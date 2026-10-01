Du lịch Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026

Sau 9 tháng đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, thành phố Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh kích cầu, mở rộng thị trường quốc tế và làm mới sản phẩm. Từ đó hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026…

Ảnh: Halong Bay Heritage Marathon

Những con số trong 9 tháng đầu năm cho thấy du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực có sức tăng trưởng đáng kể của Quảng Ninh. Thành phố đã đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ cấu thị trường khách quốc tế ngày càng đa dạng. Ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, Quảng Ninh đang đón lượng khách ngày càng lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, các nước ASEAN, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc. Khách Trung Quốc hiện chiếm trên 35% tổng lượng khách quốc tế, đến Quảng Ninh qua cả đường bộ, hàng không và đường biển.

Du lịch tàu biển cũng tiếp tục tạo điểm nhấn. Trong 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 lượt hành khách. Riêng quý 3/2026 có 5 chuyến với 8.133 hành khách, trong đó tàu Adora Magic City lần đầu đưa hơn 5.000 du khách đến Quảng Ninh. Sự trở lại của du khách tàu biển có khả năng chi tiêu cao mở ra thêm dư địa cho hệ thống dịch vụ tại Hạ Long, từ tham quan, mua sắm, ẩm thực đến các tour trải nghiệm ngắn trong ngày.

Du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực có sức tăng trưởng đáng kể của Quảng Ninh. Ảnh: Tripadvisor

Cùng với việc mở rộng thị trường, bài toán đặt ra là chất lượng phục vụ và sản phẩm du lịch phải theo kịp tốc độ tăng trưởng. Do đó, thực hiện Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh về tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh và Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã đồng loạt triển khai nhiều chính sách ưu đãi.

Điểm đáng chú ý của đợt kích cầu năm nay là các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng giá phòng mà chuyển dần sang xây dựng những gói nghỉ dưỡng có nhiều dịch vụ đi kèm. Cụ thể, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao áp dụng mức ưu đãi từ 20% đến trên 60%, đi kèm bữa sáng, bữa chính, đồ uống, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú.

Trong đó, Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel giảm 55%; FTE Hạ Long giảm từ 46 – 60%; Mường Thanh Quảng Ninh giảm từ 40 - 57%; À La Carte Hạ Long giảm 40%; Hoàng Gia Hạ Long giảm từ 30 – 40%... Các gói nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ giúp du khách có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả. Nhiều nhà hàng, đơn vị dịch vụ cũng tham gia bằng chính sách tặng đồ uống, ưu đãi trực tiếp.

Bài toán đặt ra là chất lượng phục vụ và sản phẩm du lịch phải theo kịp tốc độ tăng trưởng. Ảnh: Vui-Fest Ha Long

Sự hưởng ứng của doanh nghiệp góp phần hình thành chuỗi sản phẩm liên kết từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan, trải nghiệm, tăng sức hấp dẫn cho mùa du lịch cuối năm. Trong đợt 2 chương trình kích cầu du lịch Thu - Đông năm 2026 tại Quảng Ninh, có 19 cơ sở lưu trú, 4 nhà hàng cùng các đơn vị vận chuyển, tham quan đã tham gia giảm giá và xây dựng gói dịch vụ. Phần lớn cơ sở lưu trú thuộc phân khúc 4 - 5 sao, tập trung tại các khu vực Hạ Long, Vân Đồn và Móng Cái.

Anh Lê Tiến Thành, Giám đốc một khách sạn tại Bãi Cháy, cho biết: “Cùng một mức giá, cùng một hạng phòng nghỉ dưỡng trong mùa Thu - Đông 2026, du khách có thể được trải nghiệm ngoài bữa ăn sáng và các tiện ích, còn được tặng thẻ dịch vụ xông hơi, thải độc miễn phí; giảm giá từ 40 - 50% tất cả các dịch vụ khác... Hiện lượng khách đặt trước 1 tháng của khách sạn chúng tôi đạt trên 60% công suất phòng”.

Giảm giá dịch vụ có thể tác động đến quyết định đặt phòng, nhưng trải nghiệm tại điểm đến mới là yếu tố để du khách có ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn hay không.

Cùng với các ưu đãi, Quảng Ninh bổ sung sức hút từ những sản phẩm mới đã đưa vào khai thác như trải nghiệm thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh, du thuyền ngắm cảnh Hop on – Hop off 3D mapping. Thành phố cũng đang tích cực phối hợp để đưa bãi tắm Soi Sim vào hoạt động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn – Cô Tô.

Cùng với các ưu đãi, Quảng Ninh bổ sung sức hút từ những sản phẩm mới. Ảnh: Tripmap

Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức Giải marathon quốc tế Di sản Hạ Long, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, Lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây; Triển lãm đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh cùng Diễn đàn du lịch xanh. Chuỗi hoạt động này trải rộng từ Hạ Long, Yên Tử đến Bình Liêu và khu vực biên giới, tạo thêm lý do để du khách đi nhiều điểm hơn thay vì tập trung vào một điểm đến quen thuộc.

Khi các giải thể thao, lễ hội và hoạt động văn hóa được tổ chức theo lịch ổn định, doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng tour từ sớm; cơ sở lưu trú và dịch vụ cũng chủ động chuẩn bị sản phẩm du lịch phù hợp. Đây là điều kiện để kéo dài mùa du lịch thu đông, phân bổ dòng khách và tăng thời gian lưu trú.

Mới đây, việc Hội nghị Lữ hành toàn quốc và Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 tổ chức tại Quảng Ninh đã mang đến cơ hội để địa phương kết nối trực tiếp với mạng lưới doanh nghiệp lữ hành, hàng không, vận tải và lưu trú trên cả nước. Qua đó, góp phần mở rộng nguồn khách, hoàn thiện sản phẩm và nâng giá trị từ hoạt động du lịch.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lê Thị Bích Hằng, Giám đốc Vietravel Chi nhánh Quảng Ninh, cho biết Quảng Ninh hiện có lợi thế về hệ thống sản phẩm đa dạng, từ du lịch biển đảo, văn hóa, di sản đến nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần tiếp tục tăng cường liên kết giữa các sản phẩm, điểm đến và dịch vụ, qua đó hình thành những hành trình đa dạng trải nghiệm, tạo thêm lý do để du khách lưu trú lâu hơn.

Khi các giải thể thao, lễ hội và hoạt động văn hóa được tổ chức theo lịch ổn định, doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng tour từ sớm. Ảnh: Halong Bay Heritage Marathon

Với mục tiêu đón 23 triệu lượt khách, tổng thu trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026, những tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc của du lịch Quảng Ninh.

Tuy nhiên, kích cầu không chỉ nhằm lấp đầy mùa thấp điểm, mà quan trọng hơn là tạo ra những hành trình có sức giữ chân du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị, theo hướng đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương thức quản trị du lịch, chuyển từ tăng trưởng dựa vào “số lượng” sang nâng cao “chất lượng” và giá trị gia tăng.