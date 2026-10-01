Du lịch Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026
TTường Bách
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Sau 9 tháng đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, thành phố Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh kích cầu, mở rộng thị trường quốc tế và làm mới sản phẩm. Từ đó hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026…
Những con số trong 9 tháng đầu năm cho thấy du lịch tiếp tục
là một trong những lĩnh vực có sức tăng trưởng đáng kể của Quảng Ninh. Thành phố
đã đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu
lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cơ cấu thị trường khách quốc tế ngày càng đa dạng.
Ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, Quảng Ninh đang đón lượng khách
ngày càng lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, các nước
ASEAN, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc. Khách Trung Quốc hiện chiếm trên 35% tổng lượng
khách quốc tế, đến Quảng Ninh qua cả đường bộ, hàng không và đường biển.
Du lịch tàu biển cũng tiếp tục tạo điểm nhấn. Trong 9 tháng
đầu năm, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 lượt hành khách.
Riêng quý 3/2026 có 5 chuyến với 8.133 hành khách, trong đó tàu Adora Magic
City lần đầu đưa hơn 5.000 du khách đến Quảng Ninh. Sự trở lại của du khách tàu biển có khả năng chi tiêu cao mở ra thêm dư địa cho hệ thống dịch vụ
tại Hạ Long, từ tham quan, mua sắm, ẩm thực đến các tour trải nghiệm ngắn trong
ngày.
Cùng với việc mở rộng thị trường, bài toán đặt ra là chất lượng
phục vụ và sản phẩm du lịch phải theo kịp tốc độ tăng trưởng. Do đó, thực hiện
Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh về tổ chức
Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh và Chương trình kích cầu
du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã
đồng loạt triển khai nhiều chính sách ưu đãi.
Điểm đáng chú ý của đợt kích cầu năm nay là các doanh nghiệp
không chỉ cạnh tranh bằng giá phòng mà chuyển dần sang xây dựng những gói nghỉ
dưỡng có nhiều dịch vụ đi kèm. Cụ thể, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao áp dụng
mức ưu đãi từ 20% đến trên 60%, đi kèm bữa sáng, bữa chính, đồ uống, dịch vụ
chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú.
Trong đó, Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel giảm 55%;
FTE Hạ Long giảm từ 46 – 60%; Mường Thanh Quảng Ninh giảm từ 40 - 57%; À La
Carte Hạ Long giảm 40%; Hoàng Gia Hạ Long giảm từ 30 – 40%... Các gói nghỉ dưỡng
kết hợp dịch vụ giúp du khách có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng
chi trả. Nhiều nhà hàng, đơn vị dịch vụ cũng tham gia bằng chính sách tặng đồ uống,
ưu đãi trực tiếp.
Sự hưởng ứng của doanh nghiệp góp phần hình thành chuỗi sản
phẩm liên kết từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan, trải nghiệm, tăng sức hấp dẫn
cho mùa du lịch cuối năm. Trong đợt 2 chương trình kích cầu du lịch Thu - Đông
năm 2026 tại Quảng Ninh, có 19 cơ sở lưu trú, 4 nhà hàng cùng các đơn
vị vận chuyển, tham quan đã tham gia giảm giá và xây dựng gói dịch vụ. Phần lớn
cơ sở lưu trú thuộc phân khúc 4 - 5 sao, tập trung tại các khu vực Hạ Long, Vân
Đồn và Móng Cái.
Anh Lê Tiến Thành, Giám đốc một khách sạn tại Bãi Cháy, cho
biết: “Cùng một mức giá, cùng một hạng phòng nghỉ dưỡng trong mùa Thu - Đông
2026, du khách có thể được trải nghiệm ngoài bữa ăn sáng và các tiện
ích, còn được tặng thẻ dịch vụ xông hơi, thải độc miễn phí; giảm giá từ 40
- 50% tất cả các dịch vụ khác... Hiện lượng khách đặt trước 1 tháng của khách sạn chúng tôi
đạt trên 60% công suất phòng”.
Giảm giá dịch vụ có thể tác động đến quyết định đặt phòng,
nhưng trải nghiệm tại điểm đến mới là yếu tố để du khách có ở lại lâu hơn và
chi tiêu nhiều hơn hay không.
Cùng với các ưu đãi, Quảng Ninh bổ sung sức hút từ
những sản phẩm mới đã đưa vào khai thác như trải nghiệm thuyền ba vách trên Vịnh
Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh, du thuyền ngắm cảnh Hop
on – Hop off 3D mapping. Thành phố cũng đang tích cực phối hợp để đưa bãi tắm Soi
Sim vào hoạt động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình công nhận Khu du lịch quốc
gia Vân Đồn – Cô Tô.
Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức Giải
marathon quốc tế Di sản Hạ Long, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, Lễ hội mùa thu
Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và
du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây; Triển lãm đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh
cùng Diễn đàn du lịch xanh. Chuỗi hoạt động này trải rộng từ Hạ Long, Yên Tử đến
Bình Liêu và khu vực biên giới, tạo thêm lý do để du khách đi nhiều điểm hơn
thay vì tập trung vào một điểm đến quen thuộc.
Khi các giải thể thao, lễ hội và hoạt động văn hóa được tổ
chức theo lịch ổn định, doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng tour từ sớm; cơ sở
lưu trú và dịch vụ cũng chủ động chuẩn bị sản phẩm du lịch phù hợp. Đây là
điều kiện để kéo dài mùa du lịch thu đông, phân bổ dòng khách và tăng thời gian
lưu trú.
Mới đây, việc Hội nghị Lữ hành toàn quốc và Hội nghị Xúc tiến
du lịch toàn quốc năm 2026 tổ chức tại Quảng Ninh đã mang đến cơ hội để địa
phương kết nối trực tiếp với mạng lưới doanh nghiệp lữ hành, hàng không, vận tải
và lưu trú trên cả nước. Qua đó, góp phần mở rộng nguồn khách, hoàn thiện sản
phẩm và nâng giá trị từ hoạt động du lịch.
Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lê Thị Bích Hằng, Giám đốc
Vietravel Chi nhánh Quảng Ninh, cho biết Quảng Ninh hiện có lợi thế về hệ thống
sản phẩm đa dạng, từ du lịch biển đảo, văn hóa, di sản đến nghỉ dưỡng và vui
chơi giải trí. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần tiếp tục tăng cường
liên kết giữa các sản phẩm, điểm đến và dịch vụ, qua đó hình thành những hành
trình đa dạng trải nghiệm, tạo thêm lý do để du khách lưu trú lâu hơn.
Với mục
tiêu đón 23 triệu lượt khách, tổng thu trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026, những
tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc của du lịch Quảng Ninh.
Tuy nhiên, kích cầu không chỉ nhằm lấp đầy mùa thấp điểm, mà
quan trọng hơn là tạo ra những hành trình có sức giữ chân du khách, kéo dài thời
gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong Nghị
quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị, theo hướng đổi mới tư duy,
cách tiếp cận và phương thức quản trị du lịch, chuyển từ tăng trưởng dựa vào “số
lượng” sang nâng cao “chất lượng” và giá trị gia tăng.
Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm nay (World Travel
Awards 2026), hạ tầng kết nối của Quảng Ninh tiếp tục được vinh danh bên cạnh
các điểm đến, dịch vụ, trải nghiệm hàng đầu khu vực và thế giới. Cụ thể, Cảng
tàu khách quốc tế Hạ Long được vinh danh là Cảng tàu du lịch hàng đầu châu Á
năm 2026. Đây là lần thứ tư Cảng giành được danh hiệu này, sau các năm 2020,
2021 và 2022.
Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tiếp tục giành
danh hiệu Sân bay khu vực hàng đầu châu Á 2026, đây là lần thứ 7 liên tiếp đoạt
giải ở hạng mục này từ năm 2020 đến nay.
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