Lợi nhuận quý 3/2026: Dầu khí bùng nổ, Xây dựng giảm mạnh nhất?

VPBankS vừa đưa ra cập nhật triển vọng lợi nhuận quý 3/2026 trong đó dự báo cho thấy bất động sản dân cư/thương mại và bán lẻ là hai nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật nhất, lần lượt đạt 213,8% và 94,9%.

Tăng trưởng lợi nhuận các nhóm ngành trong quý 3/2026.

Logistics, thép và phân bón cũng duy trì mức tăng trưởng hai chữ số. Trong khi đó, xây dựng là nhóm duy nhất ghi nhận mức giảm lợi nhuận rất mạnh, với lợi nhuận quý 3 giảm 95,2% và cả năm giảm 76,1%.

Ngân hàng: lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng hai chữ số. Nhóm ngân hàng được dự báo đạt 67.699 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2026, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Tính cả năm 2026, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 281.356 tỷ đồng, tăng 21,5%.

Tăng trưởng lợi nhuận quý 3 dự kiến duy trì ở mức cao nhưng có sự phân hóa giữa các ngân hàng. Nhóm ngân hàng quốc doanh và một số ngân hàng lớn như VPB, TCB, MBB được kỳ vọng nổi bật nhờ tăng trưởng tín dụng, trong khi NIM được cải thiện hoặc đi ngang. Ở chiều ngược lại, chi phí dự phòng có thể tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tại các ngân hàng được theo dõi.

Dầu khí là nhóm tăng trưởng nổi bật nhất. Dầu khí được dự báo tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 dự kiến đạt 13.183 tỷ đồng, tăng tới 147,5% so với cùng kỳ. Con số cả năm 2026 được dự báo ở mức 55.789 tỷ đồng, tăng 126,6%.

Triển vọng tích cực đến từ việc giá dầu khí và đặc biệt là giá các sản phẩm lọc dầu duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt. Hoạt động vận tải dầu khí cũng được hưởng lợi từ mức cước vận tải tăng. Trong nước, hoạt động khai thác dầu thô và khí tự nhiên trong quý 3 được ước tính tăng lần lượt 10% và 20% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp dầu khí được kỳ vọng hưởng lợi từ thị trường thuận lợi và xu hướng đẩy mạnh đầu tư trong nước.

Điện: lợi nhuận tăng nhưng phụ thuộc điều kiện thời tiết. Nhóm điện được dự báo đạt 2.599 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 3/2026, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Cả năm 2026, lợi nhuận dự kiến đạt 12.513 tỷ đồng, tăng 30,5%.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 268 tỷ kWh, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng quý 3 tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. Nguồn điện than vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 51%, trong khi thủy điện chiếm 25% và điện khí chiếm 8%. Tuy nhiên, hiện tượng El Nino được dự báo có thể gây hạn hán, nắng nóng tại khu vực Tây Thái Bình Dương, qua đó tạo thách thức đối với vận hành hệ thống điện. Ngược lại, đây cũng có thể là cơ hội đối với các doanh nghiệp nhiệt điện.

Chứng khoán: phục hồi sau nền thấp. Lợi nhuận sau thuế nhóm chứng khoán trong quý 3/2026 dự kiến đạt 3.175 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính cả năm, lợi nhuận được dự báo đạt 12.605 tỷ đồng, tăng 14,9%.

Mức giảm trong quý 3 chủ yếu đến từ nền lợi nhuận cao của quý 3/2025 khi thanh khoản và giá trị giao dịch tăng mạnh. Hoạt động môi giới có thể chịu áp lực, trong khi biên lợi nhuận được kỳ vọng ổn định hoặc cải thiện nhờ dư nợ cho vay ký quỹ và lãi suất cho vay ký quỹ tăng. Hoạt động ngân hàng đầu tư cũng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu huy động vốn trên thị trường trái phiếu.

Bất động sản khu công nghiệp và cao su phân hóa. Bất động sản khu công nghiệp được dự báo đạt 2.280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 3/2026, tăng 2%, nhưng cả năm 2026 có thể giảm 23,8%, xuống còn 8.753 tỷ đồng. Kết quả quý 3 được hỗ trợ bởi tiến độ bàn giao và ghi nhận đất khu công nghiệp, cùng đóng góp từ bất động sản dân cư, tiện ích và các công ty liên kết. Tuy nhiên, thời điểm bàn giao, phương pháp ghi nhận doanh thu và mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính khiến kết quả giữa các doanh nghiệp tiếp tục phân hóa.

Trong khi đó, cao su được dự báo đạt 2.885 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 3, tăng 10,7%, và cả năm đạt 11.325 tỷ đồng, tăng tới 65,7%. Động lực chính đến từ sản lượng khai thác tăng khi bước vào mùa cao điểm, mặt bằng giá bán vẫn thuận lợi và đóng góp từ hoạt động bán bất động sản, thanh lý cây cao su cùng các khoản thu nhập khác.

Bất động sản dân cư: tăng trưởng đột biến nhờ VHM. Nhóm bất động sản dân cư và thương mại được dự báo đạt 21.134 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2026, tăng tới 213,8% so với cùng kỳ. Tính cả năm, lợi nhuận dự kiến đạt 92.595 tỷ đồng, tăng 74,9%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh tích cực của VHM. Trong khi đó, các doanh nghiệp bất động sản dân cư khác được dự báo có thể ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ trong quý 3 do doanh số bán hàng thấp từ đầu năm hoặc thời điểm bàn giao tập trung vào quý 4, điển hình là NLG. VHM được kỳ vọng tiếp tục bàn giao các dự án lớn như Vinhomes Golden Avenue, Vinhomes Ocean Park 2 và Global Gate Hạ Long, bên cạnh các dự án cũ như Green Paradise, Wonder City và Golden City.

Xây dựng: lợi nhuận giảm mạnh. Ngược lại, xây dựng là nhóm có triển vọng kém tích cực nhất. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 được dự báo chỉ đạt 157 tỷ đồng, giảm tới 95,2% so với cùng kỳ. Cả năm 2026, lợi nhuận dự kiến đạt 922 tỷ đồng, giảm 76,1%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ biên lợi nhuận gộp thu hẹp khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, quý 3/2025 có khoản lợi nhuận tài chính một lần từ hoạt động thoái vốn, khiến mức nền so sánh trở nên cao hơn.

Bán lẻ: hưởng lợi từ chu kỳ sản phẩm mới. Lợi nhuận sau thuế nhóm bán lẻ được dự báo đạt 4.322 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 94,9% so với cùng kỳ. Cả năm, lợi nhuận dự kiến đạt 15.636 tỷ đồng, tăng 81,6%.

Các doanh nghiệp phân phối và bán lẻ hàng không thiết yếu được kỳ vọng đạt đỉnh kết quả kinh doanh trong quý 3 nhờ giá bán bình quân các sản phẩm công nghệ thông tin tăng, trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ và chip, đồng thời nhu cầu nâng cấp thiết bị tăng lên khi các sản phẩm mới của Apple và Samsung ra mắt. Bên cạnh đó, nhu cầu tăng theo mùa tựu trường cũng được kỳ vọng hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Hàng tiêu dùng: tăng trưởng ổn định nhưng chịu áp lực chi phí. Nhóm hàng tiêu dùng được dự báo đạt 9.229 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 3/2026, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cả năm dự kiến đạt 35.224 tỷ đồng, tăng 21,4%.

Kết quả kinh doanh quý 3 được đánh giá có sự phân hóa. Doanh số bán hàng nhìn chung vẫn tăng trưởng ổn định nhờ đa dạng hóa sản phẩm, tăng giá bán trong năm và duy trì đà tăng xuất khẩu nhờ nhu cầu tiêu dùng ổn định. Tuy nhiên, giá nguyên vật liệu cao và xung đột tại Trung Đông có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận. Triển vọng cuối năm phụ thuộc đáng kể vào khả năng kiểm soát giá vốn hàng tồn kho và chi phí khuyến mãi trong mùa mua sắm cuối năm.

Logistics và thép tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu cao. Nhóm logistics được dự báo đạt 2.051 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 3/2026, tăng 67,5%, trong khi cả năm đạt 8.157 tỷ đồng, tăng 52,9%. Động lực đến từ giá cước vận tải tăng mạnh, sản lượng hàng khai thác duy trì ở mức cao và giá dịch vụ cảng, logistics được điều chỉnh tăng, qua đó hỗ trợ doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận.

Đối với thép, lợi nhuận sau thuế quý 3 dự kiến đạt 5.757 tỷ đồng, tăng 38,7%. Cả năm 2026, lợi nhuận được dự báo đạt 27.546 tỷ đồng, tăng 68,6%. Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu được đóng góp bởi sản lượng tiêu thụ tăng, trong bối cảnh nhu cầu thép tại thị trường nội địa neo ở mức cao, đồng thời các doanh nghiệp sản xuất tôn mạ tìm kiếm được những thị trường xuất khẩu mới.

Phân bón: giá bán và tồn kho hỗ trợ lợi nhuận Nhóm phân bón được dự báo đạt 731 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 3/2026, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cả năm dự kiến đạt 4.936 tỷ đồng, tăng 61,5%. Lợi nhuận quý 3 được hỗ trợ bởi giá bán trung bình cao hơn và lượng hàng tồn kho ở mức thấp.