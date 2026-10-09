Thứ Sáu, 09/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

67 mã chứng khoán bị cắt margin trên HNX quý 4/2026

H Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 4/2026.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, từ ngày mai (9/10) có 67 mã bị cắt margin trên HNX  - tăng hơn 9 mã so với danh sách công bố đầu quý 3/2026.

Đáng chú ý trong sách này có nhiều cổ phiếu được ghi nhận có từ 2 lý do trở lên dẫn đến không đủ điều kiện cấp margin gồm: API, CET; FID; GKM; IDJ, LCD; OCH; PEN; PGT; PV2; VE1; VE3; VE4, VIG và CAN.

Đặc biệt có cổ phiếu BNA của CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc có tới 5 lý do bị cắt margin: gồm: chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, đình chỉ giao dịch; Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm; chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Cũng theo danh sách mà HNX công bố có 35 mã mã chứng khoán bị đưa vào danh sách do thuộc diện cảnh báo; 31 mã có lợi nhuận âm và 22 mã thuộc diện kiểm soát.

Tiếp theo là có 8 mã thuộc diện hạn chế giao dịch; 5 mã bị đình chỉ giao dịch và 3 mã chậm công bố thông tin BCTC; 2 mã vi phạm pháp luật về thuế và 1 mã có BCTC có ý kiến kiểm toán không phải chấp nhận toàn phần.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

cắt margin VnEconomy chứng khoán VnEconomy HNX VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

VnEconomy Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.

AI Điểm tin

VnE TV
Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho các tế bào tăng trưởng thực, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Duy Linh

VnEconomy Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy