu biển, công ty lữ hành quốc tế để thảo luận về việc phối hợp đón các chuyến tàu biển du lịch vào Cảng quốc tế Cam Ranh. Hy vọng, các bên sẽ tìm được tiếng nói chung để tháo gỡ khó khăn trong việc đón tàu du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa.