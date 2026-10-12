Khối ngoại lại bán ròng hơn 600 tỷ

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 615,5 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh bán ròng 550,7 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index đóng cửa giảm 14,11 điểm, tương đương 0,81%, xuống 1.720,98 điểm.

Đáng chú ý, dù VN-Index giảm mạnh, độ rộng thị trường không quá tiêu cực. Toàn thị trường ghi nhận 158 mã tăng giá, 154 mã giảm giá và 60 mã đứng giá. Giá trị giao dịch tại nhóm cổ phiếu tăng đạt 5.373,6 tỷ đồng, cao hơn mức 4.895,3 tỷ đồng tại nhóm giảm và 384,7 tỷ đồng ở nhóm đứng giá. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm điểm của chỉ số chưa phản ánh hoàn toàn trạng thái của toàn bộ thị trường. Dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội tại một số nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng và tài nguyên cơ bản.

Tại nhóm ngân hàng, SHB tăng 4%, VPB tăng 2,52%, ACB tăng 1,49%, HDB tăng 0,89%, TCB tăng 0,77% và MBB tăng 0,52%. Ở chiều ngược lại, SSB giảm 3,27%, NVB giảm 3,51%, LPB giảm 1,11% và MSB giảm 0,68%, cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong ngành.

Nhóm tài nguyên cơ bản ghi nhận diễn biến tích cực tại HPG, với mức tăng 2,99%. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu khác vẫn chịu áp lực bán, như GVR giảm 1,37%, MSR giảm 0,88% và DCM giảm 3,16%.

Trong khi đó, nhóm bất động sản chịu sức ép lớn từ VIC giảm 2,88% và VHM giảm 3,18%. Một số cổ phiếu đi ngược xu hướng, như NVL tăng 1,83%. Nhóm năng lượng cũng diễn biến kém tích cực khi GAS giảm 2,11%, BSR giảm 1,45% và PLX giảm 3,08%. FPT giảm 1,38%, trong khi VNM tăng 1,21%.

Thanh khoản toàn thị trường lùi về mức 12.860,2 tỷ đồng, trong bối cảnh rủi ro lãi suất vẫn ở mức cao và mùa công bố kết quả kinh doanh chưa thực sự rõ nét. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, trong khi dòng tiền có xu hướng chọn lọc thay vì gia tăng tỷ trọng trên diện rộng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 615,5 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh bán ròng 550,7 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, dòng tiền nước ngoài tập trung vào nhóm tài nguyên cơ bản, xây dựng và vật liệu. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm HPG, HDB, NVL, VIB, PVT, CII, HCM, HVN, HHV và DGW.

Ngược lại, áp lực bán ròng khớp lệnh tập trung tại nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính, với các mã bị bán ròng nhiều gồm TCB, PNJ, FPT, VIX, VIC, SSI, ACB, GMD và VPB.

Khối tự doanh mua ròng 145,7 tỷ đồng, riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 122,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 6/18 ngành, tập trung mạnh nhất ở nhóm ngân hàng và tài nguyên cơ bản.

Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VPB, HPG, VCB, MWG, PVT, FRT, FUEVFVND, HAH, SHB và VCI.

Ở chiều bán ròng, bất động sản là nhóm chịu áp lực lớn nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều gồm TCB, VHM, MCH, CTG, HDB, VIB, VIC, STB, LPB và NT2.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.552,6 tỷ đồng, giảm 80,3%, chiếm 18,1% tổng giá trị giao dịch. Đáng chú ý, MWG ghi nhận giao dịch thỏa thuận trị giá 85,3 tỷ đồng giữa nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, các giao dịch thỏa thuận tại HCM, HDB, PVD, SSI, VHM, SHB, HPG, VJC và GEX chủ yếu được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Về phân bổ dòng tiền, tỷ trọng dòng tiền tăng tại các nhóm thép, thực phẩm, hàng cá nhân, vận tải, xây dựng, hàng không, dệt may và khí đốt. Ngược lại, dòng tiền giảm tại ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, công nghệ thông tin, dầu khí, bán lẻ, hóa chất, khai khoáng và điện.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng tại nhóm vốn hóa lớn VN30 và vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm tại nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Nhìn chung, thị trường vẫn trong trạng thái phân hóa mạnh. Dòng tiền chưa rút khỏi thị trường nhưng đang dịch chuyển giữa các nhóm ngành và cổ phiếu. Trong khi một số cổ phiếu vẫn thu hút dòng tiền, áp lực bán tại các mã vốn hóa lớn cùng hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo sức ép lên VN-Index.