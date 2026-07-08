Khánh Hòa liên tục mở rộng không gian phát triển du lịch

Với gần 12 triệu lượt khách, doanh thu hơn 42.500 tỷ đồng, kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Khánh Hòa và đà tăng trưởng chung của ngành du lịch Việt Nam…

Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2026.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón khoảng 11,9 triệu lượt khách, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt; công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 60%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 42.502 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong những tháng cuối năm 2026, ngành du lịch KhánhHòa sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm.

Ngay từ đầu năm, Khánh Hòa đã xác định nhóm 20 thị trường mục tiêu cho giai đoạn mới. Trong đó, tập trung xúc tiến các thị trường ưu tiên (9 quốc gia): Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Uzbekistan, Kazakhstan và khu vực Bắc Mỹ. Cùng với đó là thị trường tăng trưởng (11 quốc gia) gồm các nước có chi tiêu cao tại Châu Âu như Đức, Vương quốc Anh, Belarus, Ba Lan và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong những tháng cuối năm 2026, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, ngày 8/7, tại Nha Trang, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Việt Nam - Điểm đến mới cho du khách Hồi giáo". Theo đó, nội dung hội nghị được chia làm 2 phiên.

Trong đó, phiên 1 có chủ đề "Xu hướng toàn cầu: Cơ hội và giải pháp cho du lịch Halal Việt Nam" tập trung giới thiệu xu hướng, tiềm năng và kinh nghiệm phát triển du lịch Halal trên thế giới. Nội dung này được thể hiện thông qua báo cáo xu hướng và nhu cầu của du khách Hồi giáo toàn cầu.

Cùng với đó là kinh nghiệm của Malaysia và UAE trong xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal cùng những khuyến nghị cho Việt Nam; kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển du lịch thân thiện với người Hồi giáo; tiêu điểm thu hút khách Halal từ khu vực Nam Á, mở ra cơ hội hợp tác cho Việt Nam...

Phiên 2 có chủ đề “Diễn đàn Kinh tế Halal - Xúc tiến thương mại và đầu tư giữa tỉnh Khánh Hòa và các đối tác thị trường Halal”. Trong phiên này, đáng chú ý là tham luận "Sự trỗi dậy của Việt Nam trong hệ sinh thái thương mại Halal toàn cầu" và phần giới thiệu các sản phẩm thương mại chủ lực, các lĩnh vực tương thích với tiêu chuẩn Halal tại Khánh Hòa.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận chuyên sâu về việc mở khóa thị trường Halal trị giá 3.000 tỷ USD thông qua xuất khẩu thực phẩm Halal Việt Nam; tiềm năng nâng tầm nông nghiệp, hải sản Việt Nam cho thị trường Halal toàn cầu; những thách thức và giải pháp trong xuất khẩu, tiêu chuẩn chứng nhận Halal; xu hướng, cơ hội về thị trường, văn hóa, tiêu chuẩn và công nghệ chuỗi cung ứng...

Thực tế có rất nhiều sản phẩm thương mại, du lịch tương thích với tiêu chuẩn Halal tại Khánh Hòa.

Nền kinh tế Halal toàn cầu có quy mô thị trường ước tính khoảng 7.500 tỷ USD. Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam năm 2026 là cơ hội để Khánh Hòa quảng bá tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư, thương mại, du lịch đến cộng đồng doanh nghiệp và đối tác Halal quốc tế; đồng thời tăng cường khung chứng nhận Halal, thúc đẩy du lịch bền vững tại địa phương. Trong khuôn khổ hội nghị còn có hoạt động triển lãm, trưng bày sản phẩm thương mại, thực phẩm… cũng như các chương trình khảo sát du lịch thực tế.

Tiếp ngay sau, Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2026, với hơn 20 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và ẩm thực đặc sắc. Khánh Hòa kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút từ 600.000 - 800.000 lượt du khách trong nước và quốc tế. Ngoài ra, chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival sẽ được kéo dài trong suốt một tháng, từ ngày 10/7 đến 10/8/2026, tạo nên không khí lễ hội sôi động xuyên suốt mùa du lịch hè tại Khánh Hòa.

Ở lĩnh vực du lịch thể thao, sắp tới địa phương cũng đăng cai Giải đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026 và các giải: Nha Trang City Trail; VnExpress Marathon Nha Trang 2026... dự kiến thu hút khoảng 20.000 - 30.000 người tham gia. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết nhờ có lợi thế lớn về điều kiện tự nhiên với bờ biển dài, khí hậu ôn hòa, Khánh Hòa đã trở thành điểm đến du lịch thể thao xuyên suốt 4 mùa.

Giải đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 20/7 trên vịnh Nha Trang.

Không dừng lại ở đó, Khánh Hòa cũng đang mở rộng không gian phát triển du lịch bằng một lĩnh vực giàu tiềm năng: du lịch y tế. UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái du lịch chăm sóc sức khỏe đồng bộ, chuyên nghiệp và mang bản sắc riêng.

Theo đề án, đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ phát triển tối thiểu 20 sản phẩm, gói dịch vụ du lịch y tế kết hợp khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, các sản phẩm dựa trên thế mạnh y học cổ truyền, phục hồi chức năng, nguồn dược liệu bản địa, yến sào, trầm hương cùng lợi thế khí hậu, biển đảo sẽ được ưu tiên phát triển để tạo nên những trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Tỉnh Khánh Hòa cũng hướng đến hình thành ít nhất một trung tâm chăm sóc sức khỏe và y học cổ truyền gắn với giá trị dược liệu địa phương, trên 50% bệnh viện tuyến tỉnh đủ điều kiện tiếp nhận, phục vụ khách quốc tế, đồng thời 100% khu, điểm du lịch trọng điểm có lực lượng được tập huấn sơ cấp cứu và hỗ trợ y tế ban đầu, góp phần nâng cao chất lượng và mức độ an toàn của điểm đến.

Khánh Hòa sẽ phát triển tối thiểu 20 sản phẩm du lịch y tế dựa trên nguồn dược liệu bản địa, yến sào, trầm hương.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Khánh Hòa sẽ đầu tư hoàn thiện Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Đồng thời khuyến khích mô hình liên kết giữa cơ sở khám chữa bệnh với khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành, phát triển các gói chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong kết nối dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực và xúc tiến xây dựng thương hiệu du lịch y tế.

Theo định hướng đến năm 2045, Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và du lịch y tế chất lượng cao của khu vực Nam Trung Bộ, từng bước tham gia mạng lưới du lịch sức khỏe khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho ngành du lịch địa phương.