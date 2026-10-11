Khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ tuần qua, chủ yếu thỏa thuận

Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 13.921,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.269,4 tỷ đồng.

VN-Index kết thúc tuần 41/2026 tại 1.735,09 điểm, giảm 2,62 điểm (-0,15%) so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với hai tuần trước đó, cho thấy đà điều chỉnh của chỉ số có dấu hiệu chậm lại, dù thị trường chưa hình thành nhịp hồi phục rõ rệt.

Thanh khoản nhích nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 12.900 tỷ đồng/phiên, tăng 7,80% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 7,20% so với bình quân 5 tuần.

Trên ba sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 20.022 tỷ đồng/phiên, trong đó khớp lệnh đạt 14.070 tỷ đồng/phiên, tăng 7,65% so với tuần 40 nhưng vẫn thấp hơn 6,50% so với trung bình 5 tuần.

Về đóng góp vào VN-Index, Công nghệ thông tin là nhóm gây áp lực lớn nhất, lấy đi ròng khoảng 3,8 điểm, gần như toàn bộ đến từ FPT (-3,7 điểm). Ngân hàng đứng thứ hai với đóng góp ròng -3,4 điểm, dù diễn biến giữa các cổ phiếu trong ngành phân hóa mạnh. Ở chiều giảm, ACB (-2,6 điểm), SHB (-2,5 điểm), VBB (-1,2 điểm), STB (-1,1 điểm) và TPB (-0,4 điểm) gây sức ép đáng kể. Ngược lại, VPB (+2,7 điểm), HDB (+1,5 điểm), MSB (+0,8 điểm) và LPB (+0,7 điểm) phần nào hạn chế mức giảm của ngành.

Dịch vụ tài chính tiếp tục tạo áp lực lên chỉ số với đóng góp ròng -2,4 điểm, chủ yếu từ SSI (-0,8 điểm), VCK (-0,3 điểm), VPX và TCX (cùng khoảng -0,2 điểm). Bất động sản cũng đóng góp âm khoảng 1,2 điểm, trong đó VHM (-2,6 điểm) là lực cản lớn nhất, dù được bù đắp một phần bởi VIC (+1,9 điểm) và NVL (+0,5 điểm). Hàng cá nhân và Gia dụng (-0,9 điểm) chịu ảnh hưởng chủ yếu từ PNJ, trong khi Điện, nước và Xăng dầu khí đốt đóng góp âm khoảng 0,3 điểm.

Ở chiều tích cực, Bán lẻ và Thực phẩm và Đồ uống là hai nhóm hỗ trợ lớn nhất, cùng đóng góp ròng khoảng +2,8 điểm. Trong đó, MWG (+2,3 điểm) và FRT (+0,4 điểm) dẫn dắt nhóm Bán lẻ; MSN (+1,7 điểm), MCH (+0,5 điểm) và VNM (+0,2 điểm) hỗ trợ nhóm Thực phẩm và Đồ uống. Hàng và Dịch vụ Công nghiệp đóng góp thêm khoảng +1,1 điểm, nổi bật là GMD (+1,1 điểm). Xây dựng và Vật liệu (+0,3 điểm), Dầu khí (+0,3 điểm) và Du lịch và Giải trí (+0,2 điểm) cũng đóng góp tích cực.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 13.921,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.269,4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và Đồ uống, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SHB, PLX, VIC, DGW, MCH, DCM, STB, MSN, VIB, HPG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Hàng cá nhân và Gia dụng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: PNJ, TCB, FPT, HDB, ACB, VHM, VCI, MSB, HAH.

Tự doanh bán ròng 41,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 348,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, PVT, TCB, FRT, MWG, STB, HPG, KDH, VCB, VGC.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm Tổng, MCH, FPT, SSI, MBB, MSB, CTG, VIX, PNJ, VIB.

Giao dịch thỏa thuận đạt 12.976,5 tỷ đồng, tăng 278%, chiếm 44,4% tổng giá trị giao dịch. Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MCH với 9.641,2 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.

Ngoài ra, cổ phiếu VHM có 1.540,1 tỷ đồng được trao tay giữa nhà đầu tư nước ngoài và 146,1 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài thỏa thuận từ nhà đầu tư trong nước.

Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận ở các cổ phiếu HDB, EIB, SHB, MSN, FPT được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Xây dựng, Viễn thông, Thép; trong khi giảm ở Thực phẩm và Đồ uống, Bán lẻ, Dầu khí, Vận tải, Hóa chất, Thiết bị điện, Hàng cá nhân, Tiện ích, Bảo hiểm, Khai khoáng, Hàng không, Vật liệu xây dựng, Dệt may.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Trong tuần 41/2026, thanh khoản tăng ở nhiều nhóm ngành, nhưng diễn biến giá vẫn phân hóa khi 9/18 ngành giảm điểm, cho thấy sự cải thiện về hoạt động giao dịch chưa đi kèm sức mạnh giá trên diện rộng.

Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về phân bổ dòng tiền, với tỷ trọng tăng từ 25,3% lên 26,2%, giá trị giao dịch tăng 12,5% so với tuần 40 nhưng giá giảm nhẹ 0,3%. Bất động sản cũng tăng tỷ trọng từ 16,3% lên 17,5%, giá trị giao dịch tăng 17,0% nhưng giá giảm 0,4%.

Ngược lại, Dịch vụ tài chính giảm tỷ trọng từ 12,1% xuống 11,4%, dù giá trị giao dịch tăng 3,2%, trong khi giá giảm 2,7%. Diễn biến này cho thấy hoạt động giao dịch cải thiện tại các nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhưng chưa đủ để hỗ trợ giá phục hồi.

Thực phẩm và Đồ uống và Bán lẻ nổi bật về diễn biến dòng tiền và giá. Thực phẩm và Đồ uống có tỷ trọng tăng từ 6,3% lên 7,6%, giá trị giao dịch tăng 30,6% và giá tăng 1,9%. Bán lẻ ghi nhận tỷ trọng tăng từ 3,5% lên 4,3%, giá trị giao dịch tăng 34,2% và giá tăng 2,7%.

Ngược lại, Công nghệ thông tin dù có giá trị giao dịch tăng mạnh 73,2% và tỷ trọng tăng từ 1,8% lên 2,9%, nhưng giá giảm tới 6,6%, mạnh nhất trong các ngành, cho thấy thanh khoản gia tăng đi cùng áp lực bán lớn.

Ở các nhóm còn lại, Tài nguyên Cơ bản ghi nhận diễn biến tích cực về giá (+4,2%), dù giá trị giao dịch gần như đi ngang (-0,4%) và tỷ trọng giảm từ 5,2% xuống 4,7%. Hàng và Dịch vụ Công nghiệp cũng tăng giá 2,4%, nhưng giá trị giao dịch giảm 5,3%. Trong khi đó, Hàng cá nhân và Gia dụng tiếp tục thu hút giao dịch với giá trị giao dịch tăng 14,6% và tỷ trọng nhích lên 3,5%, song giá vẫn giảm 1,3%. Dầu khí duy trì mức tăng giá 2,1% dù giá trị giao dịch giảm 12,3%.

Dòng tiền tuần 41 cải thiện và có sự dịch chuyển trở lại các nhóm ngành lớn, nhưng sức mạnh giá vẫn tập trung ở một số ngành như Bán lẻ, Thực phẩm và Đồ uống và Tài nguyên Cơ bản.

Trong khi đó, Ngân hàng, Bất động sản, Dịch vụ tài chính và Công nghệ thông tin vẫn chịu áp lực điều chỉnh, cho thấy dòng tiền chưa tạo được sự đồng thuận đủ lớn để hỗ trợ thị trường hồi phục.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền trong tuần 41/2026 có xu hướng quay trở lại nhóm vốn hóa lớn, trong khi tỷ trọng giao dịch của nhóm vốn hóa vừa và nhỏ thu hẹp. Tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng từ 54,8% lên 58,4%, trong khi VNMID giảm từ 38,0% xuống 34,9% và VNSML giảm nhẹ từ 5,7% xuống 5,3%.

Về thanh khoản, VN30 là nhóm duy nhất ghi nhận sự cải thiện, với giá trị giao dịch bình quân tăng 15,2% so với tuần trước, tương ứng gần 1.000 tỷ đồng/phiên.

Ngược lại, VNMID giảm nhẹ 0,6%, tương ứng khoảng 26,9 tỷ đồng/phiên, trong khi VNSML gần như đi ngang (+0,2%).

Về diễn biến giá, cả ba nhóm vốn hóa đều biến động trong biên độ hẹp, với VN30 giảm 0,14%, VNMID giảm 0,29% và VNSML tăng nhẹ 0,04%, so với mức giảm 0,15% của VN-Index. Như vậy, dù thu hút dòng tiền tốt hơn, VN30 vẫn chưa ghi nhận sự phục hồi về giá, trong khi VNSML tiếp tục thể hiện sức mạnh giá tương đối tốt hơn thị trường.

Dòng tiền tuần 41 dịch chuyển trở lại nhóm vốn hóa lớn nhưng chưa tạo ra động lực tăng giá rõ rệt. Áp lực điều chỉnh đã thu hẹp đáng kể so với tuần trước ở cả ba nhóm vốn hóa, song sự cải thiện thanh khoản vẫn chủ yếu tập trung tại VN30, thay vì lan tỏa đồng đều trên thị trường