Du khách Nga và CIS: Điểm sáng mới của du lịch Đà Nẵng

Đà Nẵng đang chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường khách Nga và các quốc gia CIS, với mức tăng trưởng đáng kể từ đầu năm 2026 đến nay. Sự phát triển này không chỉ góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường khách quốc tế mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành du lịch địa phương...

Toàn cảnh chương trình “Đà Nẵng và Nga – CIS: Dấu ấn đồng hành, Kiến tạo tương lai”. Ảnh Ngô Anh Văn

Chiều ngày 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đà Nẵng và Nga – CIS: Dấu ấn đồng hành, Kiến tạo tương lai”, với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch và các đối tác đang tham gia khai thác, xúc tiến thị trường Nga và các quốc gia CIS đến Đà Nẵng.

Chương trình được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả khai thác thị trường Nga – CIS trong thời gian qua; trao đổi về xu hướng thị trường, kết nối hàng không, hoạt động xúc tiến và truyền thông... Đồng thời, đây là cơ hội để cơ quan quản lý lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, từ đó xây dựng định hướng phát triển thị trường trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết trong 8 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã đón hơn 400 nghìn lượt khách từ Nga và các quốc gia CIS, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, lượng khách Nga đạt gần 300 nghìn lượt, tăng 151,4%, đưa Nga lên vị trí thứ 7 trong Top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng. Các quốc gia CIS khác cũng ghi nhận hơn 112 nghìn lượt khách, tăng 20,8%.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Sở VHTT&DL Đà Nẵng

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhiều hoạt động xúc tiến và truyền thông mạnh mẽ từ phía Đà Nẵng. Tháng 3/2026, ngành du lịch Đà Nẵng đã tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026, nơi gian hàng của Đà Nẵng được vinh danh trong Top 3/44 gian hàng nổi bật. Đồng thời, chiến dịch quảng bá trên hệ sinh thái Yandex đã tiếp cận khoảng 17,2 triệu người dùng tại Nga và CIS, với 63,4 triệu lượt hiển thị và 862.700 lượt nhấp.

Một yếu tố quan trọng khác là sự phối hợp chặt chẽ giữa các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành cùng các đơn vị chức năng của thành phố. Dấu mốc mở đầu vào sáng 02/4/2025, chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Almaty (Kazakhstan) ký hiệu VJ52 bằng tàu bay A330/300 đưa gần 300 khách hạ cánh sân bay quốc tế Đà Nẵng đi tham quan và trải nghiệm dịch vụ du lịch tại nhiều điểm du lịch của thành phố.

Trong mùa hè 2026, các đường bay từ khu vực CIS đến Đà Nẵng đạt tần suất khoảng 16 chuyến/tuần. Đặc biệt, chuyến bay đầu tiên từ Moscow đến Đà Nẵng vào ngày 23/5/2026 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc kết nối thị trường này với Đà Nẵng.

Thành phố cũng đã tổ chức nhiều chương trình chào đón và famtrip để tăng cường trải nghiệm thực tế cho du khách từ Nga và CIS. Chương trình chào đón đường bay Astana – Đà Nẵng vào tháng 4/2026 đã đón đoàn famtrip 220 khách từ Kazakhstan và các quốc gia CIS, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hợp tác với các đối tác.

Bà Thư Nguyễn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Yandex Ads tại Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Ngô Anh Văn

Tại chương trình, bà Thư Nguyễn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Yandex Ads tại Việt Nam, chia sẻ những nội dung xoay quanh chủ đề: “Du khách Nga mới: Đà Nẵng, Việt Nam và Đông Nam Á có thể học gì từ sự thay đổi của nhu cầu du lịch?”

Từ dữ liệu và góc nhìn của Yandex về cách khách Nga - CIS đang tìm kiếm, so sánh và lựa chọn điểm đến; sự thay đổi trong vị thế của Việt Nam và Đà Nẵng; cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực; cũng như vai trò của công nghệ, dữ liệu và AI trong hành trình khám phá du lịch... cho thấy Đà Nẵng đang và sẽ thực sự là điểm hấp dẫn đối với thị trường khách Nga – CIS…

Sự thành công của thị trường khách Nga và CIS không chỉ là kết quả của các hoạt động xúc tiến và truyền thông mà còn nhờ vào sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đối tác. Trong tương lai, Đà Nẵng dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến tại thị trường này, duy trì hiện diện tại các hội chợ du lịch quốc tế và nghiên cứu các chiến dịch truyền thông mới.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đà Nẵng đang từng bước phát triển thị trường Nga và CIS trở thành một trong những thị trường khách quốc tế ổn định và có chất lượng, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch thành phố.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng dự kiến tiếp tục tăng cường xúc tiến tại thị trường Nga – CIS, duy trì hiện diện tại MITT Moscow 2027, nghiên cứu tiếp tục truyền thông trên hệ sinh thái Yandex, phối hợp đón các đoàn famtrip, presstrip, hỗ trợ kết nối hàng không; đồng thời tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp Đà Nẵng trong xây dựng sản phẩm và các chương trình quảng bá chung.